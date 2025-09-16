Meglepő felmérés: minden negyedik számlát késve vagy soha nem fizetnek ki Európában

Követeléskezelési trendek felügyeleti szemmel címmel tartotta előadását a Portfolio és az EOS közös konferenciáján Izer Norbert, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiacokért és digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója, amiből kiderült, hogy az MNB szeretné elérni, hogy annak ellenére, hogy az uniós NPL direktíva immár a magyar piacon is lehetővé tette a liberalizációt, a piacnyitás miatt ne erodálódjon a követeléskezelési piac magas színvonalú tevékenysége.
Az MNB képviselője előadásában átfogó képet adott a hazai követeléskezelési piac helyzetéről és a közelmúltban bevezetett szabályozási változásokról.
A pénzügyi vállalkozások piacán jelenleg 230 szereplő van, amelyek közül 129 rendelkezik vásárolt követelésállománnyal, amely körülbelül 300 milliárd forintot tesz ki.
Az előadó kiemelte, hogy a bankrendszerben folyamatosan csökken a nem teljesítő hitelek (NPL) állománya, amely mára 5% alá süllyedt. A pénzügyi vállalkozások esetében is stagnál a 90 napot meghaladó nem teljesítő állomány.
Pozitív fejleményként értékelte, hogy a pénzügyi vállalkozások teljes eszközállománya dinamikusan nő, 2020 és 2023 között 2200 milliárd forintról 3200 milliárd forintra emelkedett.
Izer Norbert beszélt az idén nyáron hatályba lépett új szabályozásról is, amely liberalizálta a hitelfelvásárlói piacot. Az új törvény (NHF) értelmében gyakorlatilag bárki vásárolhat nem teljesítő hiteleket az EU-ban, de ha a vevő nem minősül hitelgondozónak, akkor be kell vonnia egy engedéllyel rendelkező hitelgondozót.
Az MNB képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy
november 12-től a függő ügynökök és kiemelt közvetítők csak hitelgondozói engedéllyel folytathatják tevékenységüket.
Végezetül ismertette az MNB új ajánlását, amely a professzionális piaci szereplőktől elvárja, hogy körültekintően járjanak el a követelések értékesítésekor, és olyan partnereket válasszanak, akik megfelelnek bizonyos technikai és biztonsági követelményeknek.
A következő előadásban Nagy Viktor, a BISZ vezérigazgatója beszélt a vállalati hitelezés aktuális helyzetéről és kilátásairól. Az előadás során bemutatott adatok és trendek alapján a szakember egy stagnáló hitelpiaci környezetet vázolt fel.
Egyre kevesebb vállalkozás rendelkezik hitellel, úgy tűnik, a vállalkozások főleg visszafizetők lennének, és szabadulni szeretnének a hiteleiktől
- emelte ki Nagy Viktor.
A BISZ adatai szerint jelenleg közel 1,085 millió vállalkozási hitelszerződést tartanak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR). Ezek közül nagyjából egyharmad a fennálló szerződés, a többi már lezárt. A szerződések 132 ezer vállalkozáshoz tartoznak, 36 milliárd forint leszerződött hitelösszegből 17,7 milliárd forint a fennálló tőketartozás.
Az új hitelek kihelyezése mind darabszámban, mind állományban stagnálást mutat 2021 óta. Az infláció figyelembevételével reálértékben még csökkenés is tapasztalható. A Magyar Nemzeti Bank alapkamatának alakulása jelentős hatással volt a hitelezési környezetre, de a kamatcsökkentések ellenére sem indult be igazán a hitelfelvételi kedv.
A kockázati eloszlást vizsgálva kiderült, hogy a kihelyezett hitelösszegek 60-70%-a alacsony kockázatú. A vállalatok számát tekintve ez az arány 50% körül mozog, és meglehetősen stabil. A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya folyamatosan csökken a tőketartozás arányában, viszont darabszám szerint enyhe növekedés tapasztalható. Ez azt jelzi, hogy főként a kisebb hitelek válnak nem fizetővé.
A követeléskezelői piac számára nem túl kedvező a helyzet, mivel a bankok egyre több NPL állományt tartanak meg maguknak. A nem fizető hitelek átadása követeléskezelőknek jellemzően három év után történik meg.
Nagy Viktor összegzésében kiemelte, hogy a stagnáló hitelezés alacsony hitelfelvételi kedvvel párosul, és inkább a tőkeerősebb vállalkozások vesznek fel nagyobb értékű hiteleket. A követeléskezelő piac számára várhatóan tovább csökken majd az a vállalati hitelállomány, amit a bankok átruházhatnak.
Minden negyedik számlát késve vagy soha nem fizetnek ki Európában
Az EOS Faktor ügyvezető igazgatója, Lencsés Tamás ismertette a legfrissebb európai fizetési trendeket. A kutatás meglepő eredményeket hozott a vállalati szektor számláinak és követeléseinek alakulásáról. A legmegdöbbentőbb megállapítás, hogy jelenleg Európában minden negyedik számla késve vagy soha nem kerül kifizetésre.
Ez azt jelenti,
hogy a vállalatok által kibocsátott számlák 25%-ánál késedelmes fizetéssel vagy nemfizetéssel kell számolni.
Ugyanakkor országonként jelentős eltérések tapasztalhatók:
- Spanyolországban például minden harmadik számla nem kerül időben kifizetésre
- Magyarország az európai átlagnak megfelelő számokat mutat
- Szlovéniában és Bulgáriában 20-21% körüli a késedelmes vagy nemfizetés aránya
- Németországban a gazdasági helyzet miatt pesszimistább a hangulat, minden ötödik cég a fizetési morál további romlására számít
A késedelmes fizetéseknek súlyos következményei lehetnek:
- A vállalatok 25%-a elhalasztja vagy megállítja beruházásait emiatt
- Franciaországban és Szlovéniában minden 5. cég érezte már veszélyben a létét a kintlévőségek miatt
Magyarországon az átlagos fizetési határidő:
- Üzleti ügyfelek felé: 36 nap
- Magánszemélyek felé: 23 nap
A késedelmes fizetés a vállalatok szerint 67%-ban körbetartozás miatt történik és csak az esetek egyharmadában vélelmezik, hogy szándékos nemfizetés áll a háttérben.
A digitalizáció terén előrelépés tapasztalható:
- A cégek közel 80%-a valamilyen formában digitalizálta követeléskezelési tevékenységét
- Magyarország fejlettebb e téren, mint Németország, ahol minden 8. cég még manuális folyamatokra támaszkodik
A fizetési módok tekintetében:
- Magánszemélyeknél még mindig dominál a készpénz
- Cégeknél az utalás a leggyakoribb, de egyre elterjedtebb az azonnali utalás
- A BNPL (Buy Now Pay Later) megoldásokat tartják a legkockázatosabbnak
A fenntarthatóság egyre fontosabb szempont, a vállalatok elvárják partnereiktől az ESG minősítést.
A követeléskezelés terén a cégek 50%-a házon belül kezeli követeléseit, 30% vegyes megoldást alkalmaz, és kisebb arányban bíznak meg külső követeléskezelőt. A szakértő szerint a jövőben a kooperáció és az együttműködés lehet a kulcs a pénzügyi mutatók javításához és a fenntartható működéshez.
Dr. Keller Péter, az EOS Faktor csoportvezetője részletesen beszélt az EU 2021-ben elfogadott irányelvéről, és annak magyarországi átültetéséről. Az irányelv célja az NPL (nem teljesítő hitelek) állományok csökkentése és a követelésvásárlás, -kezelés egységesítése volt az Unióban. Magyarországon a 2025. évi 12-es törvény (NHF) ültette át az irányelvet.
Az irányelv liberalizálja a követelésvásárlást, és két új fogalmat vezet be: a hitelfelvásárlót és a hitelgondozót
- emelte ki Keller. A hitelfelvásárlás korlátozás nélkül végezhető, míg a hitelgondozás szabályozott, felügyelt tevékenység lesz.
Az új szabályozás kettősséget eredményezett: az NPL követelésekre az új törvény vonatkozik, míg az egyéb követelésekre továbbra is a HPT rendelkezései érvényesek. Ez érinti a kötelezettek jogait is, attól függően, milyen típusú tartozásról van szó.
A hitelintézeteknek adatszolgáltatási kötelezettségük van az MNB felé. Az engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozásoknak nem szükséges hitelgondozási engedély. A megbízásos követeléskezelőknek 180 nap áll rendelkezésre az MNB engedély megszerzésére.
Az új szabályozás lehetővé teszi a határon átnyúló tevékenységet. Bármely EGT tagállamban nyilvántartásba vett hitelgondozó működhet Magyarországon, bejelentési kötelezettség mellett. Rövid távon várhatóan kiderül, hogyan alakul át a megbízásos követeléskezelés piaca. Hosszú távon kérdés, hogy a bankok és követelésvásárló cégek mennyire gondolják át üzleti modelljüket az új szabályozás fényében.
Győrfi Gábor, a QUALCO üzletfejlesztési igazgatója a mesterséges intelligencia (AI) követeléskezelésben való alkalmazásáról és annak kihívásairól tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy bár az AI használata nem újdonság a szektorban, most új szintre lépett a technológia. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az AI alkalmazásánál kulcsfontosságú a gyakorlati haszon mérlegelése és a költséghatékonyság. A követeléskezelésben számos területen lehet AI-t alkalmazni, például:
- Prediktív modellezés
- Ügyfélkommunikáció (chatbotok, hangalapú asszisztensek)
- Döntéshozatal támogatása
Az előadó kitért az AI használatának kockázataira és szabályozási kihívásaira is. Az EU által bevezetett AI Act szigorú feltételeket szab a technológia alkalmazására, különösen az olyan érzékeny területeken, mint a követeléskezelés.
Győrfi szerint a sikeres AI-implementációhoz elengedhetetlen:
- Megfelelő adatminőség és adatkezelési gyakorlatok
- AI-érettség felmérése a szervezeten belül
- Célzott use case-ek kidolgozása mérhető KPI-okkal
- Fokozatos bevezetés és folyamatos mérés
Az előadó zárásként hangsúlyozta, hogy bár az AI jelentős lehetőségeket kínál a követeléskezelésben, a technológia alkalmazása megfontolt és felelősségteljes megközelítést igényel, különös tekintettel a szabályozási környezetre és az ügyfelek érdekeire.
Címlapkép forrása: Portfolio
Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe
Az ukrán elnök szerint nem véletlen, hogy most jelentek meg a gépek.
Mogyoró kerülhetett egy mogyorókrémbe, visszahívja a hatóság
A gond az, hogy nem jelölték az allergének között.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
Európa bezárja kapuit, hogy ne veszítse el mindenét
Egyre több befektetést hajtanak végre, hogy azt a keveset, ami van, megvédjék.
Trump csendben engedett: javulhat a gazdasági mutatók pontossága
Tisztábban lehet látni majd az amerikai gazdaságban.
Sopronban folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Országjárásra indult a Portfolio és a Kavosz. Még lehet jelentkezni!
Nincs megállás: tovább robog a lejtőn az idei év egyik leggyengébb devizája
És még a kormány is elfordult tőle.
Új lendületet adhat a Minősített Vállalati Hitel a beruházási hitelpiacnak
Egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek kerülhetnek a piacra.
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.