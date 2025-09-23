Zsiday Viktor: veszélyesen emelkedik az államadósság, ebből jöhet a következő nagy válság

A Portfolio Property Investment Forum 2025 egyik legfontosabb szakmai nyitópillére a „Makropanel – A választások árnyékában” című beszélgetés volt, amely a hazai ingatlanpiacot alakító gazdasági tényezőket tárta fel.

"Három éve mondogatjuk, hogy élénkülni fog a magyar gazdaság, de az jól látszik, hogy jelenleg nincs benne a korábban elért 4-5%-os növekedés. Ha megnézzük a környezetünket, a költségvetés mozgásterét, jól látszik ez. Modellváltásra lenne szükség" – kezdte a beszélgetést Madár István, a Portfolio vezető elemzője. A magyar gazdaságpolitikai is felismerte, hogy vigyázni kell a forintra és az alapkamatra is, nominális stabilitásra van szükség.

Nagy kérdés, hogy Magyarország lesz-e a következő időszakban a régiós növekedés éllovasa. Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő, a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője szerint az ingatlanpiac kis késéssel reagál a változásokra, ami részben előny, részben viszont hátrány is.

A nagy válságok az igazán veszélyesek, mivel ezek sosem onnan jönnek, ahonnan a korábbiak.

A következő válság onnan jön majd szerinte, hogy szinte minden országban emelkedik az államadósság, ami ellen fel fognak lázadni a kötvénypiacok, és ez hozammegugráshoz vezethet.

Változó kamatozású hitelt én most nem nagyon vennék fel

- mondta el a szakember. Ugyanakkor el is vette a súlyos kijelentés élét, hiszen szerinte,

a közgazdászok az elmúlt 5 világválság közül 9-et megjósoltak

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő, a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője, Salamon Adorján, MRICS, az ESTON International vezérigazgatója, Madár István, a Portfolio vezető elemzője a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián

Mint azt Salamon Adorjántól, MRICS, az ESTON International vezérigazgatójától megtudtuk, 5-6 év múlva utolérjük Ausztriát – mondjuk már évtizedek már évtizedek óta.

Ő úgy látja, valahol a két szcenárió között van az igazság: a konjunktúrát és a közelgő válságot is meg tudjuk magyarázni. Az ingatlanpiac lassú, lassan reagál, és kiemelten fontos neki a bizalom, a növekvő GDP, és persze az, hogy legyen megfizethető munkaerő, legyenek a hitelek normális helyen, valamint, hogy az állam ne stimulálja a piacot.

Hol érdemes most befektetni?

Zsiday Viktor szerint elsősorban reáleszközben érdemes tartani a pénzt még mindig, aki nominális eszközbe fektet, az előbb-utóbb bukni fog. Sok pénz keresi most reáleszközökben a helyét, és ha jön a következő sokk, az ilyen eszközök túl fogják élni.

De persze van remény a fellendülésre is, Salamon Adorján elmondta, ha a németek megindulnak, az a lendület, az a tőke 1-2 éven belül megérkezett hozzánk.

Magyarországon a tavasz mindig később érkezik meg, mint Németországban: amikor ott már bőven süt a nap, nálunk még csak nyílnak a virágok. Ellenben a tél takkra pontosan egy időben érkezik.

Madár István megerősítette, hogy Magyarországon is lesz majd élénkülés, de persze nem törvényszerű, hogy a régió egyszer eléri majd az EU fejlettségi szintjét.

Címlapkép forrása: Portfolio