Megbukott Karácsony javaslata, marad a törvénytelen helyzet

A Fővárosi Közgyűlésnek nem sikerült főpolgármester-helyettest választania a szerdai nap folyamán tartott gyűlésén. Karácsony Gergely főpolgármester Tüttő Katát jelölte a pozícióra, aki azonban csupán 8 igen szavazatot kapott a 33 tagú Közgyűlésben. A fővárosnak kötelező lenne legalább egy helyettest megválasztania, megegyezés hiányában azonban most a főispán dönthet majd a jelöltről.

A mai napon zajlik a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése, ahol a főpolgármester-helyettes választásával kezdték a napot a képviselők. Karácsony Gergely főpolgármester Tüttő Kata MSZP-s politikust, az uniós Régiók Európai Bizottságának elnökét jelölte, azonban nem született meg a megválasztásához szükséges minősített többség. A javaslatra 20 szavazat érkezett, ebből 1 érvénytelen, 8 igen és 11 nem.

A Főváros számára törvényi előírás legalább egy főpolgármester-helyettes megválasztása, eddig azonban nem sikerült megállapodásra jutni a jelölt tekintetében. Tüttő Kata egyébként jövő nyárig, az új kormány felállásáig vállalta volna a pozíciót, amiért nem fogadott volna el javadalmazást. Tavaly a főpolgármester jobbkezét, a jelenleg főigazgatói posztot betöltő Kiss Ambrust illetve Vitézy Dávidot ajánlotta a pozícióra, azonban a javaslat nem nyerte el a többség támogatását.

Az azóta is fennálló állapotot a Fővárosi Ítélőtábla jogszerűtlennek ítélte és arra kötelezte november 6-án Karácsony Gergelyt, hogy az ítélet átvételétől számított 30 napon belül tegyen újabb javaslatot helyettesre.

Ennek tett eleget a mai napon a főpolgármester. A kinevezés elmaradása miatt most a főispán dönthet majd a helyettes személyéről.

Karácsony a jelöléskor azt írta, "olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata." Magyar Péter azonban szinte azonnal "a fővárosi szocialista polip egyik intézőjének" nevezte a jelöltet, míg Szentkirályi Alexandra azt vetette fel, hogy jelöljön helyettest a Tisza-frakció.

