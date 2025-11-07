Két fontos város került az oroszok halálos szorításába, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Harkivben nincs áram
Harkiv megye egyes részein elment az áram, az oroszok egy erőművet robbantottak fel dróntámadással.
A hatóságok dolgoznak a probléma elhárításán.
(RBK)
Az orosz hatóságok terrortámadás elhárításáról számoltak be
Az orosz belügyminisztérium és az FSZB egy 27 éves orosz állampolgárt vett őrizetbe, akit azzal vádolnak, hogy Moszkvában akart terrormerényletet végrehajtani.
A férfi állítólag robbanószereket is átvett az ukrán titkosszolgálatoktól.
(TASZSZ)
Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat
Új hidegháborúra figyelmeztetett a Nyugat és Oroszország között a külföldre menekült Putyin-ellenes egykori oligarcha, Mihail Hodorkovszkij – írja a Politico.
Súlyos jelentés: egyszerre két stratégiai fontosságú várost is elveszthet Ukrajna
Kupjanszk nyugati része szinte teljesen orosz kézen van, a városban házról házra haladnak előre az orosz csapatok – írta meg a TASZSZ egy városban harcoló alakulat parancsnokának beszámolója alapján.
Büntetőtáborba került Popov tábornok
Az orosz 58-as összfegyvernemi hadtest parancsnoka azzal vált nemzetközileg híressé, hogy 2023-ban nyilvánosan kritizálni merte az orosz katonai vezérkart az Ukrajna elleni invázió gyászosan rossz szervezettsége miatt, ezután leváltották, majd 5 évre büntetőtáborba küldték.
Popov ügyvédje ma közölte: az egykori orosz parancsnok most drónvédelmi hálókat készít Kolomnában.
(News.ru nyomán)
Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek
Ukrajna jelenleg „konstruktív tárgyalásokat” folytat az Egyesült Államokkal Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről – jelentette ki Olga Sztefanisnya, Ukrajna amerikai nagykövete a Bloombergnek.
Orosz jelentés
Megérkezett az orosz védelmi minisztérium jelentése a hajnali légvédelmi tevékenységről: 11 ukrán drónt lőttek le, zömében a megszállt Krím és Oroszország határ menti régióiban.
(TASZSZ nyomán)
Bejelentette Donald Trump: sikerült megszorongatni Putyint - Hatalmas pofont kapott az orosz gazdaság
Bejelentést tett csütörtök este Donald Trump amerikai elnök az orosz szankciók hatékonyságáról és az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos fejleményekről.
Erősítést kapott Ukrajna
Ukrajna Lettországtól 21 Patria páncélozott járművet kapott, a gépek átadása tegnap történt meg, Rigában.
(RBK)
Végzetes szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Hodorkovszkij szerint sem a szankciók, sem a dróntámadások nem ingatják meg az orosz háborús gépezetet.
Kemény feltételt szabott Belgium, megvan, milyen biztosítékot kínál az EU
Minden tagállamnak be kell dobnia a közösbe, ha Oroszország peren nyeri vissza az EU jóvátételi hitelét.
Műholdas programot indít a Vodafone
2026-ban várható a kereskedelmi szolgáltatások idulása.
Kupjanszk központját is elérték az oroszok.
Mindenkit meglepett, mekkora pofont kapott Kína a vámháború miatt
Három éve nem látott szintre süllyedhet a növekedés.
Itt a fordulat az OTP-nél
Bencsik László értékelte a trendeket.
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
A holland kormány kész engedményeket tenni.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?