Új négycsillagos hotel nyílt a budapesti repülőtéren

Megnyílt a WING Zrt. fejlesztéseként megvalósuló négycsillagos TRIBE hotel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A 167 szobás, négycsillagos szálloda konferenciateremmel, skybarral és számos közösségi megoldással várja elsősorban az üzleti utazókat. A BREEAM minősítést kapott épület a már működő ibis Styles szomszédságában található, és a két szálloda együttesen 312 szobával szolgálja ki a reptéri forgalmat. A fejlesztéssel a WING belépett az 1000 szállodai szobát megvalósított ingatlanfejlesztők közé, miközben a TRIBE márka már a második magyarországi egységét nyitotta meg. "A TRIBE Budapest Airport Hotel létrejötte fontos mérföldkő küldetésünkben, hogy fenntartható és innovatív ingatlanokat hozzunk létre" - mondta a hotel sajtótájékoztatóján Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

A WING Zrt. újabb szállodafejlesztést valósított meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: a négycsillagos TRIBE hotel 167 szobával, konferenciateremmel és skybarral nyitotta meg kapuit a szintén a WING fejlesztésében épült, 2018 óta működő ibis Styles szálloda szomszédságában, bővítve a reptéri szállodai kapacitásokat.

A fenntarthatósági szempontok szerint tervezett, BREEAM minősítést kapott épület elsősorban az üzleti utazókat és átutazókat célozza meg.

A WING célja, hogy olyan fenntartható és innovatív ingatlanokat hozzon létre, amelyek hosszú távon teremtenek értéket az ingatlanok használói, a környező közösségek és partnerek számára egyaránt. Ennek a küldetésünknek fontos mérföldköve a TRIBE Budapest Airport Hotel létrehozása, amely a második TRIBE hotelünk és egyben a második projektünk a budapesti repülőtér közvetlen közelében van"

- mondta a hotel megnyitó sajtóeseményén Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 2017-ben Ausztráliában alapított, mára Európa-szerte 22 helyszínen jelen lévő TRIBE márka égisze alatt megfizethető áron elérhető, funkcionális dizájnszálloda épült a reptéren. A megvalósult hotel 8000 négyzetméter alapterületen 167 szobával várja az utazókat olyan közösségi szolgáltatásokkal, mint étterem, konferencia termek, üzletek és egy modern skybar. A szálloda kibővített szolgáltatásait elsősorban az üzleti célközönségre, illetve az átutazókra szabták, az egy-két napos tartózkodás során a vendégek kényelmét helyezve fókuszba.

A szálloda étterme és társalgó területe összesen 140 fő, míg terasza 60 fő befogadására alkalmas, emellett elérhető egy 150 fős konferenciaterem tárgyalókkal. A legfelső, hetedik emeleten konditerem várja a sportolni vágyókat, illetve a skybar nyújt kilátást a repülőtérre és környékére.

A szálloda kialakítása a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével zajlott, és egyike az első BREEAM minősítésű szállodáknak Magyarországon. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az épületbe olyan hangcsillapítási megoldások és anyagok kerüljenek beépítésre, amelyek a reptéri zaj kiszűrése mellett hozzájárulnak a fenntarthatósághoz is.

Az épület tervezésénél kiemelt szempont volt az energiahatékonyság, a gépészet kialakítása során olyan megoldásokat alkalmaztak, mint az esővíz hasznosítása, a hőszivattyús fűtés és hűtési rendszer, valamint többféle megújuló energiaforrás integrálása, emellett pedig a repülőtér saját napelemparkjából biztosított távhőszolgáltatás is hozzájárul az épület energiahatékonyságához.

A közlekedési megközelíthetőség szintén fontos szempont volt: a reptér jelenleg is elérhető közösségi közlekedéssel, és a jövőben bicikliút, valamint vasúti kapcsolat kialakítása is tervben van. A BREEAM-minősítés megszerzéséhez szükséges voltak környezeti, zöldterületi fejlesztések is: a fejlesztőnek szigorú előírásokat kellett teljesíteni, különösen a környező területek növénytelepítésével kapcsolatban.

Cél a növekvő reptéri utasforgalom kiszolgálása

Az új hotel a 2. terminál mellett található, a 2018-ban megnyílt ibis Styles Budapest Airport Hotel szomszédságában: a szintén a WING Zrt. fejlesztésében megvalósult ibis Styles 145 szobával rendelkezik, ezt egészíti ki az újabb, 167 szobás egység. A két szálloda üzemeltetését a WING az Accorral közösen végzi, hangsúlyt fektetve a hotelek hatékony együttműködésére.

Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója kiemelte, hogy 2024-ben a reptér 17,6 millió utast kezelt minden korábbi rekordot megdöntve, ami még a 2019-es csúcsévhez képest is nyolc százalékos növekedést jelent, és várakozásaik szerint a hotel kiemelt szerepet játszhat a növekvő reptéri utasforgalom kiszolgálásában.

A WING szálloda üzletága már öt hotelprojektet fejlesztett Magyarországon, a repülőtéri TRIBE hotel megépítésével pedig belépett az 1000 szállodai szobát megvalósító ingatlanfejlesztők közé.

"A WING az elmúlt 25 év során Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának meghatározó szereplőjévé vált, és aktívan formálja Budapest városképét" - összegezte Noah Steinberg.

Az új szálloda építészeti tervezését a WING leányvállalata, az Aspectus Architect végezte: az épület koncepcióját az elhunyt vezető tervező, Szerdahelyi László eredeti vázlatai alapján alakították ki, akinek így víziója továbbra is meghatározza a projekt karakterét. A szerkezetépítést a Swietelsky Magyarország, a befejező kivitelezési munkálatokat a Bernecker irányította.

Címlapkép forrása: Portfolio