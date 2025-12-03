  • Megjelenítés
Föld körüli pályára állt a győri egyetem iker műholdja a Hunity kisműhold fedélzetén
Föld körüli pályára állt a győri egyetem iker műholdja a Hunity kisműhold fedélzetén

A napokban állt Föld körüli pályára a Széchenyi István Egyetem iker műholdja a Hunity kisműhold fedélzetén. Az intézmény SZESAT Interdiszciplináris Szakkollégiuma által készített kísérleti panelek működése mérföldkövet jelent abban, hogy az egyetem diákjai önálló, saját műholdat bocsássanak fel a világűrbe - tájékoztatta az egyetem a Portfolio-t.

A győri Széchenyi István Egyetem SZESAT Interdiszciplináris Szakkollégiuma évek óta foglalkozik műholdfejlesztéssel. Első jelentős sikerüket 2023 nyarán érték el, amikor az MRC 100 nevű műholdon kommunikációs modult juttattak az űrbe. A hallgatók fejlesztési tevékenysége új fejezethez érkezett, hiszen néhány nappal ezelőtt Föld körüli pályára állt első iker műholdjuk is. November 28-án, magyar idő szerint 19:44-kor a kaliforniai Vandenberg Űrközpontból indult útjára a Transporter-15 misszió a SpaceX Falcon 9 rakétáján 140 űreszközzel, köztük a Hunity nevű magyar kisműholddal.

A sikeres fellövést követően a győri campuson az iker műhold jeleinek vételére, valamint az eszköz vezérlésére és az adatok feldolgozására készülnek, amihez egy vezérelt antennarendszer szolgáltatja a technikai hátteret. A programban szerzett tapasztalatok nemcsak jövőbe mutató kutatásokhoz, de a végső cél eléréséhez, az első győri, önálló fejlesztésű műhold létrehozásához is nagymértékben hozzájárulnak.

Címlapkép forrása: Széchenyi István Egyetem 

