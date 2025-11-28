Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely az oroszországi benzinellátás növelését szolgálja, és a Fehéroroszországban orosz cégek által előállított üzemanyagra is kiterjed - írja a Reuters. A mostani intézkedés az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.

Az állami RIA Novosztyi hírügynökség pénteki beszámolója szerint

az újonnan aláírt jogszabály a hazai benzinkínálat stabilizálását célozza

az ukrán támadások miatt akadozó finomítói kapacitások közepette.

Oroszország az olajfinomítók elleni sorozatos ukrán csapások óta üzemanyaghiánnyal küzd. Szeptember végén részleges exporttilalmat vezettek be a gázolajra, a benzin kivitelének tilalmát pedig az év végéig meghosszabbították.

A mostani törvénymódosítás az adótörvénykönyvet érinti, és az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.

Alekszej Szazanov pénzügyminiszter-helyettes szerint jelenleg is finomítanak orosz kőolajat Fehéroroszországban hasonló rendszerben. Az így előállított benzin az orosz cégek tulajdona, és döntően a belföldi piacra kerül.

