Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak
Az orosz haderő megerősödött és a hírszerzések 2–3 éven belüli „teszttámadásra” figyelmeztetnek, ezért az EU-nak gyorsan növelnie kell védelmi kapacitásait, integrálnia az ukrán hadiipart és felgyorsítania a katonai mobilitást (a most akár 45 napos engedélyezés 2027-től három napra csökken), mert a 2028–2034-re szánt 17 milliárd euró kevés, miközben Európának a Putyin utáni korszakra is készülnie kell – véli Andrius Kubilius. A védelmi biztos szerint Európának Ukrajnával közösen saját béketervre van szüksége, mert az amerikai javaslat vitatott elemei – a hadsereglétszám korlátozása és a NATO-tagság kizárása – újabb orosz agresszióra csábíthatnak, miközben a tervnek egyértelműen Kijev jövőbeli biztonságát kell szolgálnia.

Európának saját béketervre van szüksége Ukrajnával közösen, mert az amerikai javaslat egyes elemei – például az ukrán haderő méretkorlátozása vagy a NATO-tagság kizárása – akár újabb agresszióra is ösztönözhetik Moszkvát

– jelentette ki az Európai Bizottság védelemért felelős biztosa, Andrius Kubilius a L'Express szerint.

Úgy fogalmazott, hogy a tervnek Ukrajna jövőbeli biztonságát kell szolgálnia, és világossá kell tennie: a kontinens nem fogad el olyan megoldást, amely gyengíti Kijev védelmi képességeit.

Kubilius szerint komolyan kell venni a német, dán és francia hírszerzés figyelmeztetéseit, amelyek egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz „teszttámadás” lehetőségére utalnak a következő két-három évben.

Azt mondta, az orosz hadsereg ma erősebb, különösen drónképességei miatt, ezért Európának gyorsan kell növelnie saját védelmi kapacitásait. Hozzátette, hogy az ukrán védelmi ipar integrálása stratégiai előnyt jelentene.

A védelmi biztos a katonai mobilitás nehézségeit is kiemelte, például azt, hogy jelenleg akár 45 napig tart csapatokat mozgatni a kontinensen a határonként igényelt engedélyek miatt.

Beindítja a katonai mozgósítást az egész EU-ban Brüsszel, militarizálják a schengeni övezetet

Jelezte, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetés 17 milliárd eurót szán infrastruktúra-fejlesztésre, de ez szerinte nem elegendő.

A 2027-ben hatályba lépő új szabályozás három nap alatt beszerezhető, egységes mozgási engedélyt vezet be.

Végezetül Kubilius arról beszélt, hogy az agresszív, neoimperialista Oroszország Európa békéjét fenyegeti, és egyszer eljön a nap, amikor Putyin utáni korszak következik. Szerinte Ukrajna sikerébe való befektetés Európa egyik legfontosabb eszköze lehet ahhoz, hogy a jövőben egy normalizálódó Oroszország kialakulásának esélyeit növelje. Úgy fogalmazott: a változás iránya nem látható előre, de Európának készen kell állnia.

A címlapkép illusztráció.

