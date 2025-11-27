  • Megjelenítés
Rekorddöntés közelében ácsorog a forint
Deviza

Rekorddöntés közelében ácsorog a forint

Portfolio
A hajnali órákban 381,75 és 382,1 között mozgott az euró árfolyama, míg a dollárral szemben 328,7 és 329,4 közti sávban alakult a váltás. A mai napon a piacok szeme az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos híreken, valamint az Európai Központi Bank tagjainak beszédén van.
Megosztás

A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előzetes megállapodásra jutott Ukrajnával egy új, négyéves, 8,2 milliárd dolláros programról, amely a háborús költségvetési nyomás közepette a makrogazdasági stabilitás és a közpénzügyek megerősítését célozza – jelentette a Reuters.

Tovább a cikkhez
A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev
Megosztás

Továbbra is a háborús hírek dominálnak

Fél 10-kor Pierro Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatóságának tagja, délben Luis de Guindos, az EKB alelnöke mond beszédet, erre lesz érdemes figyelni az uniós közös valutával szembeni jegyzés kapcsán. Emellett a piacokat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatják, a konfliktus lezárására utaló jelek erősíthetnék érdemben tovább a hazai fizetőeszközt. A forint árfolyama a hajnali órákban is stabil maradt, miután tegnap sem tudott kitörni egy szűk sávból.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövült az árfolyam, minden ütést kiállt ma a forint

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Bekövült az árfolyam, minden ütést kiállt ma a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility