Szokatlanul korán robbant be az allergiaszezon Magyarországon: az interneten is látszik a hatás

Ahogy azt nemrég megjelent, részletes elemzésünkben is megírtuk, csökken a felsőlégúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint az év kilencedik hetében (február 23 – március 01. között) az országban 229 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6.8%-kal kevesebben, mint a 8. héten, és 45 300 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18.7%). A korábbi adatok alapján így kijelenthető, hogy idén az év ötödik hetén értük el az szezon csúcsát.
Az influenzaszezon lecsengésével párhuzamosan Magyarországon a szokottnál korábban elkezdődött az allergiaszezon. A kora tavaszias időjárás miatt idő előtt virágzásnak indultak a mandulafák, így megnőtt a levegőben a korai allergén növények pollenkoncentrációja, ami már országszerte tüneteket okoz az arra érzékenyeknek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje országszerte magas, helyenként nagyon magas szintet ért el. Mindemellett a mogyoró koncentrációja is sokfelé jelentős.
Az allergiásoknál emiatt már március első első felétől erős tüsszögés, orrfolyás és kellemetlen szemirritáció jelentkezhet.
Az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon
A Google Trends adatai alapján legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktus kirobbanását követően hullámvasútra került forintra mennyire figyeltek az internetezők a Google-ben.
Az "Influenza" és "Allergia" témakörökre vonatkozó keresések esetén
az elmúlt 90 nap keresései alapján látszik, hogy a pollenszezon beindulásával arányaiban többen kezdtek érdeklődni az allergia iránt.
A grafikonon az RSV (Emberi légúti óriássejtes vírus) témaköre esetén is megfigyelhető egy megugrás, ami annak tudható be, hogy az influenzánál több beteget azonosítottak ezzel a kórokozóval az elmúlt hetekben.
A Google Trends érképes nézetében látható, hogy az ország döntő részén
az elmúlt 30 napban már az allergia vezetett a keresések tekintetében, az influenzával szemben.
Egy éves időtávon vizsgálva látszik, hogy az elmúlt hónapokban stabilan emelkedett az érdeklődés a rengeteg embert érintő Allergia témaköre iránt a Google-ben.
Legutóbb a tavalyi nyár végén járt ilyen magasan az érdeklődés a téma iránt.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Különös helyzetben ülnek össze az EU-csúcstalálkozóra - Zelenszkij is felszólal
Az energiahelyzet lesz a fókuszban.
Megjött a várva várt engedély: nyáron már az európai utakon is megjelenhetnek a mesterséges intelligencia által vezérelt autók
Megkapta egy kínai gyártó az EU-s tanúsítványt.
Megindult az utalás: rengeteg magyar kaphat pénzt a népszerű divatcégtől, a hatóság lépése után
Mutatjuk a feltételeket.
Több mint 400 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le a magyarok, ez a négy biztosító áll nyerésre a kampányban
Spórolni és fedezetet bővíteni is lehet még az idei lakásbiztosítási kampányban.
Nagyot zuhant az ismert techcég árfolyama, a legrosszabbkor távozik az ikonikus vezető
A mesterséges intelligencia egyre komolyabb fenyegetést jelent.
Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető
Nyáron megkezdődika töltőhálózat kiépítése is.
Saját fegyverét fordította Irán ellen Washington: videón LUCAS bevetése
Nem véletlen a hasonlóság az iráni Saheddal.
Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak
Azt állítja, van egy terve. Ha van, annak nagyon ravasznak kell lennie.
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a hitelkérelmedre? Nem vagy egyedül. Sokan csak az adásvételi szerződés tervezésénél sze
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.