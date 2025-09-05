Jó biznisz lehet a Föld megmentése − A jövőkutatás szemszögéből is terítékre került a klímaadaptáció

A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia szakmai programjának záróakkordjaként rendezték meg a "Fenntartható vállalatok, a jövő vállalatai" című negyedik szekciót. Az esemény a jövő kihívásaira, a fenntarthatóság határterületeire és a munkavállalói igények átalakulásából eredő új vállalati elvárásokra fókuszált.
A szekció nyitóelőadását Dr. Rab Árpád trendkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa tartotta, aki szerint a jövő nem előre látható, ellenben aktívan formálható. Előadásában kiemelte, hogy a fenntarthatóságot nem teherként, inkább lehetőségként érdemes értelmezni, hiszen aki megoldja a jövő problémáit, az gazdaságilag is sikeres lehet.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a technológia – különösen a mesterséges intelligencia – nem ellenség, hanem olyan eszköz, amely támogatja az emberi együttműködést és a komplex problémák kezelését. A jövőre való felkészülés kulcselemeiként a forgatókönyvek készítését és a mélyreható, naplószerű gondolkodást jelölte meg.
Dr. Rab a fenntarthatóságot több aspektusból is újraértelmezte: időbeli költséghatékonyságként, életenergiaként, innovációként és a részletekre való érzékenységként. Kiemelte, hogy
"a fenntarthatóság gyakran hatékonytalan – és épp ez benne a legemberibb".
A baráti beszélgetések, a nagy kertek és az egészséges ételek mind olyan "nem hatékony" elemek, amelyek hozzájárulnak az emberi boldogsághoz.
Egy élmény lesz
A szekció másik előadója, Takács Benedek szervezet- és sportpszichológus, a HR Partner Consulting trénere a Z generáció szemszögéből közelítette meg a fenntarthatóság kérdését. "GenZ No Plan B – Amikor a fenntarthatóság nem lehetőség, hanem túlélési stratégia" című előadásában a fiatal generáció pszichológiai élményvilágát mutatta be, kiemelve a kontrollvesztés érzését egy bizonytalan világban.
Takács szerint a terrorizmus, a klímaváltozás, a túlzott választási lehetőségek és az állandó társadalmi összehasonlítás mind hozzájárulnak a Z generáció szorongásához és tehetetlenségérzéséhez. Erre válaszként a fenntarthatóság iránti elköteleződés, a tudatos életmód és a rugalmas munkavégzés segíthet visszanyerni a kontroll élményét.
Az előadó gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott vezetők és HR szakemberek számára. Kiemelte, hogy a Z generáció számára különösen fontos a pszichológiai biztonság, a kiszámítható működés, az átlátható karrierút és a fejlesztő szemléletű vezetés. A generációs különbségek kezelésében kulcsfontosságúnak nevezte az együttműködési normák tisztázását és a fiatalok aktív bevonását a fenntarthatósági kezdeményezésekbe.
