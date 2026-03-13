Szokatlanul korán robbant be az allergiaszezon Magyarországon: az interneten is látszik a hatás

Az elmúlt néhány hétben az időjárás tekintetében egyértelműen beköszöntött a tavasz Magyarországon. A meteorológiai hatások mellett ez egyet jelentett azzal is, hogy a téli influenzaszezont elhagyva berúgta az ajtót a 2026-os allergiaszezon is. A Google adatai alapján megnéztük, hogy az influenzaszezon végével mennyire ugrott meg a keresési intenzitás az allergiaszezon iránt.

Ahogy azt nemrég megjelent, részletes elemzésünkben is megírtuk, csökken a felsőlégúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint az év kilencedik hetében (február 23 – március 01. között) az országban 229 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6.8%-kal kevesebben, mint a 8. héten, és 45 300 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18.7%). A korábbi adatok alapján így kijelenthető, hogy idén az év ötödik hetén értük el az szezon csúcsát.

Az influenzaszezon lecsengésével párhuzamosan Magyarországon a szokottnál korábban elkezdődött az allergiaszezon. A kora tavaszias időjárás miatt idő előtt virágzásnak indultak a mandulafák, így megnőtt a levegőben a korai allergén növények pollenkoncentrációja, ami már országszerte tüneteket okoz az arra érzékenyeknek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje országszerte magas, helyenként nagyon magas szintet ért el. Mindemellett a mogyoró koncentrációja is sokfelé jelentős.

Az allergiásoknál emiatt már március első első felétől erős tüsszögés, orrfolyás és kellemetlen szemirritáció jelentkezhet.

A pollenkoncentráció eloszlása Magyarországon március 12-én. Kép forrása: Időkép

Az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon

A Google Trends adatai alapján legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktus kirobbanását követően hullámvasútra került forintra mennyire figyeltek az internetezők a Google-ben.

Az "Influenza" és "Allergia" témakörökre vonatkozó keresések esetén

az elmúlt 90 nap keresései alapján látszik, hogy a pollenszezon beindulásával arányaiban többen kezdtek érdeklődni az allergia iránt.

A grafikonon az RSV (Emberi légúti óriássejtes vírus) témaköre esetén is megfigyelhető egy megugrás, ami annak tudható be, hogy az influenzánál több beteget azonosítottak ezzel a kórokozóval az elmúlt hetekben.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends érképes nézetében látható, hogy az ország döntő részén

az elmúlt 30 napban már az allergia vezetett a keresések tekintetében, az influenzával szemben.

Kép forrása: Google Trends

Egy éves időtávon vizsgálva látszik, hogy az elmúlt hónapokban stabilan emelkedett az érdeklődés a rengeteg embert érintő Allergia témaköre iránt a Google-ben.

Legutóbb a tavalyi nyár végén járt ilyen magasan az érdeklődés a téma iránt.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio