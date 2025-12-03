Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, képeken az év legfontosabb agráreseménye

Idén már másodszor háromnapos szakmai rendezvényként szervezte meg a Portfolio Csoport az Agrárszektor 2025 Konferenciát Siófokon, amelynek december 2-ai előestje után, december 3-án elkezdődött az első napi szakmai programja. A december 2-4-ig tartó esemény az agrárgazdaság legaktuálisabb és legforróbb témáit vonultatja fel több mint 180 előadóval. Az idei Portfolio Agrárszektor 2025 Konferencián közel 45 óra szakmai anyag és több mint 30 kiemelt téma várható.
Képes beszámoló a 2025-ös Agrárszektor Konferencia első napjáról az Agrárszektor.hu-megtekinthető.
A siófoki Azúr Hotelben megrendezésre kerülő csúcseseményen idén hatalmas érdeklődés mellett, több mint 2000 résztvevőre számítanak a három nap alatt.
A konferencia december 3-i nyitóelőadására Nagy István agrárminiszter kapott felkérést, amelyet követően a szekcióban többek között azt is megvitatják a kerekasztal-beszélgetésben a szakemberek, hogy milyen veszélyeket, illetve esetleges előnyöket jelenthet a magyar agrárium számára az ukrán uniós csatlakozás, hogyan hatnak az uniós agrárgazdaságra a világban végbemenő nagy kereskedelempolitikai változások, illetve, milyen kockázatokat hordoznak agrárszempontból az unió által kötött szabadkereskedelmi egyezmények, különösen a Mercosur-megállapodás.
Rengeteg izgalmas beszélgetéssel és előadással várják a szervezők szerdán is a résztvevőket, mutatjuk, milyen témákra lehet számítani az Agrárszektor 2025 Konferencia első napján:
- Makrogazdaság, állategészségügy: szebb időkre várva
- A hatékony takarmányozás alapvetései
- Precíziós gazdálkodás, robotika, MI: rohamléptékű változások
- Magyar agrárjövő, növényvédelem: kérdőjelek és sorsdöntő válaszok
- Élelmiszeripar, élelmiszercsomagolás: célkeresztben a fejlesztések
- Alkalmazkodási és fejlesztési kényszer a kertészetekben
- Nagy kihívások az állattenyésztésben
- Az adatgyűjtés innovatív eszköze: a drón
- Energiaügyek, vetőmagszektor: korszerű megoldások
- Belföldi trendek, exportfejlesztés, mentes termékek az élelmiszerpiacon
- Ökogazdálkodás, gazdaságátadás: a jövő a tét
- Legjobb agrárbefektetések: út a sikerhez
A tartalmas programkínálaton túl a rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre és a networkingre is, emellett 2025-ben is díjazzák a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket, és ebben az évben is kiosztják a Portfolio Agrárdíjakat 10 kategóriában. A díjátadót követően a konferencia gondoskodik a jó hangulatról és állófogadással, valamint zenés programokkal várja a résztvevőket.
Képek forrása: Berecz Valter és Hajdú D. András
