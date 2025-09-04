Vállalati oldalról csak tényszerű alapon érdemes kommunikálni a fenntarthatóságról − A Z generáció bizalmatlanságát nehéz eloszlatni

A fenntarthatóság egy komplex téma – jóval több, mint a karbonlábnyom, ezért ezt jobban kell tudatosítani a társadalom irányában, mondta Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője.
Az uniós jogszabályok bonyolult módon kérik az adatszolgáltatást, és ezt nagyon nehéz jól fogyasztható módon tálalni mind a média, mind a társadalom számára – tette hozzá Beke Zsusa, majd felhívta a figyelmet, hogy az uniós követelmények ráadásul nem kompatbilisek a rating ügynökségek szempontrendszerével, ami megnehezíti a cégek életét. A Z generáció kapcsán elmondta: meg kell találni a számukra hiteles platformot és releváns témákat.
Bódi Szilvia, a DS Smith klaszter sales, marketing és innovációs menedzsere egyetértett abban, hogy kulcsfontosságú, hogy mit és hogyan kommunikálunk. „A Z generációra kizárólag élmények megtámogatásával, megfelelő üzenetek megfogalmazásával lehet hatni” – mondta, és véleménye szerint az is kritikus fontosságú, hogy a kommunikáció tényszerű legyen.
"Ha nincs mögötte tartalom, nem fog működni.”
Pantl Péter, a MOL Csoport kommunikációs és marketingigazgatója megjegyezte, hogy a Z generáció lelkes, de bizalmatlan, imádja a zöld dolgokat, a felőlük érkező kereslet által fűtött fast fashion viszont az egyik legnagyobb szennyező.
A bizalmatlansági faktor határozza meg a fenntarthatósághoz való hozzáállást, és ebben nagy szerepe van a vállalatoknak
– állapította meg a szakember. Felhígult az újságírói szakma, egy clickbait, bulvár háborúban vagyunk statiszták, és ez a legnagyobb probléma, tette hozzá Pantl Péter, majd hangsúlyozta, hogy a sajtónak az edukációban ugyanolyan felelőssége van, mint a vállalati szférának.
A MOL marketingigazgatója szerint az emberek kanapé környezetvédők; amikor tenni kellene az ügyért, azt már kényelmetlennek tartják. Pantl Péter ugyanakkor egyetértett abban, hogy meg kell találni a hogyant a kommunikációban, hogy mindenkihez elérjenek a fenntarthatósági üzenetek életkortól függetlenül.
Címlapkép forrása: Portfolio
