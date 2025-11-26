  • Megjelenítés
Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa
Deviza

Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa

Portfolio
A forint szerdán reggel lényegében stagnálással kezdte a napot a dollárral és az euróval szemben is, miután hétfő óta óvatos erősödésben áll. A gyengülő dollár és a decemberi Fed-kamatvágását valószínűsítő várakozások támogatják a kockázatvállalást, a magasabb magyar kamatszint pedig vonzó carry trade-célponttá teszi a forintot. A befektetők ma a délután érkező heti munkanélküli-segély adatokra, valamint a Chicago Fed novemberi előrejelzésére figyelnek.
Megosztás

Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa

A forint szerdán reggel lényegében stagnál eddig az euróval szemben: az árfolyam 381,9 körül mozog, miután a hajnali kereskedésben 381,76 és 382,24 között oldalazott. A héten viszont folytatta az elmúlt időszak erősödését a magyar deviza, közel kétéves csúcsánál jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest is jól teljesít a magyar deviza: az USD/HUF 329,59-nél jár most reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A devizapiacokon a dollár szerdán reggel gyengült, az amerikai makroadatok miatt tovább erősödtek a decemberi kamatcsökkentési várakozások, ez pedig vonzó carry trade célponttá teszi a forintot is, mivel a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politika mellett tört pálcát eddig.

Az EUR/USD 1,1590 körül jár az 1,16-os szint közelében, amit a geopolitikai enyhülésre utaló hírek is támogattak. A dollárindex is 99,65-re csúszott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen volatilis maradt, miután Japán miniszterelnöke jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni, és figyelik, hogy az árfolyammozgások mögött fundamentumok vagy spekulációk állnak-e.

A Reuters értesülései szerint a Bank of Japan akár már decemberben szigoríthat.

A dollár-jen 156,07-nél állt, a kedd esti 155,66-os erősödési csúcs után visszacsúszva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma az amerikai makroadat-közlések mozgathatják tovább a piacot. Magyar idő szerint 14:30-kor érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának szeptemberi adata, valamint a heti új munkanélküli-segély kérelmek száma. Ezután jön a Chicago Fed bmi novemberi előrejelzése. A kereskedők ezekből próbálják majd levezetni, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve mit lép majd, egyelőre a piacok 85%-os valószínűséggel várnak kamatvágást.

Kapcsolódó cikkünk

Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.

Tovább a cikkhez
Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility