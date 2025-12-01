5 milliárdról 50 millióra zuhant: titokzatos változás a svájci frank mögött

A UBS számításai alapján az SNB októberben legfeljebb 20 millió frank értékben vásárolhatott, illetve 50 millió frank értékben adhatott el devizát.

Ez messze kisebb volumen, mint a második negyedévben elköltött 5,1 milliárd frank. A bank elemzője szerint a mérlegadatok nem mutatnak érdemi beavatkozást.

A frank októberben megközelítette a 0,92-es euróárfolyamot, amit sok kereskedő kulcsszintnek tart.

A jegybank ennek ellenére nem fékezte meg a frankerősödést, ami illeszkedik az SNB visszafogottabb intervenciós stratégiájához.

A novemberi rekord-erősödés környéki pénzpiaci mozgások azonban már utalhatnak piaci beavatkozásra.

Az SNB csak három hónapos késéssel hozza nyilvánosságra devizapiaci műveleteit. Az október–decemberi időszak hivatalos adatai 2026 márciusának végén jelennek meg – emlékeztet a Bloomberg.

