Zsiday Viktor: veszélyesen emelkedik az államadósság, ebből jöhet a következő nagy válság

A Portfolio Property Investment Forum 2025 egyik legfontosabb szakmai nyitópillére a „Makropanel – A választások árnyékában” című beszélgetés volt, amely a hazai ingatlanpiacot alakító gazdasági tényezőket tárta fel.
"Három éve mondogatjuk, hogy élénkülni fog a magyar gazdaság, de az jól látszik, hogy jelenleg nincs benne a korábban elért 4-5%-os növekedés. Ha megnézzük a környezetünket, a költségvetés mozgásterét, jól látszik ez. Modellváltásra lenne szükség" – kezdte a beszélgetést Madár István, a Portfolio vezető elemzője. A magyar gazdaságpolitikai is felismerte, hogy vigyázni kell a forintra és az alapkamatra is, nominális stabilitásra van szükség.
Nagy kérdés, hogy Magyarország lesz-e a következő időszakban a régiós növekedés éllovasa. Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő, a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője szerint az ingatlanpiac kis késéssel reagál a változásokra, ami részben előny, részben viszont hátrány is.
A nagy válságok az igazán veszélyesek, mivel ezek sosem onnan jönnek, ahonnan a korábbiak.
A következő válság onnan jön majd szerinte, hogy szinte minden országban emelkedik az államadósság, ami ellen fel fognak lázadni a kötvénypiacok, és ez hozammegugráshoz vezethet.
Változó kamatozású hitelt én most nem nagyon vennék fel
- mondta el a szakember. Ugyanakkor el is vette a súlyos kijelentés élét, hiszen szerinte,
a közgazdászok az elmúlt 5 világválság közül 9-et megjósoltak
Mint azt Salamon Adorjántól, MRICS, az ESTON International vezérigazgatójától megtudtuk, 5-6 év múlva utolérjük Ausztriát – mondjuk már évtizedek már évtizedek óta.
Ő úgy látja, valahol a két szcenárió között van az igazság: a konjunktúrát és a közelgő válságot is meg tudjuk magyarázni. Az ingatlanpiac lassú, lassan reagál, és kiemelten fontos neki a bizalom, a növekvő GDP, és persze az, hogy legyen megfizethető munkaerő, legyenek a hitelek normális helyen, valamint, hogy az állam ne stimulálja a piacot.
Hol érdemes most befektetni?
Zsiday Viktor szerint elsősorban reáleszközben érdemes tartani a pénzt még mindig, aki nominális eszközbe fektet, az előbb-utóbb bukni fog. Sok pénz keresi most reáleszközökben a helyét, és ha jön a következő sokk, az ilyen eszközök túl fogják élni.
De persze van remény a fellendülésre is, Salamon Adorján elmondta, ha a németek megindulnak, az a lendület, az a tőke 1-2 éven belül megérkezett hozzánk.
Magyarországon a tavasz mindig később érkezik meg, mint Németországban: amikor ott már bőven süt a nap, nálunk még csak nyílnak a virágok. Ellenben a tél takkra pontosan egy időben érkezik.
Madár István megerősítette, hogy Magyarországon is lesz majd élénkülés, de persze nem törvényszerű, hogy a régió egyszer eléri majd az EU fejlettségi szintjét.
Címlapkép forrása: Portfolio
Elmondta a NATO egyik legerősebb hatalma, meddig tarthat az ukrajnai háború – Új stratégia kellene a Nyugat számára?
Interjút adott a török elnök.
Életjelet mutatott az eurózóna
Nőhet a gazdaság.
Legmagasabb készültségben a keleti nagyhatalom: hamarosan lecsap a Ragasa
Megemelkedik a tengerszint is.
"Legjobb", "kedvenc", "egyedülálló" – mi megy át a GVH rostáján?
A Jalsovszky elemzése.
Itt az idő iPhone-t venni! - De nem is az új telefon az igazán nagy dobás
Mutatjuk az újdonságokat.
Kongatja a vészharangot a NATO-tagállam: rések vannak az EU védelmében, móresre kell tanítani Moszkvát
A megoldás Ukrajna bevonása lehet az új megaprojektbe?
Legalább októberig állnak a Jaguar Land Rover gyárai egy súlyos kibertámadás miatt
A beszállítókra nézve is komoly következményei vannak a leállásnak.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Közel fél millió Ft jóváírást is kaphatsz az Otthon Start mellé
Az Otthon Start hitel egy kedvező kamatozású támogatott kölcsön, amit az első lakásszerzők használhatnak ki. Már az első hetekben kiderült, hogy egy ilyen támogatott hitelnél is komoly verse
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?