A magyar tőzsde a sztár Európában

Mintha nem lenne holnap
Tépik a magyar részvényeket, az OTP már 2,2 százalék pluszban van, és egyre közelebb a történelmi csúcs, de nagyot megy a Mol is, jelenleg 2,3 százalékkal van feljebb az árfolyam. Mindkét papírban jelentős a forgalom, OTP-ben 3,8, a Molban 1,7 milliárd forintnyi forgalom pörgött le eddig.
Mini fordulat
A reggeli mínuszokból valamelyest emelkedtek a vezető európai részvényindexek, a német DAX már 0,2 százalék pluszban áll. Eközben a magyar tőzsde menetel, a BUX már 1,3 százalék pluszban áll, a sort a Mol vezeti 2,6 százalékos emelkedéssel.
Felülteljesít a magyar részvénypiac
Miközben a nyugat-európai részvényindexek még mindig a nap elei formájukat hozzák, és kis esésben vannak, a magyar tőzsde felülteljesít. A BUX index 0,9 százalékot emelkedett, ami elsősorban a Mol 1,7 százalékos ralijának köszönhető, de 0,7 százalékot emelkedett az OTP és 0,6 százalék pluszban van a Richter.
A Magyar Telekom is pályázatokat nyert a Gigabit Magyarország Programban
A Magyar Telekom 29 járásban nyert pályázatot a Gigabit Magyarország Támogatási program keretében, így több tízezer háztartás juthat nagysebességű optikai internethez 2028 végéig.
Itt kis mínusz
A tegnapi nagyobb esés után folytatódik a lejtmenet az európai tőzsdéken. A német DAX 0,2, a francia CAC 0,4 százalékot veszített az értékéből. A DAX 40 komponenséből 33 árfolyama esik a nyitás után, vagyis az esés széles körű, nem korlátozódik egy-egy szektorra.
Kis plusz
A nyitás után 0,2 százalék pluszba emelkedett a magyar tőzsde, az OTP, a Richter és a Telekom emelkedik, a Mol esik.
Újabb magas célár az OTP-re
A Santander Biuro Maklerskie nagyot lépett, a korábbi 23 400 forintról 34 400 forintra emelte az OTP célárát, az ajánlás semleges.
Az új célár 8 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár.
A Xiaomi megverte a Teslát - Rekordidő alatt lett nyereséges az elektromosautó gyártás
A Xiaomi rendkívül gyorsan nyereségessé tette elektromosautó üzletágát, mindössze 19 hónappal első modellje bemutatása után, jelentősen felülmúlva olyan versenytársakat mint a Tesla vagy a Nio.
Hatalmas illegális kriptobányász rendszert kapcsoltak le - Közel 14 ezer helyen lopták az áramot
Malajzia állami áramszolgáltatója, a Tenaga Nasional Bhd hatalmas veszteségeket szenvedett az illegális kriptobányászat miatt, amely évek óta milliárdos károkat okoz és komoly hatósági fellépést váltott ki, írja a Bloomberg.
Nincs megállás a kriptóknál
Ma reggel a bitcoin 2,5, az ethereum 3 százalék mínuszban áll, ezzel idén előbbi 3, utóbbi már 9 százalék mínuszban van. A kriptoeszközök esése jól mutatja, hogyan kapcsolt risk off üzemmódba a nemzetközi befektetői közösség.
Folytatódik az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,15 százalékot esett, a Hang Seng 0,53 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,18 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,19 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,17 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,27 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban japán külkereskedelmi statisztikák és a szeptemberi magánszektorbeli gépipari rendelésállomány jelenik majd meg, részletesebb képet adva az ázsiai konjunktúra állapotáról. A nap csúcspontját késő este az amerikai jegybank októberi üléseinek jegyzőkönyve adja majd, amelyből a befektetők a kamatpályára és az inflációs megítélésre vonatkozó finom jelzéseket keresnek majd.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 54,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 091,74
|-1,1%
|-3,8%
|-0,2%
|8,3%
|6,2%
|56,6%
|S&P 500
|6 617,32
|-0,8%
|-3,3%
|-0,7%
|12,5%
|12,3%
|85,5%
|Nasdaq
|24 503,1
|-1,2%
|-4,0%
|-1,3%
|16,6%
|19,3%
|106,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 702,98
|-3,2%
|-4,2%
|2,4%
|22,1%
|27,4%
|89,3%
|Hang Seng
|25 930,03
|-1,7%
|-2,9%
|2,7%
|29,3%
|32,5%
|-2,3%
|CSI 300
|4 568,19
|-0,6%
|-1,8%
|1,2%
|16,1%
|15,6%
|-6,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 173,05
|-1,8%
|-3,8%
|-2,8%
|16,4%
|20,8%
|75,5%
|CAC
|7 967,93
|-1,9%
|-2,3%
|-2,5%
|8,0%
|9,5%
|44,6%
|FTSE
|9 552,3
|-1,3%
|-3,5%
|2,1%
|16,9%
|17,8%
|49,6%
|FTSE MIB
|42 838,64
|-2,1%
|-3,6%
|2,6%
|25,3%
|26,9%
|98,1%
|IBEX
|15 827
|-2,1%
|-3,4%
|1,4%
|36,5%
|35,6%
|98,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 072,6
|-1,2%
|-1,1%
|3,0%
|33,7%
|33,8%
|176,5%
|ATX
|4 716,63
|-2,2%
|-2,9%
|3,0%
|28,8%
|32,1%
|87,8%
|PX
|2 444,9
|-1,5%
|-1,6%
|4,5%
|38,9%
|45,9%
|158,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 800
|-1,6%
|-0,6%
|4,8%
|46,6%
|45,9%
|165,0%
|Mol
|3 010
|-1,0%
|-0,3%
|9,7%
|10,3%
|12,6%
|49,6%
|Richter
|9 715
|0,3%
|-1,5%
|-6,2%
|-6,6%
|-9,0%
|41,2%
|Magyar Telekom
|1 718
|-1,3%
|-3,6%
|-3,8%
|34,9%
|42,5%
|365,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,51
|1,4%
|0,9%
|5,5%
|-15,1%
|-11,4%
|47,7%
|Brent
|64,91
|1,1%
|-0,4%
|5,9%
|-13,2%
|-11,3%
|46,1%
|Arany
|4 050,53
|-0,2%
|-1,5%
|-4,5%
|54,3%
|55,0%
|115,4%
|Devizák
|EURHUF
|384,1500
|0,0%
|-0,3%
|-1,4%
|-6,6%
|-5,5%
|6,5%
|USDHUF
|331,6784
|0,1%
|-0,2%
|-0,7%
|-16,5%
|-13,8%
|9,2%
|GBPHUF
|435,7100
|-0,2%
|-0,3%
|-2,9%
|-12,4%
|-10,4%
|7,9%
|EURUSD
|1,1582
|-0,1%
|-0,1%
|-0,7%
|11,8%
|9,5%
|-2,5%
|USDJPY
|155,2
|0,0%
|0,8%
|3,2%
|-1,3%
|0,1%
|49,7%
|GBPUSD
|1,3144
|-0,3%
|-0,3%
|-1,9%
|4,9%
|4,0%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 911
|0,9%
|-9,8%
|-12,7%
|-1,6%
|2,7%
|422,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|-0,4%
|0,9%
|3,0%
|-10,3%
|-7,1%
|373,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|-0,1%
|2,1%
|5,3%
|13,0%
|12,6%
|-581,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,18
|0,7%
|3,0%
|4,8%
|8,5%
|6,5%
|223,4%
