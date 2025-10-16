Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja

Magyarország legnagyobb Aldijával, itthon különlegesnek számító, felül nyitott központi térrel, geotermikus fűtéssel, üzletekkel és kávézókkal nyílik meg összesen 11 000 négyzetméteren a főváros legújabb bevásárlóközpontja, a zuglói Zenit Corso a Bayer Construct Zrt. fejlesztésében.

A Zenit elsősorban a szolgáltatásokra fókuszál, amik a Bayer várakozása szerint a jövőbeli irodai dolgozók és a helyiek számára is hasznosak lesznek. A bevásárlást a kétszintes mélygarázsban 530 parkoló segíti, ami csak a bevásárlóközponté, az irodák és a lakások autói számára saját helyek állnak majd rendelkezésre. Az üzletek 90%-át bérbeadták, többek között a CCC, a KiK, a Fressnapf kiskereskedelmi láncok szolgálják majd ki a vásárlókat.

Az irodák mellett a projekt részeként felépült 168 lakás is, a fejlesztés során pedig

a környező közterületek is megújultak, illetve közmű- és infrastruktúra-fejlesztésre is sor került.

A közösségi közlekedést a fővárossal együttműködve fejlesztették, kialakítva buszsávokat és a későbbi kötöttpályás közlekedés lehetőségét is.

Új híd épült a Rákos-patak felett

A fejlesztések során elsősorban a Bosnyák tér környékét, azon belül főleg a tértől észak-keletre eső útszakaszokat és egyéb tereket rendezték: ezek főleg a Csömöri út és a Rákospatak utca térségét érintik. Az infrastruktúra-fejlesztés meghatározó részét képező útfejlesztések során a Csömöri utat 914 méter hosszan újították fel a Nagy Lajos király útja (Bosnyák tér) és a Rákospatak utca közötti szakaszon. A meglévő útpálya mellé 400 méter hosszan egy teljesen új útpálya is megépült - a Rákos-patak felett átívelő híddal együtt.

Felgyorsulnak a buszok, megszűnnek buszmegállók miatti torlódások

A beruházás fontos hozadéka, hogy elkülönítették a tömegközlekedés útvonalait az autós forgalomtól: a buszok egy középső tengelyen, egy 2x1 sávos buszsávban, védett útvonalon közlekedhetnek. Szintén jelentős fejlesztést kapott a Csömöri útra merőleges Rákospatak utca: a páros oldalon 410, a páratlan oldalon 270 méter hosszan új pályaszerkezetet, illetve útfelújítást kapott. A szóban forgó úton egy új buszvégállomás is létesült.

A Rákospatak utca fejlesztésénél a buszok megállásához buszöblöket építettek, ezáltal megszűnik a megálló buszok mögött korábban gyakran kialakuló torlódás. Akadálymentes megközelítéssel új buszmegálló párok épültek a Bosnyák téri templom mögött, a Fűrész utcánál és a Lantos Mihály Sportközpontnál. A Rákospatak utca folytatását képező Vezér utcában 210 méter hosszú új sáv épült, és a meglévő utat is újjáépítették.

Kibővült a Csömöri út hídja, lecserélték az ősrégi főnyomóvezetéket

A Csömöri út végén lévő, 2x1 sávos patakhidat is felújították és bővítették annak érdekében, hogy a buszok akadálytalanul át tudjanak haladni rajta, és a biciklisávot se kelljen a szűkület miatt átterelni. Nem látványos, de annál fontosabb része volt a beruházásnak a közmű-korszerűsítés is: többek között egy négyszáz méteres, nagyon régi és elavult víz főnyomóvezeték cseréjét is elvégezték.

Megmarad a Bosnyák utca piaca

A Csömöri út érintett, több mint fél kilométeres szakaszára fasorokat telepítettek, továbbá minőségi növényzetet is telepítettek a közterekre. Itt parkosított terek születtek, amelyeket öntözőrendszerekkel láttak el a biztos vízpótlás érdekében.

Bár a fejlesztési terület közvetlen határát képezi, a Bosnyák utca időszakos piaca nem szűnt meg. A terület új burkolatokat és zöld felületeket, a Bosnyák köz pedig új járdát és kopóréteget kapott. Emellett közel fél kilométert érintő felújítással a Bosnyák utca térburkolata és a Bosnyák köz 160 méter hosszú aszfaltcsíkja is megújult.

Mindezeken túl a további fejlesztéseket végezték el:

kicserélték és modernizálták a jelzőlámpa berendezéseket az autós és gyalogos csomópontokban;

villamos és troli felsővezetékeket cseréltek oszlopokkal együtt (Bosnyák tér és Vezér utca);

automata öntözővíz hálózatot létesítettek a Csömöri úton;

utcabútorokat, padokat, hulladék gyűjtőket telepítettek a teljes szakaszon;

70 db. kandeláber oszlopot és 130 db. lámpatestet építettek;

több mint 25 km-nyi elektromos és távközlési vezetéket cseréltek ki.

A cikk megjelenésést a Bayer Construct Zrt. támogatta.

