A művészetterápia lehet az egyik titkos fegyver a vállalati felelősségvállalás eszköztárában
Gazdaság

A művészetterápia lehet az egyik titkos fegyver a vállalati felelősségvállalás eszköztárában

Portfolio
A fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás gyakorlati megvalósítása került középpontba a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián, ahol szakértők mutatták be, hogyan válnak kézzelfoghatóvá az ESG és CSR elvek a vállalati működésben, különös tekintettel a kékgalléros munkavállalókra és a társadalom perifériáján élőkre.

Az ESG gyakorlati alkalmazása egyre összetettebb kihívásokat jelent a vállalatok számára. Miközben a legnagyobb cégek 2025-ben már a CSRD-előírásoknak megfelelő jelentéseiket publikálták, a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia ESG és riporting szekciójának előadói a fenntarthatósági elvek mindennapi megvalósítására fókuszáltak.

Nagy László, a B+N Referencia Zrt. HR igazgatója egy innovatív kezdeményezést mutatott be. A létesítményüzemeltetéssel foglalkozó vállalatnál, ahol a munkavállalók 90-93%-a alacsony iskolázottságú kékgalléros, lehetőséget biztosítanak az irodai dolgozóknak, hogy egy napot fizikai munkakörben töltsenek.

Nagy László, B+N Referencia Zrt.

A program célja a különböző munkavállalói csoportok közötti megértés erősítése, ami nemcsak Magyarországon, hanem a külföldi leányvállalatoknál is népszerűvé vált.

A jövőben tervezik a kezdeményezés kiterjesztését, hogy a kékgalléros munkatársak is betekintést nyerhessenek az irodai munkába.

Nagyobb haszna volt, mint meghívni egy külsős előadót, hogy érzékenyítsen

- értékelte a programot Nagy László.

A B+N társadalmi felelősségvállalása ezen túlmenően kiterjed az Apponyi Franciska Jövőműhellyel és a Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködésre, valamint helyi kezdeményezések támogatására. Saját alapítványuk főként tárgyi segítséget nyújt, emellett a pénzügyi tudatosság fejlesztésére és a rehabilitációs ellátások igénybevételének támogatására is hangsúlyt fektetnek.

A pódiumon Oláh Ágnes, marketingvezető, VEOLIA, a háttérben Hossala Tamás, művészetterapeuta

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) gyakorlati megvalósításának másik példáját Oláh Ágnes, a VEOLIA marketingvezetője ismertette. A vállalat CSR stratégiája három pillérre épül:

  • fenntarthatóság
  • esélyegyenlőség és
  • közösségépítés a művészet segítségével.

A 2021-ben indított Veolia Tehetség Esélyt Érdemel program keretében állami gondozott gyermekek kortárs képzőművész mentorok segítségével alkotnak. Hossala Tamás, a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ művészetterapeutája részletesen bemutatta a kezdeményezést.

A művészetterápiában fontos, hogy az egyén, a csoport és a társadalom számára is értéket tudjon nyújtani

- hangsúlyozta Hossala. Kiemelte, hogy a program alapfeltétele egy biztonságos, védett környezet biztosítása, amely lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy kilépjenek a gyermekotthonok zárt világából.

"A művészet képes lazítani azt a traumarendszert, amit a fiatal hoz magával, a tanulás és az eszközhasználat alatt megtörténhet a feldolgozás" - magyarázta a szakember. A program során a fiatalok valós döntéshelyzetekkel találkoznak, miközben a mentorkapcsolat és a gyerekekkel foglalkozó felnőttek bevonása is kulcsfontosságú szerepet játszik a folyamatban.

Címlapkép forrása: Portfolio

