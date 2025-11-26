Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra

A felmérés alapján az európai részvények 2026-ban megismételhetik az idei erős ralit. A befektetők úgy látják, hogy a javuló gazdasági környezet és az Egyesült Államokhoz képest továbbra is alacsony értékeltségek nagyjából 11%-kal tolhatják feljebb az indexeket a mostani szintekről.
Szerintük egy esetleges, sokat emlegetett mesterségesintelligencia-lufi kipukkanása esetén is mérsékeltebb lehet az európai tőzsdék esése, mint például az amerikai indexeké.
A STOXX 600 a részvényelemzők és portfóliómenedzserek körében végzett felmérés mediánja szerint 2026 végére 623 pontig emelkedhet. Ez a jelenlegi szintekhez képest mintegy 11%-os pluszt jelentene, és bőven a hónap elején beállított, 586,33 pontos történelmi csúcs fölé vinné az indexet.
A STOXX 600 idén 11,9%-ot erősödött. A lendületet kezdetben többek között az adta, hogy Németország az alkotmányos adósságfék eltörléséről döntött, ami javította a kontinens gazdasági kilátásairól alkotott képet. Emellett a befektetők a vámintézkedések miatt felkavart amerikai piacokról európai eszközök felé rotáltak át. Bár az amerikai részvények 2025 későbbi szakaszában visszapattantak, az európai indexek a második félévben is tovább emelkedtek, lépést tartva a globális rali ütemével.
A befektetők szerint jövőre is marad tér a további erősödésre, főleg mert az európai indexek értékeltsége más piacokhoz képest még mindig kedvező.
A hasonló vállalatok árazásában az Egyesült Államok és Európa között új csúcson áll a diszkont, és a következő negyedévekben várhatóan közeledik az európai és az amerikai gazdasági növekedés pályája
- mondta Kevin Thozet, a Carmignac befektetési bizottságának tagja. Hozzátette:
Ennek az európai vállalatok eredményeiben is meg kell jelennie.
A blue chip Euro Stoxx 50 esetében a felmérés 6,7%-os emelkedést jelez előre 5 900 pontig 2026-ban, majd 2027 közepére új csúcsot, 5 955 pontot vetít előre.
Európában 2025 elején nagy volt a lelkesedés, amikor a STOXX 600 látványosan felülteljesítette az S&P 500-at. Ez az előny azonban az év második felére elolvadt: a két index helyi pénznemben mérve nagyjából azonos mértékű pluszban áll. Hogy jövőre melyik teljesít jobban, a felmérés résztvevői szerint főként a szárnyaló technológiai papírok sorsától függ. Az egy éve tartó technológiai rali az elmúlt hetekben vesztett a lendületéből, mert a befektetők kételkedni kezdtek a sokat ígért megtérülésekben, a szektoron belüli körkörös finanszírozás fenntarthatóságában és az adósságkibocsátásokban.
Lehet, hogy az AI dönti el a részvénypiacok sorsát 2026-ban, de ez már nem egyirányú fogadás, és nem is ez az egyetlen történet
- fogalmazott Magesh Kumar Chandrasekaran, a Barclays európai részvénypiaci stratégája. Szerinte az európai részvények jó pozícióban vannak:
Alacsonyabb az értékeltségük, kisebb a zsúfoltság és könnyebbek az eredmény-összehasonlítások, miközben nincsenek túlzottan ráutalva az AI-trade kimenetelére.
Az AI-papírok tovább emelkedhetnek, de Joe Maher, a Capital Economics közgazdásza figyelmeztetett:
A legnagyobb relatív ellenszél az európai részvénypiacok számára az, hogy technológiai kitettségük alacsony egy olyan időszakban, amikor az AI iránti lelkesedés nő.
Ez azonban nem feltétlenül rossz hír.
2027-re felrajzoltuk az AI-hoz köthető részvénylufi kipukkanását, ami várhatóan az európai részvényekre is negatívan hatna, de az alacsony technológiai súly segítheti őket abban, hogy felülteljesítsék az amerikai piacot
- tette hozzá.
Jövőre Németország és Franciaország indexei is fókuszba kerülnek. A befektetők azt figyelik majd, hogy a német védelmi és infrastrukturális kiadások nagyarányú növelése fordít-e az ország gazdasági kilátásain, és milyen következményekkel jár a francia politikai patthelyzet. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint a német blue chip index 2026 végére mintegy 9,7%-kal, 25 500 pontra emelkedhet; az index 2025-ben eddig 17,9%-ot erősödött. A francia CAC 40 ezzel szemben relatív alulteljesítő: év eleje óta 8,7%-os pluszban áll, és 2026 végére várhatóan 8%-kal, 8 600 pontra kapaszkodik fel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak
Az orosz hadsereg különösen drónképességei miatt jelent veszélyt.
Villámcsapásként érte Ukrajnát a béketerv, de Zelenszkij egyetlen dolog miatt mosolyoghat: kiderült, mi az öröm az ürömben
Külpolitikai pajzsot rántott az elnök.
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében
Többfelé behavazódott a táj.
Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra
Jók a kilátások.
Kiakadtak az elemzők: teljesen el van tévedve az ukrán hadvezetés, ha ez így megy tovább, Ukrajna elveszítheti a háborút
HIbás döntések tömkelege, stratégiailag értelmetlen lépések, hazugságra épülő propagandakampány.
Megbukott Karácsony javaslata, marad a törvénytelen helyzet
Továbbra sincs főpolgármester-helyettes.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, a részvények lehetnek a nyertesei
Minden eszközt megragad a munkáspárti kormány.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.