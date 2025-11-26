Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa

A forint szerdán reggel lényegében stagnál eddig az euróval szemben: az árfolyam 381,9 körül mozog, miután a hajnali kereskedésben 381,76 és 382,24 között oldalazott. A héten viszont folytatta az elmúlt időszak erősödését a magyar deviza, közel kétéves csúcsánál jár a kurzus.

A dollárhoz képest is jól teljesít a magyar deviza: az USD/HUF 329,59-nél jár most reggel.

A devizapiacokon a dollár szerdán reggel gyengült, az amerikai makroadatok miatt tovább erősödtek a decemberi kamatcsökkentési várakozások, ez pedig vonzó carry trade célponttá teszi a forintot is, mivel a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politika mellett tört pálcát eddig.

Az EUR/USD 1,1590 körül jár az 1,16-os szint közelében, amit a geopolitikai enyhülésre utaló hírek is támogattak. A dollárindex is 99,65-re csúszott.

A jen volatilis maradt, miután Japán miniszterelnöke jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni, és figyelik, hogy az árfolyammozgások mögött fundamentumok vagy spekulációk állnak-e.

A Reuters értesülései szerint a Bank of Japan akár már decemberben szigoríthat.

A dollár-jen 156,07-nél állt, a kedd esti 155,66-os erősödési csúcs után visszacsúszva.

Ma az amerikai makroadat-közlések mozgathatják tovább a piacot. Magyar idő szerint 14:30-kor érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának szeptemberi adata, valamint a heti új munkanélküli-segély kérelmek száma. Ezután jön a Chicago Fed bmi novemberi előrejelzése. A kereskedők ezekből próbálják majd levezetni, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve mit lép majd, egyelőre a piacok 85%-os valószínűséggel várnak kamatvágást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images