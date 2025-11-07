Súlyos incidens Amerikában: veszélyes anyag bukkant fel a bázison, ahol Trump is megfordult - Evakuálni kellett a katonákat

Az incidens a Joint Base Andrews területén történt: ezt a támaszpontot rendszeresen látogatják az USA politikai vezetői, Donald Trump elnök épp szerdán tartózkodott itt.
A Washington közelében lévő amerikai katonai bázison történt incidenst egy gyanús csomag okozta: miután a katonák átvették és felbontották,
egy egész épületet kellett kiüríteni, az ott tartózkodók közül több embert kórházba szállítottak.
A csomag ismeretlen fehér port tartalmazott – állította két bennfentes a Reutersnek.
A helyszínre kiérkező, veszélyes anyagokkal foglalkozó egység nem talált első vizsgálatában káros anyagot, de a nyomozás továbbra is tart.
Az amerikai védelmi minisztérium és a Joint Base Andrews nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Austin DeSisto/NurPhoto via Getty Images
