Több, az orosz-ukrán háborút évek óta figyelemmel követő nyugati elemző is arról beszél: az ukrán vezetés nagy hibát követ el a pokrovszki szektorban, ráadásul folyamatosan hazudik az ott kialakult helyzetről.

Rob Lee, amerikai elemző egy Ukrajinszka Pravda cikket idéz (még az ukrán lap is kritikus az ukrán vezérkarral szemben), amely arról számol be, hogy Pokrovszk nagy része már régen elveszett, és az ukrán állások már csak a város északi külterületén léteznek. Közben az orosz hadsereg tüzérséget és harckocsikat halmoz fel a város déli részén.

A pokrovszki frontra vonatkozó vezérkari térkép legalább egy hónapos késéssel követi a valóságot

– írják. Rob Lee ehhez képeket is megoszt, amelyen látható: a vezérkari térkép alapján orosz katonák még szinte be se jutottak Pokrovszkba.

Clément Molin, francia elemző egy videófelvételt is megosztott X-oldalán. Ezen kiégett páncélosok és civil járművek garmadája látható, amelyek a Mirnohradba/Pokrovszkba vezető úton lettek dróncsapások áldozatai.

Mirnohrad megtartása és a Pokrovszkba történő további csapatok küldése nagyon költségesnek bizonyult

– írja megjegyzésében. Hozzátette: az ukrán haderő elit egységeivel végrehajtott folyamatos ellentámadásai csak lassítani és megzavarni tudták az orosz logisztikai műveleteket, de tartós eredményt (azon kívül, hogy időt nyertek) nem sikerült elérniük.

Általánosságban elmondható, hogy kívülállóként, és sok helyi kommentátorral együtt, nehezen értem Szirszkij stratégiáját, miszerint megpróbálta megtartani az elvesztett városokat, és súlyos emberhiány idején értelmetlenül áldozza fel a katonáit

– kommentálja a helyzetet a francia elemző. Kiemelte: továbbra sem a meghódított négyzetkilométerek elhanyagolható száma az aggasztó, hanem az ukrán hadsereg kimerült helyzete.

