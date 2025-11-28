  • Megjelenítés
Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó
Globál

Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó

Portfolio
Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely az oroszországi benzinellátás növelését szolgálja, és a Fehéroroszországban orosz cégek által előállított üzemanyagra is kiterjed - írja a Reuters. A mostani intézkedés az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.

Az állami RIA Novosztyi hírügynökség pénteki beszámolója szerint

az újonnan aláírt jogszabály a hazai benzinkínálat stabilizálását célozza

az ukrán támadások miatt akadozó finomítói kapacitások közepette.

Oroszország az olajfinomítók elleni sorozatos ukrán csapások óta üzemanyaghiánnyal küzd. Szeptember végén részleges exporttilalmat vezettek be a gázolajra, a benzin kivitelének tilalmát pedig az év végéig meghosszabbították.

Még több Globál

Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke

Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón

A mostani törvénymódosítás az adótörvénykönyvet érinti, és az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.

Alekszej Szazanov pénzügyminiszter-helyettes szerint jelenleg is finomítanak orosz kőolajat Fehéroroszországban hasonló rendszerben. Az így előállított benzin az orosz cégek tulajdona, és döntően a belföldi piacra kerül.

Kapcsolódó cikkünk

Dörzsöli a markát Zelenszkij – Már a tartalékait éli fel Putyin, de ez így jó, hisz "éreznie kell a háború teljes árát"

Újabb sokk a piacon: nem várt bejelentésre készül a világ legnagyobb olajkartellje

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility