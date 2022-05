Itt dől el a hazai építőipar jövője! - Képeken a legemlékezetesebb pillanatok

Az idei évben minden eddiginél többen vettek részt a Portfolio Építőipar 2022 konferenciáján, ahol a szakértők az ágazat legfontosabb kérdéseit, az elmúlt év piaci eseményeit és a jövőbeli kilátásokat 9 panelbeszélgetés és 13 előadás keretén belül vitatták meg. A szakmai program végén került sor "Az Év Építőipari Személyiségének" díjazására, majd az állófogadáson folytatódott a kötetlen beszélgetés. Képeken az Építőipar 2022 konferencia.

Portfolio Property X 2022 A Property X az első olyan hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényünk lesz, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat egyaránt kiemelt szerepet kap.

Egész napos szakmai program, díjátadó, majd állófogadás és kötetlen networking - így lehetne röviden összefoglalni az Építőipar 2022 konferencia programját, a több mint 400 résztvevőnek a helyszínen azonban ennél sokkal nagyobb élményben lehetett része. Az alábbiakban képes beszámolónk segítségével igyekszünk átadni az esemény hangulatát.

Az esemény szakmai programját Koji László, az ÉVOSZ elnökének előadása nyitotta, aki amellett, hogy összefoglalta az iparág aktuális kérdéseit, az építőipar idén várható teljesítményére is kitért. A szakember várakozása szerint jól fog teljesíteni az építőipar idén is, hozni fogja azt a közel 5500 milliárd forintot, amit tavaly is teljesített. Április végén, mintegy 15%-kal volt magasabb a megrendelésállomány a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magánszektor, a logisztikaiingatlan-piac és az ipar fogja húzni az építőipart.

A nap első panelbeszélgetésében Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlandivízió-vezetője kérdezte a szakértőket, akik között ott volt Balázs Attila, vezérigazgató, Bayer Construct Zrt., Scheer Sándor FRICS, vezérigazgató, Market Építő Zrt. és Tibor Dávid, elnök, Masterplast Nyrt. Többen is felhívták a figyelmet az alapanyaghiányra és a rendkívüli inflációra. Balázs Attila szerint a mostani körülmények fennmaradása esetén Magyarországon a lakáspiac nagyon le fog lassulni. Scheer Sándor pedig úgy véli, hogy a mostani áremelkedés fele valós, a másik fele az alapanyaggyártók indokolatlan haszonszerzése, de ezen a többi szereplő veszít. Tibor Dávid is hasonló problémákról beszélt, kiemelve, hogy a magyar ásványvagyonnak nemzeti tulajdonban kellene lennie, ez külföldön is így van.

Szintén délelőtt, egy másik fontos panelbeszélgetésre is sor került, melyben az alapanyagárak és az ellátási láncok biztonsága volt a középpontban. A beszélgetés moderátora Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező Kft. volt, a beszélgetés résztvevői pedig Gegesi Kiss Tamás, ügyvezető igazgató, Gépész Centrál Kft., Máté László, ügyvezető igazgató, Lasselsberger Hungária Kft., Palkovics Milán, igazgatóság elnöke, Épduferr Nyrt. és Dr. Rázsóné Szórády Csilla, vezérigazgató, újHÁZ Centrum. A szakértők szerint a túl gyakori árváltozás hatalmas feszültséget okoz a partnerek között. Korábban évente egy-két áremelés volt az általános, ma viszont már a havinak is örülni kell.

A szakértői előadásokat és panelbeszélgetést természetesen a közönség soraiban ülők is érdeklődve hallgatták, akik a Menti.com segítségével szavaztak az építőipar jelenlegi és jövőbeli helyzetére vonatkozó kérdésekre.

Az előadások közti szünetekben a jelenlévők számos érdekességgel találkozhattak. A Market és a Layher által közösen berendezett állványról például egy VR szemüveg segítségével máris a hamarosan elkészülő MOL Campus tetején találhatták magukat, több mint 120 méter magasról élvezve a budapesti körpanorámát.

Az ebédszünetet követően az építőipar fenntarthatósága került a középpontba. Prof. Dr. Boros Anita, vezető, ESG tanácsadó, Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont előadásában kifejtette, hogy az építőipar - az épületek teljes életciklusát tekintve - igen jelentős környezeti igénybevételt eredményező ágazat. Ezzel párhuzamosan az infrastrukturális elemek igen jelentős környezeti kitettségűek. Az így tapasztalható kettős fenntarthatósági problémakör számos egyéb gazdasági és társadalmi fenntarthatósági szegmensre kihatással van, a legújabb kutatások viszont azt bizonyítják, hogy a kedvezőtlen tendenciák egyes zöldgazdasági és zöldinnovációs fejlesztések révén jelentősen mérsékelhetők.

A fenntarthatóság témakörének fontosságát mutatja, hogy a körforgásos gazdaság és a klímasemleges megoldásokról egy külön panelbeszélgetésben is kifejtették véleményüket a szakértők, akik között ott volt Budai Henrietta, titkár, HuGBC, Bellaagh Mátyás, integrált irányítási rendszerek igazgató, Colas Hungária Zrt., Prof. Dr. Boros Anita, vezető, ESG tanácsadó, Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont, Horváth Bálint, regionális körforgásos gazdasági szakértő (Budapest, Pozsony), Holland Királyság Nagykövetsége és Simon Anita, fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese, ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

A szakmai program zárásaként idén is sor került "Az Év Építőipari Személyisége" díj átadására. Az összességében már negyedik alkalommal kiosztott díjat a 2022-es évben Puskás András, a Puskás Művek Bádogosipari Kft. társtulajdonosa nyerte, aki fiatalkora óta végez bádogos munkákat, építészmérnöki, műszaki ellenőri diplomával, ács szigetelő bádogos szakmunkásképző bizonyítvánnyal és bádogos mestervizsgával rendelkezik és mintegy 25 éve tulajdonosa a Puskás Művek Kft.-nek.

Ezt követően a kötetlen beszélgetésé lett a főszerep, megnyitott a Layher gin bárja, ami ezúttal is számos italkülönlegességgel várta a látogatókat.

Emellett egy kézműves sörpult,

és egy Prosecco bár is a vendégek rendelkezésére állt.

Természetesen az est folyamán ételkülönlegességekből sem volt hiány.

Akik pedig maradandóvá szerették volna tenni az ott töltött időt, azokat idén is várta a Portfolio rollup-ja elé felállított fényképállvány, nyomtatott emléket adva az eseményről.

Egy év múlva ismét találkozunk!

Képek és címlapkép forrása: Stiller Ákos