Régi-új szereplő a magyar adótanácsadók között: a BIG4 szintjét célozza az Andersen

Érdemi átalakulás történt júliusban a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. Nevet váltott a piac meghatározó szereplője, az OrienTax Adótanácsadó Zrt. és a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, és együtt csatlakoztak a BIG4-ok nyomában járó Andersenhez. Az Andersen Adótanácsadó Zrt. vezérigazgatója, Radnai Károly a Portfolio-nak elmondta: a cél, hogy a következő 5 évben megduplázzák a bevételt és a dolgozói létszámot, és csatlakozzanak az élmezőnyhöz az adó- és jogi tanácsadás területén.

Júliusban belépett – vagy, ha úgy nézzük, visszatért – a magyar piacra az egyik legnagyobb nemzetközi adótanácsadó, az Andersen. Az amerikai cég az elmúlt években folyamatosan növekedett globálisan, több országban is partneri együttműködéssel: mostantól hivatalosan is jelen van a magyar piacon.„Két évvel ezelőtt kezdtünk egy együttműködést az Andersennel és a Szabó Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával, többek között ennek is köszönhető, hogy szinte minden fontos mutatószámban, mint létszám, ügyfelek száma és árbevétel nagyjából megdupláztuk magunkat” – mondta el a Portfolio-nak Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. managing partnere, aki karrierjét a 90-es években az Arthur Andersennél kezdte.

Az Andersen Global terjeszkedésére jellemző, hogy ritkán indulnak zöldmezős beruházással: a régió legtöbb országában (Romániában, Ukrajnában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában) a legnagyobb ügyvédi irodákkal működnek együtt. A társulás sokkal több annál, mint egy egyszerű franchise szerződés, ugyanis bár a tulajdonosi struktúra változatlan marad, az üzletfejlesztés közös alapokon nyugszik, így nem csak arról szól az együttműködés, hogy kizárólagosan egymás irodáit kell ajánlani, hanem regionális üzletfejlesztés történik, közös adózási "service line" csoportok és iparági szakértők összefogásával. Az átalakulással párhuzamosan az Orientax brandet is kivezették a piacról, ezáltal is egyértelműsítve az Andersen által hirdetett „One Firm” koncepciót.

A magyar tanácsadócég az elmúlt években sok ügyfelet szerzett az angolszász piacokról, főként az Egyesült Államokból, első számú szereplők voltak a magyarországi filmgyártáshoz kapcsolódó adózási szolgáltatások szegmensében. Radnai szerint ezt erősítheti az elindult együttműködés: az Andersen legnagyobb ügyfelei között is több amerikai stúdió és technológiai mamutcég található.

Növekedési tervek a BIG4 szintjéig

Az Andersen úgy tért vissza a piacra, hogy már nem végez könyvvizsgálatot, hanem kizárólag adó- és jogi tanácsadást. Érkezése is pont ezért vert nagy hullámokat, mert így - a piaci gyakorlattól eltérően - úgy tud tanácsadási munkát végezni, hogy közben nem kell a könyvvizsgálat miatti összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel lennie.

A becslések szerint évente mintegy 30 milliárd forintos bevételt generál a magyarországi adótanácsadási piac: a nemzetközi átlaghoz hasonlóan legalább a piac 75 százalékát a Big4 „uralja”.

Mindez azt jelenti, hogy a multinacionális cégek nagy többsége a négy nagy tanácsadó cég közül tud és kénytelen választani, ami egy elég egészségtelen piaci helyzet, és ez az ügyfeleknek is inkább rossz – véli a cégvezető. Az Andersen célja, hogy piaci részesedésüket a jelenlegi 3,5-4%-ról néhány év alatt 7-8%-ra növeljék.

Feldarabolódás a piacon?

A tanácsadás, mint üzletág nagyjából az 1970-es években indult el, addig a BIG4 cégek (illetve azok jogelődei) kizárólag könyvvizsgálatból éltek. A piac azóta olyannyira megváltozott, hogy mára a bevételek mindössze 20%-a származik könyvvizsgálatból. Ezért is éri egyre több kritika ezeket a cégeket, hogy a gazdasági érdekeik miatt egyszerűen nem tudnak már ténylegesen független könyvvizsgálóként működni.

Ezt támasztja alá például a német Wirecard alig egy hónappal ezelőtti váratlan csődje, az Egyesült Királyságban a Thomas Cook utazási iroda csődje, vagy a több magyar leányvállalattal (Kika, Extreme Digital, Pepco) is rendelkező Steinhoff International csődje, amely esetek rendre könyvelési csalásra vagy trükközésre vezethetők vissza, miközben a könyvvizsgálók éveken át mindent rendben találtak. De ugyanebben a sorba tartozik az Enron botrány is, amely annak idején az Arthur Andersen végét jelentette.

Radnai Károly úgy látja, hogy azzal, hogy elsőként az Egyesült Királyságban már szabályozói szinten is kötelezik a nagy könyvvizsgáló cégeket, hogy 2024-ig szüntessék meg a tanácsadási tevékenységüket, jelentős átalakulás jön ezen a téren: szétválhat a könyvvizsgálat és a tanácsadás, módosulhatnak az erre vonatkozó jogszabályok, és ez végeredményben a nagy könyvvizsgáló és tanácsadó cégek feldarabolódásához fog vezetni.

