Váratlan trükkel mászna ki a csávából a Közel-Kelet erős embere - Csak éppen van egy elég komoly bökkenő
Váratlan trükkel mászna ki a csávából a Közel-Kelet erős embere - Csak éppen van egy elég komoly bökkenő

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő vasárnap folyamodott elnöki kegyelemért, akad azonban egy komoly probléma: a miniszterelnök volt védőügyvédje szerint a kegyelmi kérelem nem adható meg a bűnösség beismerése nélkül, amire Netanjahu nem igazán hajlandó - számolt be a Times of Israel.

Micah Fettman, Benjamin Netanjahu korábbi védőügyvédje a Channel 12-nek adott interjúban kijelentette, hogy a miniszterelnök által vasárnap benyújtott elnöki kegyelmi kérelem nem teljesíthető, amíg Netanjahu nem ismeri be bűnösségét a korrupciós perében.

A kegyelmet bűnelkövetőnek adják - ezt írja elő a törvény

- fogalmazott Fettman.

Eközben Naftali Bennett volt miniszterelnök - a regnáló kormányfő riválisa - kijelentette, hogy támogatná az elnöki kegyelmet, ha a jelenlegi kormányfő elhagyná a politikát.

Netanjahut egy rendbeli vesztegetéssel és három-három rendbeli csalással és hivatali visszaéléssel vádolják három különböző ügyben.

A vádak a sajtó helytelen befolyásolására és kormányzati szívességekért cserébe kapott ajándékokra vonatkoznak. A 2020 májusában kezdődött per még messze van a lezárástól.

A miniszterelnök tagadja a vádakat, és korábban kijelentette, hogy nem kérne kegyelmet, ha az bűnösség beismerésével járna. A Herzognak benyújtott 111 oldalas kérelme nem tartalmaz sem beismerést, sem megbánást, videónyilatkozatában pedig továbbra is azt állította, hogy a vádirat illegitim, és annak visszavonása elősegítené a "széles körű megbékélést".

Fettman, aki két hónapig volt Netanyahu védőcsapatának tagja a per kezdetén, rámutatott, hogy Izraelben ritkán adnak kegyelmet a tárgyalás előtt. Az ügyvéd szerint a legközelebbi precedens az 1984-es "300-as busz" ügy, amikor a Sin Bet belbiztonsági szolgálat ügynökei kivégeztek két palesztint, akik sikertelenül próbáltak eltéríteni egy 41 izraelit szállító buszt, majd hazudtak erről. Az izraeli legfelsőbb bíróság ennél az incidensnél is csak azt követően adta meg a kegyelmet, hogy az ügynökök elismerték bűnösségüket.

Címlapkép forrása: Portfolio

