Máig nem értjük, hogy nem omlott össze a világ a Covidtól

Mi jelenti most a legnagyobb piaci bizonytalanságot? Mi a legjobb irány egy nagy ingatlanos cég számára? Milyen kérdéseket tesznek fel leggyakrabban egy cégvezetőnek? Többek között ezekről és a jövőbeli kilátásokról beszélgettek a Property Investment Forum 2021 konferencia záróbeszélgetésének szakértői Ditróy Gergely , a Portfolio ingatlandivízió-vezetőjének moderálásában.

„Az utóbbi időben főleg arról érdeklődnek tőlem, hogy vajon buborékban élünk-e vagy sem. Az biztos, hogy megjelent az infláció, beszélnek a taperingről, az S&P 500 is rekordmagas szinten áll. Ha mindez megváltozik, akkor derül ki, hogy ki az, aki meztelenül úszik. 2020-ban jött az eddigi legnagyobb stimulus, ami meggátolta a zuhanást, de vajon meg lehet-e húzni a trendeket, ha egy mesterséges világban élünk. Magyarországon ez nem jelent akkora problémát, mert magasak a yieldek, de ha ma valaki Németországban 2,5 százalékon vesz logisztikát, ami egy esetleges váratlan esemény hatására 3,5 százalékra emelkedik, az nagy bajban lesz. Természetesen ami fundamentálisan rendben van, abba most is szívesen fektetünk, országtól függetlenül.

Vannak szektorok és országok, amikben most is nagy diszkonttal lehet ingatlanokat venni, a kérdés az, hogy hiszünk-e ezekben.

Vannak jó szegmensek Nyugat-Európában is, amikben még van valami plusz, ezekben lehet egy magyar cégnek sikere.” – mondta el Futó Gábor, társalapító / tulajdonos, Futureal-csoport. A szakértő a kínai Evergrande Group kapcsán kiemelte, hogy Kínában van most a legnagyobb kreditbuborék, így az Evergrande csak a jéghegy csúcsa. Az Etele Plaza nyitása kapcsán pedig elmondta, hogy jól sikerült a bérbeadás, a kis magyar cégeknek kellett egy kis segítség, ők most nehéz helyzetben vannak, de a bérlői mixből ők csak néhány százalékot tesznek ki.

„Abban egyetértünk, hogy van egy óriási eszközárbuborék, de a közgazdászok eddig is minden évben megjósolták a zuhanást és egyelőre nem lett igazuk.

Az biztos, hogy előbb utóbb bekövetkezik egy korrekció, de jelenleg senki nem lája, hogy mikor.

Az viszont érdekesebb kérdés, hogy a tavalyi több hónapos leállás után miért nem dőlt össze minden. Ezek szerint mindig pénzt nyomtatunk és akkor nem lesz majd többé válság? Miért nincs akkor 30 százalékos infláció? - tette fel a kérdést Jellinek Dániel, vezérigazgató, Indotek. A szakember szerint a magyar hozamok már nem annyira magasak, ezért főleg Dél-Európában és a Balkánon keresgélünk, akár a retail akár a középkategóriás hotelek területén. Nemzetközileg indokolatlanul áraznak alul és felül országokat, a mi feladatunk, hogy megtaláljuk ezeket az anomáliákat. Németország és Csehország például felül van árazva, miközben Romániában, Szerbiában jó lehetőségek vannak. Az, hogy Csehország mostanra drágább, mint Spanyolország vagy Olaszország teljesen indokolatlan. A magyar piac kicsi, így érdemes külföldre menni, külföldön terjeszkedni, csak így jöhetnek létre nemzetközileg is domináns magyar szereplők. Továbbra is keressük a lehetőségeket, próbáljuk diverzifikálni a portfóliót.”

„Sokan kérdezik tőlem, hogy merre tart a piac. Úgy gondolom, hogy van létjogosultsága a befektetéseknek, fejlesztéseknek. A mostani bérleti díjak fenntarthatónak tűnnek, és például a raktárak terén még mindig hiány van.

A jövőben inkább inflációt várok, mint lassuló növekedést.

Az MNB és a kormány céljai is legitimek, az MNB a stabilitásban érdekelt, a kormány pedig a társadalmi kérdésekben, például a családok támogatásában. Az alapérdek az, hogy a gazdaságok működjenek, így mindig azt kell tenni, hogy a folyamatokhoz a lehető legjobban alkalmazkodunk. Az Evergrande egy nagy sztori Kínában, de még nem tudjuk, hogy lesz-e ennek hatása ránk nézve. Mint anno a Lehman Brothers-nél itt is felmerül a kérdés, hogy ha ott megtörtént, akkor máshol is bekövetkezhet? Egyelőre nem gondolom azt, hogy ez a kérdés rendszerszintű probléma lenne.” – hangsúlyozta Noah Steinberg FRICS, elnök-vezérigazgató, WING, (RICS magyarországi elnöke).

Címlapkép forrása: Portfolio