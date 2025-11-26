Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra

A Reuters felmérése szerint az európai részvényeket lefedő STOXX 600 2026 végére 623 pontra emelkedhet, ami hozam tekintetében nagyjából megfelelne annak, amit az idei évben produkált a benchmark.

A felmérés alapján az európai részvények 2026-ban megismételhetik az idei erős ralit. A befektetők úgy látják, hogy a javuló gazdasági környezet és az Egyesült Államokhoz képest továbbra is alacsony értékeltségek nagyjából 11%-kal tolhatják feljebb az indexeket a mostani szintekről.

Szerintük egy esetleges, sokat emlegetett mesterségesintelligencia-lufi kipukkanása esetén is mérsékeltebb lehet az európai tőzsdék esése, mint például az amerikai indexeké.

A STOXX 600 a részvényelemzők és portfóliómenedzserek körében végzett felmérés mediánja szerint 2026 végére 623 pontig emelkedhet. Ez a jelenlegi szintekhez képest mintegy 11%-os pluszt jelentene, és bőven a hónap elején beállított, 586,33 pontos történelmi csúcs fölé vinné az indexet.

A STOXX 600 idén 11,9%-ot erősödött. A lendületet kezdetben többek között az adta, hogy Németország az alkotmányos adósságfék eltörléséről döntött, ami javította a kontinens gazdasági kilátásairól alkotott képet. Emellett a befektetők a vámintézkedések miatt felkavart amerikai piacokról európai eszközök felé rotáltak át. Bár az amerikai részvények 2025 későbbi szakaszában visszapattantak, az európai indexek a második félévben is tovább emelkedtek, lépést tartva a globális rali ütemével.

A befektetők szerint jövőre is marad tér a további erősödésre, főleg mert az európai indexek értékeltsége más piacokhoz képest még mindig kedvező.

A hasonló vállalatok árazásában az Egyesült Államok és Európa között új csúcson áll a diszkont, és a következő negyedévekben várhatóan közeledik az európai és az amerikai gazdasági növekedés pályája

- mondta Kevin Thozet, a Carmignac befektetési bizottságának tagja. Hozzátette:

Ennek az európai vállalatok eredményeiben is meg kell jelennie.

A blue chip Euro Stoxx 50 esetében a felmérés 6,7%-os emelkedést jelez előre 5 900 pontig 2026-ban, majd 2027 közepére új csúcsot, 5 955 pontot vetít előre.

Európában 2025 elején nagy volt a lelkesedés, amikor a STOXX 600 látványosan felülteljesítette az S&P 500-at. Ez az előny azonban az év második felére elolvadt: a két index helyi pénznemben mérve nagyjából azonos mértékű pluszban áll. Hogy jövőre melyik teljesít jobban, a felmérés résztvevői szerint főként a szárnyaló technológiai papírok sorsától függ. Az egy éve tartó technológiai rali az elmúlt hetekben vesztett a lendületéből, mert a befektetők kételkedni kezdtek a sokat ígért megtérülésekben, a szektoron belüli körkörös finanszírozás fenntarthatóságában és az adósságkibocsátásokban.

Lehet, hogy az AI dönti el a részvénypiacok sorsát 2026-ban, de ez már nem egyirányú fogadás, és nem is ez az egyetlen történet

- fogalmazott Magesh Kumar Chandrasekaran, a Barclays európai részvénypiaci stratégája. Szerinte az európai részvények jó pozícióban vannak:

Alacsonyabb az értékeltségük, kisebb a zsúfoltság és könnyebbek az eredmény-összehasonlítások, miközben nincsenek túlzottan ráutalva az AI-trade kimenetelére.

Az AI-papírok tovább emelkedhetnek, de Joe Maher, a Capital Economics közgazdásza figyelmeztetett:

A legnagyobb relatív ellenszél az európai részvénypiacok számára az, hogy technológiai kitettségük alacsony egy olyan időszakban, amikor az AI iránti lelkesedés nő.

Ez azonban nem feltétlenül rossz hír.

2027-re felrajzoltuk az AI-hoz köthető részvénylufi kipukkanását, ami várhatóan az európai részvényekre is negatívan hatna, de az alacsony technológiai súly segítheti őket abban, hogy felülteljesítsék az amerikai piacot

- tette hozzá.

Jövőre Németország és Franciaország indexei is fókuszba kerülnek. A befektetők azt figyelik majd, hogy a német védelmi és infrastrukturális kiadások nagyarányú növelése fordít-e az ország gazdasági kilátásain, és milyen következményekkel jár a francia politikai patthelyzet. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint a német blue chip index 2026 végére mintegy 9,7%-kal, 25 500 pontra emelkedhet; az index 2025-ben eddig 17,9%-ot erősödött. A francia CAC 40 ezzel szemben relatív alulteljesítő: év eleje óta 8,7%-os pluszban áll, és 2026 végére várhatóan 8%-kal, 8 600 pontra kapaszkodik fel.

