  • Megjelenítés
Szokatlanul korán robbant be az allergiaszezon Magyarországon: az interneten is látszik a hatás
Gazdaság

Szokatlanul korán robbant be az allergiaszezon Magyarországon: az interneten is látszik a hatás

Portfolio
Az elmúlt néhány hétben az időjárás tekintetében egyértelműen beköszöntött a tavasz Magyarországon. A meteorológiai hatások mellett ez egyet jelentett azzal is, hogy a téli influenzaszezont elhagyva berúgta az ajtót a 2026-os allergiaszezon is. A Google adatai alapján megnéztük, hogy az influenzaszezon végével mennyire ugrott meg a keresési intenzitás az allergiaszezon iránt.

Ahogy azt nemrég megjelent, részletes elemzésünkben is megírtuk, csökken a felsőlégúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint az év kilencedik hetében (február 23 – március 01. között) az országban 229 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6.8%-kal kevesebben, mint a 8. héten, és 45 300 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18.7%). A korábbi adatok alapján így kijelenthető, hogy idén az év ötödik hetén értük el az szezon csúcsát.

Kapcsolódó cikkünk

Enyhül az influenzaszezon, de a kórházban kezeltek már több mint harmada RSV-s

Az influenzaszezon lecsengésével párhuzamosan Magyarországon a szokottnál korábban elkezdődött az allergiaszezon. A kora tavaszias időjárás miatt idő előtt virágzásnak indultak a mandulafák, így megnőtt a levegőben a korai allergén növények pollenkoncentrációja, ami már országszerte tüneteket okoz az arra érzékenyeknek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje országszerte magas, helyenként nagyon magas szintet ért el. Mindemellett a mogyoró koncentrációja is sokfelé jelentős.

Az allergiásoknál emiatt már március első első felétől erős tüsszögés, orrfolyás és kellemetlen szemirritáció jelentkezhet.

pollentérkép
A pollenkoncentráció eloszlása Magyarországon március 12-én. Kép forrása: Időkép

Az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon

A Google Trends adatai alapján legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktus kirobbanását követően hullámvasútra került forintra mennyire figyeltek az internetezők a Google-ben.

Még több Gazdaság

Újjáéledt a londoni műtárgypiac: a Sotheby's után a Chrtistie's is nagyot kaszált

Nem csak az olaj, az élelmiszer is drágább lesz az iráni háború miatt

Megindult az utalás: rengeteg magyar kaphat pénzt a népszerű divatcégtől, a hatóság lépése után

Az "Influenza" és "Allergia" témakörökre vonatkozó keresések esetén

az elmúlt 90 nap keresései alapján látszik, hogy a pollenszezon beindulásával arányaiban többen kezdtek érdeklődni az allergia iránt.

A grafikonon az RSV (Emberi légúti óriássejtes vírus) témaköre esetén is megfigyelhető egy megugrás, ami annak tudható be, hogy az influenzánál több beteget azonosítottak ezzel a kórokozóval az elmúlt hetekben.

allergia-influenza-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

A Google Trends érképes nézetében látható, hogy az ország döntő részén

az elmúlt 30 napban már az allergia vezetett a keresések tekintetében, az influenzával szemben.

allergia-influenza-90-nap-térkép
Kép forrása: Google Trends

Egy éves időtávon vizsgálva látszik, hogy az elmúlt hónapokban stabilan emelkedett az érdeklődés a rengeteg embert érintő Allergia témaköre iránt a Google-ben.

Legutóbb a tavalyi nyár végén járt ilyen magasan az érdeklődés a téma iránt.

Allergia-Inlfuenza
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Hullámvasútra ült a forint a keleti-konfliktus árnyékában: egy meglepő területen is látványos a hatás

Lángba borult a Közel-Kelet: egy területen már most szembetűnő a hatás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility