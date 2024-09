Van megoldás, ha nem hasít a mobilnet: az új építésű ingatlanoknál a térerő az egyik legnagyobb kihívás

Erdei Gabriella 2024. szeptember 27. 09:00

Már a tervezés során foglalkozni kell a mobilhálózati lefedettséggel, a nagy volumenű ingatlanberuházásoknál – lakóparkoknál, irodaházaknál, új városi közösségi tereknél – ugyanis a végfelhasználók ügyfélelégedettségére is negatív hatása lehet, ha elmarad a mobil lefedettség előzetes megtervezése. A legkorszerűbb építési technológiák miatt a mobilhálózati lefedettség sok esetben nem lenne megfelelő, pedig ma már legalább olyan fontos, hogy a közművek mellett a megfelelő minőségű távközlési infrastruktúra, így a mobil lefedettség is rendelkezésre álljon. Az ingatlanfejlesztők és infrastruktúraszolgáltatók együttműködése biztosíthatja, hogy a korszerű szigetelés ellenére is legyen térerő a lakásokban, irodákban és mélygarázsokban, valamint a hálózat bírja a megnövekedett terhelést.