Súlyos botrány robbant ki: ellenséges kém volt a miniszter, örökre rácsok mögé kerül a volt vezető Kubában

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek Kubában kémkedés miatt egy volt gazdasági minisztert helyi idő szerint hétfőn.

A kubai legfelsőbb bíróság azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Alejandro Gil Fernández, aki 2018 és 2024 között volt miniszter, egyben Miguel Díaz-Canel államfő egyik legközelebbi munkatársa, pontosan mit követett el, és kinek a javára kémkedett. Közleményükben annyi szerepelt, hogy Gil személyes haszonszerzés érdekében "visszaélt a rá ruházott hatalmával",

pénzt fogadott el külföldi cégektől, és megvesztegetett más tisztségviselőket.

Egy másik ügyben 20 év börtönbüntetést szabtak ki rá egyebek mellett vesztegetés, okirat-hamisítás és adócsalás miatt.

Alejandro Gil Fernándezt, aki 2019 után miniszterelnök-helyettes is volt, 2024 februárjában váratlanul menesztették hivatalából. Néhány nappal később őrizetbe vették, és egy meg nem nevezett létesítményben tartották fogva. Miguel Díaz-Canel közleményben jelentette be akkor, hogy a miniszter "súlyos hibákat követett el, és korrupció gyanújával indult vizsgálat ellene.

Gil nevéhez fűződtek a 2021-es nagyszabású pénzügyi reformok, amelyek végül egekbe emelkedő inflációhoz és az emberek további elszegényedéséhez vezettek. Emiatt sokan örültek az eltávolításának, de az őrizetbe vételét övező titkolózás erősítette a valódi okok körüli találgatásokat

Kuba-szakértők szerint a kémkedési vádakat érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen Kubában többször is előfordult, hogy a vezetők hasonló vádaskodáshoz folyamodva szabadultak meg riválisaiktól és potenciális reformerektől a hadsereg és az állam vezetésében.

