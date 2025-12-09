  • Megjelenítés
Súlyos botrány robbant ki: ellenséges kém volt a miniszter, örökre rácsok mögé kerül a volt vezető Kubában
Globál

Súlyos botrány robbant ki: ellenséges kém volt a miniszter, örökre rácsok mögé kerül a volt vezető Kubában

MTI
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek Kubában kémkedés miatt egy volt gazdasági minisztert helyi idő szerint hétfőn.

A kubai legfelsőbb bíróság azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Alejandro Gil Fernández, aki 2018 és 2024 között volt miniszter, egyben Miguel Díaz-Canel államfő egyik legközelebbi munkatársa, pontosan mit követett el, és kinek a javára kémkedett. Közleményükben annyi szerepelt, hogy Gil személyes haszonszerzés érdekében "visszaélt a rá ruházott hatalmával",

pénzt fogadott el külföldi cégektől, és megvesztegetett más tisztségviselőket.

Egy másik ügyben 20 év börtönbüntetést szabtak ki rá egyebek mellett vesztegetés, okirat-hamisítás és adócsalás miatt.

Alejandro Gil Fernándezt, aki 2019 után miniszterelnök-helyettes is volt, 2024 februárjában váratlanul menesztették hivatalából. Néhány nappal később őrizetbe vették, és egy meg nem nevezett létesítményben tartották fogva. Miguel Díaz-Canel közleményben jelentette be akkor, hogy a miniszter "súlyos hibákat követett el, és korrupció gyanújával indult vizsgálat ellene.

Még több Globál

Lezuhant a legendás szovjet óriás: tragédia érte a világ egyik legnagyobb légcsavaros repülőgépét

Kivonult a katasztrófavédelem a magyar autópályára: hatalmasak a lángok, három vízsugárral oltanak egy kamiont

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Gil nevéhez fűződtek a 2021-es nagyszabású pénzügyi reformok, amelyek végül egekbe emelkedő inflációhoz és az emberek további elszegényedéséhez vezettek. Emiatt sokan örültek az eltávolításának, de az őrizetbe vételét övező titkolózás erősítette a valódi okok körüli találgatásokat

Kuba-szakértők szerint a kémkedési vádakat érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen Kubában többször is előfordult, hogy a vezetők hasonló vádaskodáshoz folyamodva szabadultak meg riválisaiktól és potenciális reformerektől a hadsereg és az állam vezetésében.

Kapcsolódó cikkünk

Létezik egy lakásprogram Magyarországon, amiről kevesen tudnak, de családok ezreinek ad menedéket

Donald Trump összeszorította a vasöklét a tragédia árnyékában – Megdőlt a Fehér Ház nagy mítosza?

Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók

Trump kőkemény lépést jelentett be a halálos washingtoni támadás után

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility