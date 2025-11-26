Kiakadtak az elemzők: teljesen el van tévedve az ukrán hadvezetés, ha ez így megy tovább, Ukrajna elveszítheti a háborút

Rob Lee, amerikai elemző egy Ukrajinszka Pravda cikket idéz (még az ukrán lap is kritikus az ukrán vezérkarral szemben), amely arról számol be, hogy Pokrovszk nagy része már régen elveszett, és az ukrán állások már csak a város északi külterületén léteznek. Közben az orosz hadsereg tüzérséget és harckocsikat halmoz fel a város déli részén.
A pokrovszki frontra vonatkozó vezérkari térkép legalább egy hónapos késéssel követi a valóságot
– írják. Rob Lee ehhez képeket is megoszt, amelyen látható: a vezérkari térkép alapján orosz katonák még szinte be se jutottak Pokrovszkba.
“Pokrovsk is largely lost. Ukrainian positions still remain on the northern outskirts of the city; however, most of Pokrovsk is under the occupiers' control. The entire part of the settlement below the railway line that 'cuts' the city in half is, according to UP, held by the… pic.twitter.com/LP3qeI743X https://t.co/LP3qeI743X— Rob Lee (@RALee85) November 25, 2025
Clément Molin, francia elemző egy videófelvételt is megosztott X-oldalán. Ezen kiégett páncélosok és civil járművek garmadája látható, amelyek a Mirnohradba/Pokrovszkba vezető úton lettek dróncsapások áldozatai.
Mirnohrad megtartása és a Pokrovszkba történő további csapatok küldése nagyon költségesnek bizonyult
– írja megjegyzésében. Hozzátette: az ukrán haderő elit egységeivel végrehajtott folyamatos ellentámadásai csak lassítani és megzavarni tudták az orosz logisztikai műveleteket, de tartós eredményt (azon kívül, hogy időt nyertek) nem sikerült elérniük.
Általánosságban elmondható, hogy kívülállóként, és sok helyi kommentátorral együtt, nehezen értem Szirszkij stratégiáját, miszerint megpróbálta megtartani az elvesztett városokat, és súlyos emberhiány idején értelmetlenül áldozza fel a katonáit
– kommentálja a helyzetet a francia elemző. Kiemelte: továbbra sem a meghódított négyzetkilométerek elhanyagolható száma az aggasztó, hanem az ukrán hadsereg kimerült helyzete.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
