Két fontos város került az oroszok halálos szorításába, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Az orosz belügyminisztérium és az FSZB egy 27 éves orosz állampolgárt vett őrizetbe, akit azzal vádolnak, hogy Moszkvában akart terrormerényletet végrehajtani.

A férfi állítólag robbanószereket is átvett az ukrán titkosszolgálatoktól.

(TASZSZ)