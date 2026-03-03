A magyar gazdák is megérzik az iráni háborút - minden drágulni fog

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója rövid távon komoly zavarokat okozhat a globális kereskedelemben és az energiaszektorban. A konfliktus nyomán megugró olajárak és a bizonytalanná váló tengeri áruszállítás hatásai Magyarországon is érezhetők lesznek, ami az agrártermelési költségek növekedéséhez és a terményárak, végső soron pedig élelmiszerárak emelkedéséhez vezethet - írja az Agrárszektor.

A hétvégén kirobbant konfliktus során az iráni válaszcsapások nemcsak Izraelt, hanem a térség számos államát – köztük Szaúd-Arábiát, Katart, Jordániát és Ciprust – is érintették. A harcok azonnali piaci pánikot váltottak ki, mivel a régióban tevékenykedő hadseregek és a részben önállóan működő fegyveres csoportok egyaránt fenyegetik a kulcsfontosságú tengeri útvonalakat.

Ez nem csupán a globális olajellátást, hanem az egyéb árucikkek tengeri szállítását is veszélyezteti, ami hetekig tartó bizonytalanságot vetít előre.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke az Agrárszektornak elmondta, a hazai agráriumot közvetlenül érinti a kialakult helyzet.

A termelési költségek – például a talajműveléshez elengedhetetlen üzemanyag ára – és a szállítási díjak egyaránt emelkednek, amit a termelők kénytelenek lesznek érvényesíteni az átadási árakban.

Szoros összefüggés van az energiahordozók és a termények piaca között: az olaj drágulása általában maga után vonja a kukorica, majd a gabonafélék árának emelkedését is. Ennek oka részben a spekuláció, mivel a befektetők ilyenkor az árupiaci eszközökbe menekítik tőkéjüket.

Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója úgy véli, bár jelenleg elsősorban a pánik uralja a piacokat, egy elhúzódó háború esetén a gazdasági fundamentumok is megrendülhetnek.

A térség két stratégiai tengeri csomópontjának, a Hormuzi- és a Báb el-Mandeb-szorosnak a veszélyeztetettsége kritikus tényező.

Bár a forgalom még nem állt le teljesen - igaz, Irán már bejelentette, hogy lőni fog minden hajóra, ami megközelíti a Hormuzi-szorost - , a hajótársaságok egyre nehezebben vállalják a fuvart, a biztosítási díjak pedig az egekbe szöktek. A katari gázinfrastruktúrát ért találatok miatt a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelésének visszaesésére és átmeneti áremelkedésre is számítani kell. Ez illeszkedik az iráni stratégiába, amelynek célja a nyugati világ nyomás alá helyezése.

Donald Trump előrejelzése szerint a konfliktus intenzív szakasza még hetekig tarthat, a kereskedelmi ellátási láncok iránti bizalom helyreállása pedig ennél is több időt vehet igénybe. A helyzetet súlyosbítja, hogy a régióban működő terrorszervezetek – mint a jemeni húszik vagy a szomáliai al-Sabáb – Irán esetleges gyengülése esetén is folytathatják a hajózás elleni támadásokat,

mivel saját céljaik mentén, autonóm módon is képesek működni.

Ez a bizonytalanság oda vezethet, hogy az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi forgalom tartósan ellehetetlenül.

A kontinens így kénytelen lesz szembenézni a megugró energiaárakkal és az ellátás akadozásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images