Az innováció vethet véget a kóklerkorszaknak? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül
Az innováció vethet véget a kóklerkorszaknak? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül

Noha az első negyedévben csökkent idehaza a lakástranzakciók száma, az Otthon Start program által felkorbácsolt keresletnövekedés éves szinten így is a tavalyi 133 ezerről a 150 ezer körüli tartományba lőheti ki a forgalmat. Mindez remek kilátásokkal kecsegtet az ingatlanközvetítői szakma számára, azonban a léc egyre magasabbra kerül, hiszen a 3%-os álomhitel miatt elszálló árak még húsba vágóbbá teszik a közvetítői díj leszurkolását. Technológiában, az ügyfélélmény biztosításában és a kompetencia terén is a topon kell tehát lenni a hosszú távú sikerhez. Egyebek mellett erről is osztják meg tapasztalataikat vezető szakértők a küszöbön álló REA Summit – Powered by Pénzcentrum konferencián.

Igencsak fájdalmas tud lenni egy ingatlanügyletnél, ha a mind borsosabb vételáron, az esetleges felújítási munkálatokon, az ügyvédi munkadíjon és az illetéken túl még a közvetítőt is ki kell fizetni. A vételár akár öt százalékát is kitevő összegért ezért érthetően egyre többet várnak az ügyfelek különös tekintettel arra, hogy a konszenzus szerint az idehaza működő mintegy tízezer ingatlanos 80%-a teljes mértékben alkalmatlan arra, amit csinál.

A legújabb innovációk és a profi marketingstratégiák széleskörű alkalmazása, valamint az ügyfélélmény növelése nagyot dobhatna a szakma megítélésén, és nagyon úgy néz ki, hogy a talpon maradáshoz mindez belátható időn belül már csupán nem választás kérdése lesz, hanem alapvető követelménnyé válik.

Az olyan sikerkönyvek, mint a Rich Dad, Poor Dad vagy a The Weekend Millionaire óta tudjuk, hogy „az ingatlan történeteket ad el, nem négyzetmétereket”,

ezért egy közvetítőnek minden eszközt meg kell ragadnia, hogy minél magával ragadóbban csomagolja be ezeket a bizonyos sztorikat.

Otthon szkennelés öt perc alatt

Szerencsére e téren már messze nincsenek magukra hagyva a szakma képviselői. A legmodernebb alaprajz-appok például akár néhány perc alatt készítenek pontos 3D modellt egy hétköznapi mobillal végzett szkennelés után, hogy az érdeklődők interaktív bejárások keretében kapjanak kedvet a vásárláshoz. Kezdenek emellett elterjedni a drónokkal rögzített látványos felvételek, amelyek nemcsak kivételes dinamikát kölcsönöznek az otthonok prezentációjához, hanem a mostanában már alapnak számító rövid videóknál is jól jöhetnek.

Akkor ugyanis, amikor az emberek figyelme már messze az aranyhalak 9 másodpercen át tartó koncentrációja alatt van, a TikTok, Instagram Reels és YouTube Shorts formátumok mindent tarolnak, amikor figyelemfelkeltésről van szó.

A sztorimesélés külön fejezetét alkothatja a home staging műfaja, ahol a cél, hogy az értékesíteni kívánt ingatlant formabontó, a fantáziát megmozgató módon, újszerűen láttassuk. A megbízott szakember által újragondolt terek és stílusok számottevően képesek megdobni a vételárat és az eladást is jelentősen felgyorsíthatják.

Mindez együttesen az ügyfélélményt szolgálja, amelyet hiba lenne alábecsülni. A PwC tanulmánya szerint az ügyfelek 73%-a az ár és a termékminőség után ezt a tényezőt tartja fontos tényezőnek vásárlási döntéseiben. Egy McKinsey kutatás pedig arra jutott, hogy

a konverziós arány is ötödével nőhet, ha kivételes az ügyfélélmény.

Az automatizáció alap, a hagyományos skillek még mindig kellenek

A hatékonyságból is a maximumot kell most már kihozni, ha ingatlanközvetítésről van szó, ahol a mesterséges intelligencia nem meglepő módon sorsdöntő lehet. A nagy nyelvi modellekre épülő megoldások automatizálják az ingatlanleírások, hirdetések és ügyfélkommunikáció készítését, így jelentősen gyorsítják a folyamatokat. Az AI-alapú csetbotok és ütemezési asszisztensek pedig növelhetik a termelékenységet, lehetővé téve a gyorsabb reagálást és a szervezettség fenntartását.

Eljött továbbá a személyre szabott hirdetések kora is. Ügyfélszegmensre bontva targetálhatók célzott üzenetekkel és kreatívokkal az adott szegmens iránt érdeklődők, szabadon alakítható sablonok segíthetnek a gyorsaság növelésében, és platformokon átívelő kampányokkal lehet szőnyegbombázni a potenciális ügyfeleket, ami egyértelműen felfelé tolja a helyszíni avagy virtuális megtekintések − és ezáltal a potenciális konverziók − számát.

Mindez persze csak a felszín kapargatása, hiszen emellett a profi ingatlanközvetítők továbbra sem spórolhatják meg azon örökzöld készségek elsajátítását, mint a tudatos testbeszéd, a sikerre vezető sales technikák vagy a hatályos szabályok mélyreható ismerete.

Erős program

Minderről a REA Summit 2025 programjában is részletesen értekeznek a szegmens vezető szakértői, így többek között Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője tart előadást az ingatlanhirdetési piacon beköszöntött új korszakról, míg az ingatlanértékesítést támogató innovációkról és szakmai kompetenciákról dedikált kerekasztal-beszélgetésben lesz szó az alábbi résztvevőkkel:

  • Bíró Nóra, sales tréner, testbeszédszakértő, MOST Hungary
  • Fodor Imola, home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő, Imola Fodor Interiors
  • Frank Patrícia, stylist, stílus- és színtanácsadó
  • Pacsek János, értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista, BestLine Consulting Ltd.

Ezen túl természetesen részletesen foglalkozunk az ingatlanközvetítő szakmát érintő trendekkel. Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója moderálja a vonatkozó panelbeszélgetést három piacvezető cég képviselőjével, úgy mint:

Kulcsfontosságú tisztában lenni ugyanakkor azzal is, hogy milyen irányba megy maga az ingatlanpiac. A legfrissebb fejleményekről és várakozásokról Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetőjének moderálása mellett az alábbi remek szakembergárda osztja meg gondolatait:

  • Bókay Márton, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Futó Péter, elemzési vezető, zenga.hu
  • Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan
  • Szoboszlay Máté, partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató, Faedra Group

A még részletesebb program a rendezvény honlapján található.

Regisztráljon most a REA Summit – Powered by Pénzcentrum konferenciára, és értesüljön első kézből az ingatlanközvetítő szakma legfrissebb történéseiről!

