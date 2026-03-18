FONTOS Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Ütik a forintot a légicsapások hírére
Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután pedig már hirtelen esni kezdett a hazai deviza, miután az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.
393,19-es szinten is járt a forint az euróval szemben. Az esés mértéke meghaladja az 1%-ot szerdán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nincs fellélegzés

A forint 392,59-nél is járt az euróval szemben az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.

Tovább esik a forint

Kora délután 392,2-ig ütötték a forintot.

Ma már ezzel csaknem 1%-os veszített az értékéből az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben már 340 felett járunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai deviza azt követően kezdett el esni, hogy az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére.

Gyengül a forint

Késő délután 389,6-ig esett a forint, majd később 389,3 körül stabilizálódott az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elfogyott az erő

Délelőtt 388,6-ig esett vissza a forint az euróval szemben, miután az olajár újra felfelé kapaszkodik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárért 336,87 forintot kell adni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kis korrekció

Délelőtt 388 fölé került az euró/forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 336,59-es árfolyamot látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Sorsdöntő nap jön a forint számára

A hajnali 388,7-es szintről egy egységet erősödött a forint szerda reggelre az euróval szemben. A nemzetközi befektetői hangulat alapján némi fellélegzést látunk, az olajár kissé csökkent, miközben a vezető tőzsdeindexek mérsékelten emelkednek szerte a világon. Ez kedvező hatással van az olyan feltörekvő devizákra is, mint a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 387-es szintről 335,8-ig kapaszkodott a forint szerda reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz. A jegybankra azért is figyel kiemelten a piac, mert ez lesz az első kamatdöntés azóta, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

