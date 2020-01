Pest egy újabb része, amit pár éven belül berobbantanak az új fejlesztések

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy új irodaház, vagy lakópark is teljesen meg tudja változtatni egy környék arculatát, megítélését, lakossági összetételét és természetesen az ingatlanárait is, és ez a hatás csak fokozódik, amikor olyan nagy (kormányzati) beruházásról van szó, ami új funkciót ad egy adott területnek. Ilyen projekt a 2023-as atlétikai VB-re tervezett stadion is. A IX. kerület egy kisebb, Csepelhez közel eső területén épül fel a sportlétesítmény, ami biztosan felkavarja a környék ingatlanpiacát, főleg úgy, hogy már más fejlesztések is folyamatban vannak a közelben. Nézzük, mi történik most a Közvágóhíd környékével!