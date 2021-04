Hiány és drágulás? - Erre számíthatunk idén a hazai építőiparban

Az év első negyedévében számos esemény befolyásolta az építőipar teljesítményét. Az Otthonteremtési támogatások rengeteg magánembert ösztönöztek, hogy belevágjanak egy építkezésbe, vagy felújításba, miközben szállítási és gyártási fennakadások söpörtek végig egész Európán, érintve a vállalati és állami kivitelezéseket is. A hosszú távra elhúzódó anyaghiány, a már korábban is nehézségeket okozó alacsony számú szakképzett munkaerő, és a megugró kereslet mind egy irányt vetítenek előre: magasabb és magasabb árakat. Az építőiparban várható hatásokról Veit Tamást, a Cemix ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Számtalan meghatározó esemény történt az építőiparban a 2021-es év első hónapjaiban, az Otthonteremtési és felújítási támogatások, a kedvezményes lakásépítési áfa, az emelkedő élőmunka-, és anyagárak, a gyártási, valamint a szállítási fennakadások mind hatást gyakoroltak a hazai építkezésekre. Némelyikük csak átmeneti időre, mások viszont huzamosabb időre is meghatározhatják, hogy milyen árakon, és milyen hosszú kivitelezési idővel kell most számolnia a megbízóknak.

Veit Tamást, a Cemix ügyvezető igazgatóját kérdeztük arról, hogy a támogatások és az emiatt megugró kereslet az építőanyagok iránt, okozott-e hiányt, illetve generál-e számottevő növekedést az árak tekintetében. A szakértő is megerősítette, hogy a felújítási támogatások érezhetően felpörgették a piacot, amire rásegített főként az első két hónapban az enyhébb időjárás. Továbbá 2020 márciusához hasonlóan megfigyelhető volt a Covid-19 járvány harmadik hulláma miatt bevezetett szigorító intézkedések generálta elővásárlások felfutása is. Mint mondta, a cég szegmensében az erősebb kereslet nem jelentett gondot a kiszolgálásban, hiszen a gyártókat nem érte váratlanul a nagyobb érdeklődés.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 11. 16. Cemix néven folytatja a Lasselsberger-Knauf

Építőipar 2021 Az Építőipar legégetőbb problémái és legaktuálisabb kérdései lesznek a fókuszban a június 10-ei Építőipar konferencián.

Az árnövekedés még csak ezután következik

Veit Tamás arról is beszámolt, hogy még csupán a negyedév végén kezdett begyűrűzni az egyes külső tényezők hatása az anyagárakba:

Ezeknek az árfelhajtó hatása az elkövetkező időszakban lesz sokkal inkább érezhető. A világszinten tapasztalható alapanyagár-emelkedés hajtja fel a hazai árakat is. Ennek egyik oka a kínálatnál magasabb kereslet, amire ráerősít a gyártási kapacitások kieséséből eredő alapanyaghiány, illetve a szállításból és a konténerek rendelkezésre állásából adódó problémák.

Veit Tamás

A hazai építőiparra is hatást gyakorló külső tényezők között ott van például a Szuezi-csatornában történt fennakadás, vagy a BASF német gyárában lévő tűzeset. Szerencsére a csatornában elakadt hajó a szakértők szerint átmeneti fennakadást okozott csak, és pár héten belül visszaállhat a megszokott rend. A BASF német gyárában történt tűzeset viszont a Cemix információi szerint kihat majd az egész évre és valószínűleg a jövő évre is. Ez, az alapanyag-ellátási problémák mellett, drasztikus áremelést okoz az alternatív alapanyagoknál is.

Ekkora gyártási áremelkedést valószínűleg az építőanyaggyártók kénytelenek lesznek majd megjeleníteni az értékesítési árakban is, ami hatással lesz a színező vakolatok mellett, a beltéri és a fa festékek árszintjére is.

- mondta el Veit Tamás, akit arról is kérdeztünk, hogy milyen megoldással tud erre reagálni egy anyaggyártó. Mivel a színezővakolatok kötőanyagául használt alapanyagok mindegyike valamilyen tulajdonságban különbözik, ezért egy az egyben való kiváltásuk alternatív kötőanyaggal nem lehetséges, és az új receptúrával készülő színezővakolat kifejlesztése és tesztelése sem egyszerű feladat. A szakérő szerint egy ilyen helyzetben a rendelkezésre álló tudás és tapasztalat a kulcs. A magyarországi szakembergárdának, illetve az elmúlt évek intenzív kutatás és fejlesztési tevékenységének köszönhetően, ők a Cemix-nél gyorsan tudtak reagálni.

A jelenlegi általános alapanyaghiány abból a szempontból is nehezíti az építtetők helyzetét, hogy nem valószínű, hogy a közeljövőben megoldódik.

A jelenlegi alapanyaghiány nem csak az idei évre, de a 2022-es esztendőre is kihat majd, és a magasabb árakban még később is érezhető lesz.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 08. Felújítási rohamba kezdtek a magyarok a karantén alatt

Másból is szűkén leszünk a következő időszakban

Az igazgató egy másik várható áremelkedésre is felhívta a figyelmet. A koronavírus miatt bevezetett járványügyi intézkedések által leginkább sújtott iparágakból sokan átmenetileg az építőiparban helyezkedtek el. Nagy részük az intézkedések enyhítésével valószínűleg vissza fog térni eredeti szakmájához, így munkaerőhiányra és a kivitelezések csúszására is számítani lehet.

A munkadíjakat illetően emelkedésre számítunk, mivel több tényező is erre utal.

- összegezte a helyzetet az igazgató, majd hozzátette, hogy emellett a megrendelések emelkedésének irányába is számos tényező hat. A felújítások támogatásán és az 5%-os áfán túl, a közelgő választási év is mind növekedést eredményez, vagyis jelenleg az építőiparban dolgozók számának csökkenése mellett a növekvő építőipari aktivitás is a munkadíjak emelkedését vetíti előre.

A digitalizáció segíthet, de az is csak lassan

A hatékonyabb munkaszervezés és az ezt alapjaiban támogató digitalizáció talán orvosolni tudja a hiányokból fakadó problémák egy részét. Veit Tamás ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy fontos lenne, hogy a digitalizált forma ne csak a korábbi folyamatok leképezését jelentse, hanem új funkciókat adjon, és új lehetőségeket nyisson meg a további fejlődésre. Mindez komoly újragondolást és más szemléletmódot igényel.

A digitalizáció folyamatos az építőiparban is, de véleményünk szerint a felhasznált anyagok sokszínűsége, az épületek egyedisége, az iparági folyamatok összetettsége és a résztvevők eltérő digitalizáltsági foka más iparágakhoz képest lassabb fejlődét tesz lehetővé.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 29. Gyökeresen megváltozik az építőiparban dolgozók élete: új lendületet ad a technológia

A cikk megjelenését a Cemix támogatta.