Egyre megbízhatóbbak a mobilok, kevesebb dolga van a szerviznek: előre menekül Közép-Európa egyik vezető after sales cége

Korábban elég volt jól, gyorsan és versenyképes áron javítani – ez alkotta a klasszikus hármast: minőség, ár, átfutási idő. Ma ehhez egy negyedik pillér társul, az adatok fogadásának, feldolgozásának és szolgáltatásának képessége. Enélkül a másik három mit sem ér
– mondta Vass Gábor, a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak. 1997-ben, Telemax néven indult a cég, amely 2013-ig a Műszertechnika csoport részeként, Telemax GSM Szerviz Kft. néven működött, ezt követően pedig TMX jogutódként önállósodott. A következő nagy lépés 2018 nyarán jött el, amikor a cseh–amerikai hátterű ARX Equity Partners 70%-os részesedést szerzett, miközben a menedzsment változatlan felállásban viszi tovább a vállalatot.
Ma a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. Magyarország legnagyobb és a régió egyik vezető mobilszervize, közel 200 munkatárssal egyrészt a klasszikus mobiltelefon-, valamint tablet és notebookszervizre, másrészt egy másfél éve működő, külföldi biztosítóval történő együttműködésre fókuszál. Utóbbi keretében havonta 15–20 ezer, Németországból, Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból és Hollandiából visszavásárolt készülék érkezik hozzájuk bevizsgálásra, osztályozásra, szükség esetén javításra, majd továbbértékesítésre való előkészítésre.
A javítás önagában nem elég, a kulcskérdés az adat
A biztosítói partnertől érkező készülékeknél először a fizikai sérüléseket vizsgáljuk, majd teljeskörű funkcionális tesztet futtatunk. Ha bármely paraméter nem megfelelő, javítási árajánlatot adunk, ennek elfogadása után a szerviz azonnal elvégzi a beavatkozást, a készülék pedig továbbértékesítésre kész állapotban kerül továbbításra. A folyamat végig bérmunka, a készülékek a partner tulajdonában maradnak, mi pedig az ő vevői igényei szerint válogatjuk, csomagoljuk és adjuk át a tételeket a vevőinek
– magyarázta Vass Gábor, hozzátéve, ekkora volumen mellett a javítás önmagában kevés, a kulcskérdés az adat. A nagy partnerek pontosan meghatározzák, milyen adatokat milyen formátumban kell rögzíteni és milyen gyakorisággal kell frissíteni, valamint azt is, hogy hogyan szolgáltassák vissza az információt.
A megrendelőnk napi szintű betekintést kap a rendszereinkben lévő adatokba, ennek alapján dönti el, hogy mely készülékeknél kér javítást, és melyeknél nem. A döntés racionális pénzügyi alapon születik, hiszen látja a beszerzési és a várható eladási árat, és ha a mi ajánlatunk a kettő között fenntartható árrést hagy, indulhat a javítás
– tette hozzá az ügyvezető igazgató. A TMX lakossági ügyfeleket is kiszolgál, noha ez a tevékenység kisebb szeletét adja a portfóliójának. A Mobilfutár online felületén a hibás készülék egyszerűen bejelenthető, a futár pedig elviszi javításra a cég budaörsi központjába, majd megjavítva vissza a megrendelőhöz. Közvetlen ügyfélszolgálat Budapesten a Váci úton, a TMX hivatalos Apple szervizében, az iStuff-ban működik. A forgalom döntő része azonban itt is B2B-partnerektől érkezik.
Kedvezőtlen a piaci környezet
A piac közben folyamatosan szűkül. A javítandó készülékek száma évek óta csökken, a vásárlók egyre drágább, prémium modelleket vesznek, jobban vigyáznak rájuk, elterjedtek a tokok és fóliák, a Covid-időszakban különösen visszaesett a törésszám, és a gyártás is egyre hibamentesebb. Gyakorlatilag eltűntek a típushibák, az ügyfelek óvják a készülékeiket, és általában 2-3 év használati idő után inkább lecserélik őket újabb modellekre.
Gyakran megesik, hogy új partnerek jelennek meg, gyorsan felfutnak, majd vagy felvásárolják őket, vagy csődbe mennek. A TMX-nek ezért folyamatosan figyelnie kell a piaci változásokat, és rugalmasan kell alkalmazkodnia az új helyzetekhez, akár a létszám gyors leépítésével vagy bővítésével is.
Előfordul, hogy rövid idő alatt 10–15 technikussal kellene bővítenünk a csapatot. Ilyenkor egyrészt megpróbáljuk visszahívni a korábbi kollégáinkat, másrészt duális/kooperatív képzésben részt vevő iskolákkal dolgozunk együtt
– magyarázta Vass Gábor, hozzátéve, a felvételi folyamat központi eleme a tesztnap: azt nézik, hogyan bánik a jelölt a készülékkel, szakszerűen szét tudja-e szerelni, megvan-e a kézügyessége és a részletekre való fókusza, valamint képes-e a vállalatirányítási rendszerben dolgozni és precízen adminisztrálni. Ha megfelel, felveszik, majd hónapokon át tartó betanítás következik – egy kezdő technikusból csak idővel lesz százszázalékos szakember.
A gyors felfutás ugyanakkor kockázatokat is hordoz: nemrég egy nagy brit partner számára közel 30 fős dedikált csapatot építettünk fel, a megrendelő mégis egyik napról a másikra lezárta a programot
– mondta az ügyvezető igazgató.
Rugalmasság és exportpiacok – ebben látják a megoldást
Erre a környezetre a TMX válasza a rugalmasság és a nemzetközi terjeszkedés. A vállalat már ma is számos külföldi partnerrel dolgozik, és új növekedési lehetőségeket lát például Ausztriában, ahol egy versenytárs várható kiesése hozhat új lehetőségeket. Operatív előnyei közül kiemelkedik a gyors átfutás:
egy Németországból érkező készülék akár öt napon belül „megfordul” – első nap helyi begyűjtés, egy nap alatt Magyarországra ér, a harmadik napon elkészül a javítás, majd indul vissza a célországba.
A cég minden operátor, tehát Magyarországon a Yettel, a Telekom és a One számára is javít, miközben a nemzetközi piacon inkább az "egy operátor–egy szerviz" modell a megszokott. A vállalat nemrég a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán elnyert keretből – a projekt összköltsége 441 037 800 forint, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 214 408 845 forint - egy teljesen új vállalatirányítási rendszert vezetett be, amely lehetővé teszi a hatékonyabb működést és a partnerek igényeinek rugalmasabb kiszolgálását.
Az új informatikai rendszer end-to-end végigköveti a szervizhátteret: a prealert, vagyis előzetes adatbetöltés után a beérkező készülékek adatai, az alkatrészigény és a logisztika egy felületen találkozik. A technikus szétbontás után rögzíti, milyen alkatrészekre van szükség, a raktár ez alapján előkészíti és a technikus egyedi "dobozába" helyezi a megfelelő darabokat, így minimálisra csökken a várakozás és a téves rendelés kockázata. A rendszer a hibás, cserélt alkatrészek visszagyűjtését és gyártó felé történő visszaküldését is követi, lezárva a körfolyamatot.
Kiemelten fontos az árajánlatkezelés automatizálása: a bevizsgálást követően a szükséges tételekből a rendszer árajánlatot állít össze, amely API-n keresztül megy a biztosítókhoz és partnerekhez, a jóváhagyások pedig ugyanígy érkeznek vissza. Ez a digitális körforgás támogatja az akár ötnapos logisztikai megfordulást, és kiszámíthatóbbá teszi a teljes ügyfélutat
– hangsúlyozta Vass Gábor. Az alkatrészbeszerzés a nagy gyártóknál - például a Samsung vagy az Apple - API-alapon, munkalaphoz kötötten zajlik, a kisebb beszállítóknál maradhat az egyszerű Excel-csatorna, de egységes nyomon követéssel. A beérkező tételek kiadása FIFO-elv szerint történik, vagyis az azonos alkatrészre váró telefonok közül a legrégebben beérkezettet szolgálják ki elsőként a beérkező készletből, ugyanakkor a rendszer intelligensen kezeli a kivételeket: ha egy készülék több alkatrészre vár, de nem mind érkezett meg, a készlet a következő, teljesíthető munkára fordítható. Ezzel csökken a manuális döntések száma, gyorsul a raktári átfordulás, és láthatóbbá válik a készletszint.
Összességében a megoldás nem pusztán hatékonyabb alkatrészrendelést hoz, hanem átláthatóbb, automatizált folyamatokat a raktártól az árajánlatig és a visszaszállításig. Ennek eredménye a rövidebb átfutási idő, a kevesebb hiba, a jobb erőforrás-kihasználás és a zökkenőmentesebb partnerkommunikáció.
A használt készülékek visszavásárlása, a javíthatatlan eszközök szakszerű – veszélyes elektronikai hulladékként történő – kezelése, valamint a papírmentes működés pedig egyaránt hozzájárul a mobilkészülékek környezeti terhelésének mérsékléséhez
– tette hozzá Vass Gábor.
A cikk megjelenését a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
