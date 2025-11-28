Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Házkutatást tartanak Ukrajna korrupció-ellenes hivatalai, a NABU és a SAPO az ukrán elnöki kabinet vezetőjénél, Andrij Jermaknál – írja több ukrán lap.

Nem tudni, pontosan mit keresnek az elnöki tanácsadónál, ahogy azt sem, milyen bűncselekmény-gyanú merül fel az ukrán vezetőnél, ha felmerül ilyen. Az elmúlt napokban több ukrán és nyugati sajtótermék hozta összefüggésbe Jermakot az Enerhoatom körüli korrupciós botránnyal – Jermak emberei bűnbakkeresésről és koholt vádakról beszélnek.

Széles körben úgy látják, Andrij Jermak jelenleg Ukrajna második legbefolyásosabb embere, közvetlenül Volodimir Zelenszkij elnök után.

A férfi majdnem minden elnöki döntésre rálát, Zelenszkij nagyon sok fontos kérdéssel kapcsolatosan kikéri a véleményét.

Az ukrán társadalom, hogy enyhén fogalmazzak, elég sok kérdést megfogalmazott Andrij Jermak szerepével és képességeivel kapcsolatosan, aki hivatalosan mindössze az elnöki kabinet vezetője Zelenszkij alatt, de effektíve az ország második számú vezetője lett”

– jellemezte Ilja Ponomarenkó ukrán újságíró Jermakot, miután kiderült, hogy az ukrán kabinetfőnök az amerikaiakkal való tárgyalásokat is vezette a Trump-adminisztráció ideje alatt.

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images