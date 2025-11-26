Készül a mentőöv? Szijjártó soron kívül Szerbiába utazott

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Szerbiába tartó repülőgépen bejelentette, hogy Magyarország kész segítséget nyújtani déli szomszédjának a NIS olajfinomítót sújtó amerikai szankciók okozta ellátásbiztonsági veszélyhelyzet miatt.

Szerbia nehéz helyzetbe került. Mi, magyarok természetesen segítünk Szerbiának, a szerb embereknek, a szerb gazdaságnak...ennek a segítségnek a részleteit tisztázzuk ma Belgrádban

- mondta Szijjártó.

Tegnap írtunk arról, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol közölte, hogy az amerikai szankciók ellenére a NIS pancsovai finomítója egyelőre tovább termel, noha már másfél hónapja nem érkezik kőolaj Szerbiába. Hozzátette, hogy a létesítmény csak visszafogott kapacitáson tud működni, és ha nem kapnak felmentést az orosz szankciók alól, a finomító napokon belül teljesen leállhat.

Éppen ezért november 19-én Szerbia külön engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalától (OFAC) az olajvállalatára, hogy a tulajdonosváltásra rendelkezésre álló három hónap alatt is zavartalanul folytathassa a működését.

Jelenleg nincs működő kőolaj-vezeték Magyarország és Szerbia között, ezért a két ország közötti olajellátási együttműködés csak más logisztikai módokon - például a nyersolaj, finomított termékek közúti vagy vasúti exportjával - lenne megoldható. Azonban tervben van új összekötő vezeték kiépítése, amely Százhalombatta és Újvidék között jönne létre - ez legkorábban 2027-re készülhet el.

Frissítés

Időközben lezajlott egy szerb-magyar külügyminiszteri sajtótájékoztató, ahol Szijjártó azt mondta:

a külügyminiszter úrral a legfontosabb politikai kérdésekben megegyeztünk. A nap későbbi részében Dubravka Dedovic energiaügyi miniszterrel a megállapodás technikai részleteit is kitisztázzuk. A találkozó után ezekről a részletekről beszámolunk.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook