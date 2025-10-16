  • Megjelenítés
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja

Magyarország legnagyobb Aldijával, itthon különlegesnek számító, felül nyitott központi térrel, geotermikus fűtéssel, üzletekkel és kávézókkal nyílik meg összesen 11 000 négyzetméteren a főváros legújabb bevásárlóközpontja, a zuglói Zenit Corso a Bayer Construct Zrt. fejlesztésében.
A Zenit elsősorban a szolgáltatásokra fókuszál, amik a Bayer várakozása szerint a jövőbeli irodai dolgozók és a helyiek számára is hasznosak lesznek. A bevásárlást a kétszintes mélygarázsban 530 parkoló segíti, ami csak a bevásárlóközponté, az irodák és a lakások autói számára saját helyek állnak majd rendelkezésre. Az üzletek 90%-át bérbeadták, többek között a CCC, a KiK, a Fressnapf kiskereskedelmi láncok szolgálják majd ki a vásárlókat.

Az irodák mellett a projekt részeként felépült 168 lakás is, a fejlesztés során pedig

a környező közterületek is megújultak, illetve közmű- és infrastruktúra-fejlesztésre is sor került.

A közösségi közlekedést a fővárossal együttműködve fejlesztették, kialakítva buszsávokat és a későbbi kötöttpályás közlekedés lehetőségét is.

Új híd épült a Rákos-patak felett

A fejlesztések során elsősorban a Bosnyák tér környékét, azon belül főleg a tértől észak-keletre eső útszakaszokat és egyéb tereket rendezték: ezek főleg a Csömöri út és a Rákospatak utca térségét érintik. Az infrastruktúra-fejlesztés meghatározó részét képező útfejlesztések során a Csömöri utat 914 méter hosszan újították fel a Nagy Lajos király útja (Bosnyák tér) és a Rákospatak utca közötti szakaszon. A meglévő útpálya mellé 400 méter hosszan egy teljesen új útpálya is megépült - a Rákos-patak felett átívelő híddal együtt.

Felgyorsulnak a buszok, megszűnnek buszmegállók miatti torlódások

A beruházás fontos hozadéka, hogy elkülönítették a tömegközlekedés útvonalait az autós forgalomtól: a buszok egy középső tengelyen, egy 2x1 sávos buszsávban, védett útvonalon közlekedhetnek. Szintén jelentős fejlesztést kapott a Csömöri útra merőleges Rákospatak utca: a páros oldalon 410, a páratlan oldalon 270 méter hosszan új pályaszerkezetet, illetve útfelújítást kapott. A szóban forgó úton egy új buszvégállomás is létesült.

A Rákospatak utca fejlesztésénél a buszok megállásához buszöblöket építettek, ezáltal megszűnik a megálló buszok mögött korábban gyakran kialakuló torlódás. Akadálymentes megközelítéssel új buszmegálló párok épültek a Bosnyák téri templom mögött, a Fűrész utcánál és a Lantos Mihály Sportközpontnál. A Rákospatak utca folytatását képező Vezér utcában 210 méter hosszú új sáv épült, és a meglévő utat is újjáépítették.

Kibővült a Csömöri út hídja, lecserélték az ősrégi főnyomóvezetéket

A Csömöri út végén lévő, 2x1 sávos patakhidat is felújították és bővítették annak érdekében, hogy a buszok akadálytalanul át tudjanak haladni rajta, és a biciklisávot se kelljen a szűkület miatt átterelni. Nem látványos, de annál fontosabb része volt a beruházásnak a közmű-korszerűsítés is: többek között egy négyszáz méteres, nagyon régi és elavult víz főnyomóvezeték cseréjét is elvégezték.

Megmarad a Bosnyák utca piaca

A Csömöri út érintett, több mint fél kilométeres szakaszára fasorokat telepítettek, továbbá minőségi növényzetet is telepítettek a közterekre. Itt parkosított terek születtek, amelyeket öntözőrendszerekkel láttak el a biztos vízpótlás érdekében.

Bár a fejlesztési terület közvetlen határát képezi, a Bosnyák utca időszakos piaca nem szűnt meg. A terület új burkolatokat és zöld felületeket, a Bosnyák köz pedig új járdát és kopóréteget kapott. Emellett közel fél kilométert érintő felújítással a Bosnyák utca térburkolata és a Bosnyák köz 160 méter hosszú aszfaltcsíkja is megújult.

Mindezeken túl a további fejlesztéseket végezték el:

  • kicserélték és modernizálták a jelzőlámpa berendezéseket az autós és gyalogos csomópontokban;
  • villamos és troli felsővezetékeket cseréltek oszlopokkal együtt (Bosnyák tér és Vezér utca);
  • automata öntözővíz hálózatot létesítettek a Csömöri úton;
  • utcabútorokat, padokat, hulladék gyűjtőket telepítettek a teljes szakaszon;
  • 70 db. kandeláber oszlopot és 130 db. lámpatestet építettek;
  • több mint 25 km-nyi elektromos és távközlési vezetéket cseréltek ki.
A cikk megjelenésést a Bayer Construct Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Magyar Építők

