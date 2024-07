Ide teszik most a privátbanki ügyfelek a milliós vagyonokat

Jelentősen megnőtt a verseny a privátbanki szolgáltatók között a jelentősebb vagyonnal rendelkező ügyfelekért, akik száma kisebb mértékben nő, mint ahogyan a bankok bővítik a privátbanki szolgáltatásaik körét. Egyre nagyobb az érdeklődés a forinttól eltérő devizában lévő alapok iránt, viszont hosszú távon kifizetődőbb és egyértelműen biztonságosabb is egy jól diverzifikált portfólió. Soltész Bencét, az UniCredit Bank Hungary private banking vezetőjét a gazdasági környezet hatásairól, a portfóliókban egyre nagyobb szerepet kapó külföldi eszközökről és az ügyfelek kockázatvállalási hajlandóságáról kérdeztük.

Továbbra is hektikusnak számít a makrogazdasági környezet, főleg Európában, ez mennyire nyomja rá a bélyegét a privátbanki ügyfelek alapvető befektetési hajlandóságára?

Nem különösebben tapasztaljuk ezt a hatást, nem vált jellemzővé, hogy az ügyfeleink elkerülnék a kockázatosabb eszközosztályokat. Ami viszont változott, hogy sokkal körültekintőbbek lettek a befektetési döntéseik meghozatalakor, jobban támaszkodnak a privátbanki szakértőink iránymutatásaira, meglátásaira, és azokat elég erőteljesen figyelembe is veszik. Számunkra ez egyébként nem olyan meglepő, hiszen a kollégáim éppen ezért töltenek sok időt azzal, hogy mindig naprakészek legyenek a makrogazdasági fejleményekkel és tőkepiacokkal kapcsolatban.

Amikor még nem az volt az emberek érzése, hogy ennyire hektikus, kiszámíthatatlan a világ, mint napjainkban, akkor is előnyben részesítették ügyfeleink a bankári tanácsadást, de tény, hogy korábban kiegyensúlyozottabb világképpel rendelkeztek, sokkal szilárdabban tudtak valamiben hinni és letenni a voksukat egy adott befektetési eszköz mellett.

Az utóbbi hetekben elég hullámvasútszerű mozgásokat láttunk, hol gyengült, hol erősödött a magyar fizetőeszköz. Ki tudták-e ezt használni a vagyonosabb ügyfelek a befektetéseik során? A forint hektikussága miatt nagyobb szerepet kaptak a portfóliókban a külföldi devizák, eszközök?

Az ügyfeleinkre, különösen a szofisztikáltabb befektetési portfóliót preferálókra, továbbra is jellemző, hogy a megtakarításaik jelentős hányadát külföldi fizetőeszközben tartják, elsősorban euróban és amerikai dollárban.

Amikor erősödik a forint, meglovagolva az időszakos hektikusságot, szívesen váltanak át egy adott devizára, amit utána be tudnak fektetni valamilyen külföldi eszközbe.

Jól ismerjük az ügyfeleinket, tudjuk, hogy kik azok, akik odafigyelnek az ilyen változásokra, és élni kívánnak a lehetőséggel, velük ilyenkor külön is egyeztetünk.

A privátbanki területen ugyanis kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az egyedi pénzügyi igényeik és kockázatvállalási hajlandóságuk figyelembevételével személyre szabott kiszolgálást nyújtsunk ügyfeleinknek.

Vannak, akik elsősorban magyar eszközöket keresnek, azokat preferálják, ugyanakkor ügyfeleink többsége a földrajzilag is diverzifikált befektetési portfóliót részesíti előnyben. Mindez nagyban függ az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságától és egyéb befektetési szempontjaitól is.

A privátbanki ügyfelek igényeinek változását Önök hogyan követik? Itt elsősorban a digitalizációra gondolok.

A digitalizáció természetesen a mi területünkön is nagy szerepet tölt be, vitathatatlan a különféle digitális csatornák által nyújtott előny. Nálunk, az UniCreditnél is jó ideje lehetőség van már arra, hogy az ügyfeleink vagy

saját maguk indítsanak befektetési tranzakciókat vagy pedig a privátbankárukkal korábban egyeztetett ügyleteket kényelmesen jóváhagyhassák a mobileszközeikről.

Befektetéskezelő alkalmazásunk, a Private Invest sokkal rugalmasabb ügymenetet, üzletkötést biztosít, mint a telefonos vagy a személyes megbeszélések. A bankár az alkalmazáson keresztül megoszthatja ügyfelével a legfrissebb termékhíreket és információkat, legyen szó például új befektetési alapok bevezetéséről vagy egy induló strukturált termék jegyzésről, az ügyfelek pedig nyomon tudják követni a megtakarításaik alakulását, a portfóliójuk értékének változásait és a befektetéseiket érintő legfontosabb eseményeket. Ellenőrizhetik a megbízásokat és jóváírásokat, valamint „chat”-elhetnek személyes privátbankárukkal a felületen keresztül.

Ügyfeleink túlnyomó hányada már nem csak folyószámlával, hanem értékpapírszámlával és befektetésekkel is rendelkezik bankunknál. Több mint 50%-uknak van már Private Invest applikációja, ami magasnak mondható, de azon dolgozunk, hogy a közeljövőben ez az arány elérje a 70%-ot.

A technológia fejlődésével párhuzamosan a privátbanki teamek hangsúlyai és a tőlük az ügyfelek által elvárt tudás is változik. Nálunk egy nagyon stabil szakértői és értékesítéstámogató csapat működik, amelynek tagjai széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek, rutinosak, és napi szinten követik, hogy mi történik a világpiacokon.

Tovább növekszik a verseny a szolgáltatók között a vagyonos ügyfelekért. A szolgáltatási tartalom mellett az árazásban, a szolgáltatás költségeiben is érdemes versenyezni?

Mindig is nagy volt a verseny a privátbanki szolgáltatók között, ami a mostani időszakra sokkal intenzívebbé vált.

Az árazás egyébként csak az egyik, és véleményem szerint nem is a legfontosabb eszköz az ügyfelekért folytatott harcban.

Bár árazásban versenyképesek vagyunk, itt az UniCreditnél ennél mégis fontosabbnak tartjuk, hogy az ügyfelek összességében legyenek elégedettek. Privátbanki üzletágunk egyik erőssége az általunk nyújtott kiszolgálás színvonala, aminek egyik legfontosabb eleme, hogy a privátbankár és az ügyfél között ki tudjon épülni egy bizalmi kapcsolat.

Nálunk ténylegesen az ügyfél az első, amit jól mutat az is, hogy 2024-ben az UniCredit Private Banking ismét elnyerte az Euromoney „Magyarország legjobb private banking szolgáltatója” díját, megismételve ezzel a 2023-as sikert. Ezen túlmenően pedig idén az Euromoney „Magyarország legjobb, kiemelten jelentős vagyonú ügyfeleket kezelő szolgáltatója” díját is elnyertük.

Egyre kisebb hozamot nyújtanak az újonnan elérhető állampapírok, ez mennyire változtatja meg tapasztalataik szerint az ügyfelek kockázatvállalási hajlandóságát, és mennyire tudnak belőle profitálni?

Bár az állampapírok hozama valóban egyre jobban csökken, az elmúlt évekhez képest még mindig magasnak mondható, így az ügyfeleink továbbra is szívesen választják ezeket a termékeket. Viszont az egyértelműen látszik, hogy

egyre többen érdeklődnek más, magasabb hozampotenciállal rendelkező termékek iránt is.

Ez a legtöbb esetben nagyobb kockázatot is jelent, viszont egy egészségesen összeállított, az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságához igazodó befektetési portfólió összeállításával jelentősen csökkenthetőek ezek a kockázatok.

Itt jönnek képbe a onemarkets Fund-termékek. Ezek között ugyanis megtalálhatóak mind a kötvény-, mind a vegyes, mind pedig a részvényalapok. Ezek nemcsak eszközkategóriákban, hanem befektetési időhorizontban és földrajzilag is kiemelkedő diverzifikációs lehetőséget jelentenek. Segítségükkel ugyanis befektethetünk mind az európai, mind pedig az USA tőkepiacain, legyen szó rövid vagy hosszú távú befektetésekről.

Mi az a onemarkets Fund, milyen speciális pontokon tér el a stratégiája más alapoktól?

A onemarkets Fund-termékeink kizárólagosan az UniCredit ügyfelei számára készültek. Ezek jellemzői, hogy egyediek, szorosan ellenőrzöttek és ügyfélközpontúak. Aktívan kezelt alapokról van szó, amelyekben az UniCredit határozza meg a befektetési stratégiát, választja ki az alapkezelőket és felügyeli az összes részalap teljesítményét.

Magyarországon jelenleg 36 onemarkets Fund-termék érhető el, melyek euróban, forintban és dollárban denomináltak. Ezek körét az ügyfeleink visszajelzései és igényei alapján folyamatosan bővítjük.

ESG-befektetések és mesterséges intelligencia: vége a hype-nak, vagy most kezdődik igazán ezek felfutása?

Arra számítunk, hogy az ESG-trend felfutása csak most kezdődik igazán, és még jó ideig fog tartani. Az UniCredit csoportnál a fenntarthatóságot és az ESG-t kiemelten kezeljük, ennek egyik legfőbb bizonyítéka a termékkínálatban, hogy a 36 onemarkets Fund-termék között több olyan található, amelyek karbonsemleges vagy egyéb fenntarthatósági kritériumok mentén kiválasztott globális vállalatokra összpontosít. A szűrés és a kiválasztás nagyon szigorú szempontok mentén történik, a onemarkets Fund-partnereinkkel közösen

mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ESG-fókuszú befektetési termékekbe ne kerülhessenek greenwashing-gal operáló cégek.

A mesterséges intelligencián alapuló megoldások trendjére szintén kiemelten figyelünk. Egyértelmű, hogy hosszú távon hatalmas ennek mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi berendezkedésünkre gyakorolt hatása, de természetesen ezt egészséges szinten kell tudni kezelni a befektetési döntések meghozatalakor.

Az ügyfeleink egyébként nem keresik agresszívan ezeket a termékeket, nem „ugrottak rá” tömegesen. A privátbanki ügyfeleinkre alapvetően egyébként is az a jellemző, hogy az elsődleges céljuk az életük során kemény munkával megszerzett megtakarításaik értékének megőrzése, nem az extrahozamok vadászata.

A cikk megjelenését az UniCredit támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio