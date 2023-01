Ez lesz a csodafegyver, ami eldönti az ukrajnai háborút? Ideje szembenézni a valósággal

Mióta az első világháborúban megjelentek az első harckocsik vagy tankok, azóta övezi egyfajta misztikum ezeket a katonai járműveket, ezt a második világháború különösen megerősítette, amikor a szovjet T-34-esek vagy éppenséggel a német Panther és Tiger tankok tehetséges harckocsizók kezei alatt nem egy csatát döntöttek el. Rendkívüli tűzerő, jelentős páncélvédettség, impozáns megjelenés, a harckocsik felépítése és funkciója – legalábbis a laikusok szemében – nem sokat változott az évtizedek alatt.

Az irányított páncéltörő fegyverek, rakéták, drónok megjelenése a modern harctereken azonban nagyon más világot teremtett. Ez éppenséggel kiválóan látszik az orosz-ukrán háborúban is, ahol a páncélos-veszteségek jelentős részét valójában rejtőzködő gyalogsági páncéltörős alakulatok, kamikaze-drónok és a tüzérség okozza, miközben extrém ritka az, hogy tankok ellenséges tankokkal közvetlenül veszik fel a harcot. Az elsősorban szovjet eredetű technikai eszközöket használó ukrán és orosz haderő harckocsi-veszteségei egyaránt súlyosak: 1646 orosz és 449 ukrán harckocsi-veszteségről van bizonyított felvétel (a valós szám vélhetően mindkét oldalon lényegesen magasabb) – a veszteség elhanyagolható részét okozta azonban az, hogy ellenséges tankok tesznek harcképtelenné más tankokat.

Mindenesetre, vélhetően elsősorban a tankok körüli misztikum volt az egyik elsődleges indoka annak, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei mintegy 11 hónapon át ódzkodtak attól, hogy modern, nyugati tankokkal támogassák a kijevi erőket, Oroszország pedig most rendkívül vehemensen kommunikálva próbálja rávenni Washingtont, Berlint és Varsót, hogy gondolják át a dolgot. Pedig az igazság az, hogy még a legmodernebb tankoknál is sokkal nagyobb tűzerőt képviselő, úgymond „provokatívabb” fegyverrendszereket – élen az M142 HIMARS, M270 MLRS rakétarendszerekkel, illetve a Panzerhaubitze 2000-es, CAESAR vagy éppen Krab önjáró tarackokkal -, már hónapokkal ezelőtt küldtek Ukrajnába az ország nyugati támogatói. Mégis úgy tűnik, hogy a tankok körül most sokkal nagyobb a „balhé,” mind nyugati, mind orosz részről, mint bármilyen más fegyverrendszer miatt.

Intriguing scenario in development. US pushing Germany so Leopard2 is the first foreign tank to be destroyed in Malorossiya. But Germany, weakly resisting, wants American Abrams MBT take place.In any case, foreign tanks dont live long on Russian soil. pic.twitter.com/gwTUtw7Olk

Jelen állás szerint úgy tűnik, egy éven belül Ukrajna körülbelül 100 Leopard 2-es harckocsit (most úgy tűnik, főleg 2A4 és 2A6 variánsokat), körülbelül 30 M1 Abrams harckocsit és 14 brit Challenger 2-est fog kapni nyugati támogatóitól. A harckocsik pontos felszereléséről, de az Abramsek esetén még csak a típusváltozatról sincs konkrét információ.

Az egész „tankdrámával” kapcsolatosan két dolgot fontos leszögezni:

A tankok elsődleges funkciója más páncélozott járművek, megerősített fedezékek, állások támadása, felszámolása; kiválóan alkalmasak tehát arra, hogy például egy adott település támadásában támogassák a gépesített gyalogsági alakulatokat, ezért is érezte fontosnak Ukrajna, hogy a közelgő tavaszi offenzívához minél több NATO-tankot szerezzenek.

Ugyanakkor a tankok

Kifejezetten mind a Leopard 2-esekről, mint az Abrams-harckocsikról elmondható, hogy

The American M1 Abrams tank, regiments of which are scheduled to be sent to Ukraine to support the armored forces and ground support, cannot get out of the mud in the American desert, so what will it do in the harsh mud on the Ukrainian front? #RussianUkrainianWar