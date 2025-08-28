Az innováció vethet véget a kóklerkorszaknak? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül

Igencsak fájdalmas tud lenni egy ingatlanügyletnél, ha a mind borsosabb vételáron, az esetleges felújítási munkálatokon, az ügyvédi munkadíjon és az illetéken túl még a közvetítőt is ki kell fizetni. A vételár akár öt százalékát is kitevő összegért ezért érthetően egyre többet várnak az ügyfelek különös tekintettel arra, hogy a konszenzus szerint az idehaza működő mintegy tízezer ingatlanos 80%-a teljes mértékben alkalmatlan arra, amit csinál.

A legújabb innovációk és a profi marketingstratégiák széleskörű alkalmazása, valamint az ügyfélélmény növelése nagyot dobhatna a szakma megítélésén, és nagyon úgy néz ki, hogy a talpon maradáshoz mindez belátható időn belül már csupán nem választás kérdése lesz, hanem alapvető követelménnyé válik.

Az olyan sikerkönyvek, mint a Rich Dad, Poor Dad vagy a The Weekend Millionaire óta tudjuk, hogy „az ingatlan történeteket ad el, nem négyzetmétereket”,

ezért egy közvetítőnek minden eszközt meg kell ragadnia, hogy minél magával ragadóbban csomagolja be ezeket a bizonyos sztorikat.

Otthon szkennelés öt perc alatt

Szerencsére e téren már messze nincsenek magukra hagyva a szakma képviselői. A legmodernebb alaprajz-appok például akár néhány perc alatt készítenek pontos 3D modellt egy hétköznapi mobillal végzett szkennelés után, hogy az érdeklődők interaktív bejárások keretében kapjanak kedvet a vásárláshoz. Kezdenek emellett elterjedni a drónokkal rögzített látványos felvételek, amelyek nemcsak kivételes dinamikát kölcsönöznek az otthonok prezentációjához, hanem a mostanában már alapnak számító rövid videóknál is jól jöhetnek.

Akkor ugyanis, amikor az emberek figyelme már messze az aranyhalak 9 másodpercen át tartó koncentrációja alatt van, a TikTok, Instagram Reels és YouTube Shorts formátumok mindent tarolnak, amikor figyelemfelkeltésről van szó.

A sztorimesélés külön fejezetét alkothatja a home staging műfaja, ahol a cél, hogy az értékesíteni kívánt ingatlant formabontó, a fantáziát megmozgató módon, újszerűen láttassuk. A megbízott szakember által újragondolt terek és stílusok számottevően képesek megdobni a vételárat és az eladást is jelentősen felgyorsíthatják.

Mindez együttesen az ügyfélélményt szolgálja, amelyet hiba lenne alábecsülni. A PwC tanulmánya szerint az ügyfelek 73%-a az ár és a termékminőség után ezt a tényezőt tartja fontos tényezőnek vásárlási döntéseiben. Egy McKinsey kutatás pedig arra jutott, hogy

a konverziós arány is ötödével nőhet, ha kivételes az ügyfélélmény.

Az automatizáció alap, a hagyományos skillek még mindig kellenek

A hatékonyságból is a maximumot kell most már kihozni, ha ingatlanközvetítésről van szó, ahol a mesterséges intelligencia nem meglepő módon sorsdöntő lehet. A nagy nyelvi modellekre épülő megoldások automatizálják az ingatlanleírások, hirdetések és ügyfélkommunikáció készítését, így jelentősen gyorsítják a folyamatokat. Az AI-alapú csetbotok és ütemezési asszisztensek pedig növelhetik a termelékenységet, lehetővé téve a gyorsabb reagálást és a szervezettség fenntartását.

Eljött továbbá a személyre szabott hirdetések kora is. Ügyfélszegmensre bontva targetálhatók célzott üzenetekkel és kreatívokkal az adott szegmens iránt érdeklődők, szabadon alakítható sablonok segíthetnek a gyorsaság növelésében, és platformokon átívelő kampányokkal lehet szőnyegbombázni a potenciális ügyfeleket, ami egyértelműen felfelé tolja a helyszíni avagy virtuális megtekintések − és ezáltal a potenciális konverziók − számát.

Mindez persze csak a felszín kapargatása, hiszen emellett a profi ingatlanközvetítők továbbra sem spórolhatják meg azon örökzöld készségek elsajátítását, mint a tudatos testbeszéd, a sikerre vezető sales technikák vagy a hatályos szabályok mélyreható ismerete.

Erős program

Minderről a REA Summit 2025 programjában is részletesen értekeznek a szegmens vezető szakértői, így többek között Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője tart előadást az ingatlanhirdetési piacon beköszöntött új korszakról, míg az ingatlanértékesítést támogató innovációkról és szakmai kompetenciákról dedikált kerekasztal-beszélgetésben lesz szó az alábbi résztvevőkkel:

Bíró Nóra, sales tréner, testbeszédszakértő, MOST Hungary

Fodor Imola, home stager, ingatlanfejlesztő, marketing szakértő, Imola Fodor Interiors

Frank Patrícia, stylist, stílus- és színtanácsadó

Pacsek János, értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista, BestLine Consulting Ltd.

Ezen túl természetesen részletesen foglalkozunk az ingatlanközvetítő szakmát érintő trendekkel. Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója moderálja a vonatkozó panelbeszélgetést három piacvezető cég képviselőjével, úgy mint:

Heinrich Balázs, értékesítési vezérigazgató-helyettes, OC Holding

Lipták Zsuzsa, ügyvezető, zenga.hu

Máté Ferenc, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag, Duna House Cégcsoport

Kulcsfontosságú tisztában lenni ugyanakkor azzal is, hogy milyen irányba megy maga az ingatlanpiac. A legfrissebb fejleményekről és várakozásokról Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetőjének moderálása mellett az alábbi remek szakembergárda osztja meg gondolatait:

Bókay Márton, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Futó Péter, elemzési vezető, zenga.hu

Pásztor András, Fundamenta Értéklánc ügyvezető, Fundamenta Ingatlan

Szoboszlay Máté, partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató, Faedra Group

A még részletesebb program a rendezvény honlapján található.

