Nagy beruházást jelentett be a Porsche Hungaria

A 2027-re elkészülő fejlesztés során 11 500 négyzetméteres raktárcsarnok épül, ezzel 33 ezer négyzetméterre nő a logisztikai bázis raktározási területe.
A Parts Center a kelet-közép-európai régió kilenc országának mintegy 250 szervizközpontját szolgálja ki a bázisról eredeti alkatrészekkel - hangzott el az alapkőletétel alkalmából tartott tájékoztatón. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy a központ fenntartható módon támogassa a konszern márkáinak régiós növekedését, megfelelve a magas raktározási minőségi elvárásoknak, versenyelőnyt biztosítva ezzel számukra.
A Porsche Hungaria a Volkswagen konszern márkáinak kizárólagos magyarországi importőreként 2003-ban nyitotta meg mintegy 4 milliárd forintos beruházással létrehozott logisztikai bázisát a térségben forgalmazott személyautók és haszonjárművek eredeti gyári alkatrészekkel és tartozékokkal történő ellátására. Már akkor látható volt, hogy a régió autópiacának növekedésével bővítésre lesz szükség, hiszen az értékesítés növekedésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szervizháttér és a szolgáltatás minősége, amely csak fejlett logisztika mellett volt biztosítható. Így az első lépcsőben kiépített 10 ezer négyzetméteres raktárközpontot 2007-ben további 2 milliárd forintos fejlesztés keretében 21 ezer négyzetméteresre növelték.
A mostani, mintegy 20 millió euróból megvalósuló fejlesztéssel 33 000 négyzetméterre nő a raktározási terület.
A Volkswagen csoport nemrégiben számolt be arról, hogy a 2025. január-szeptemberi időszakban globálisan 6,581 millió járművet értékesített, 1,2 százalékkal többet az előző évi 6,463 milliónál. Az idei évre a 2024-essel nagyjából megegyező 9 millió jármű értékesítését tervezi, a korábbi becslésével megegyezően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
