Jöhet az áttörés az új lakásárakban és -finanszírozásban? − Minden szempár a társasházi építményjogon

A jelenlegi rendszerben a lakáshitel csak akkor folyósítható, ha a társasház már megkapta a használatbavételi engedélyt. Ez viszont kizárta, hogy a vevők a projekt korai fázisában kedvezményes hitellel vásároljanak, a fejlesztőknek pedig jelentős önerőt vagy drága projektfinanszírozást kellett bevonniuk.

Egy 2026-ban hatályosuló jogszabály azonban bevezeti a társasházi építményjogot, amelynek értelmében már a tervezőasztalon lévő lakás is hitelképes lehet, ez pedig kiszámíthatóbb bevételi struktúrát ad a beruházóknak, és javítja a projektek finanszírozhatóságát.

Piaci szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetések szerint a rendszerben két elkülönített számla kapna szerepet: az egyikre a vevő önereje, a másikra a hitelösszeg kerülne. Utóbbi viszont csak akkor válna hozzáférhetővé a fejlesztő számára, amikor megvan a használatbavételi engedély és elkészült az alapító okirat. Ez egyszerre hozna erősebb banki kontrollt és alacsonyabb finanszírozási költségeket.

A vevőnek a folyósításkor azonnal el kellene kezdenie fizetni a kamatokat, cserébe a lakást olcsóbban kaphatja meg, hiszen a fejlesztő kamatot kap az elkülönített számlán lévő pénzre, ami lehetővé teszi, hogy csökkentse a lakás árát.

Projektfinanszírozás előnyben

Szakértők úgy vélik, a társasházi építményjog nem csökkenti ugyan nullára a kockázatot, de a vevők helyzete stabilabbá válik. Ha egy beruházás mégis bedőlne, a jelzáloghitelt kezelő bank a jelenlegi állás szerint visszautalná a hitelösszeget a vevőnek.

Ugyanakkor ez a fent említett elkülönített számlán alapuló erős kontroll a jelenlegi tervezet szerint

csak a projektfinanszírozással működő, nagyobb beruházások esetében lesz érvényes; a kisebb fejlesztések továbbra is a vevők nagyobb kockázatával járnak.

Lejjebb nyomhatja a négyzetméterárakat

Az OSP 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja a főváros népszerű kerületeiben irreálisan alacsony, a piaci szereplők szerint azonban több olyan tényező is van, amely együtt akár több százezer forintos árcsökkentést is lehetővé tehet, így az átlagos 1,7-1,8 milliós négyzetméterárú új lakások adott esetben végül mégiscsak megfelelhetnek a kritériumoknak.

Egyszerűbb építészeti tartalom: a minimalizált homlokzat és a közösségi funkciók elhagyása akár 100 ezer forinttal csökkentheti a négyzetméterárat.

a minimalizált homlokzat és a közösségi funkciók elhagyása akár 100 ezer forinttal csökkentheti a négyzetméterárat. Telekár-hígulás: rozsdaövezeti vagy állami/önkormányzati telkek esetén a telekár egy lakásra eső része akár a felére is csökkenhet, újabb 100 ezer forintos mozgásteret adva.

rozsdaövezeti vagy állami/önkormányzati telkek esetén a telekár egy lakásra eső része akár a felére is csökkenhet, újabb 100 ezer forintos mozgásteret adva. Kevesebb parkoló: külön engedély esetén a költséges mélygarázsok számának csökkentése további 50 ezer forinttal faraghatja a fajlagos költséget.

külön engedély esetén a költséges mélygarázsok számának csökkentése további 50 ezer forinttal faraghatja a fajlagos költséget. Kamattámogatott projektfinanszírozás: a hitelköltségek ma akár négyzetméterenként 100 ezer forintot is hozzáadnak egy új lakás árához; a finanszírozási terhek kamattámogatott enyhítése önmagában közelebb viheti a projekteket az OSP-plafonhoz.

Megérkezhet a kereslet

A fejlesztői oldalon már most látható a mozgás: a 250 lakás feletti kiemelt státuszt igénylő beruházások keretében összesen mintegy 50 ezer lakás építésére kértek engedélyt. A kereslet is erős: havonta körülbelül 15 ezer OSP-hitelkérelem érkezik, és év végére akár 40 ezer fölé emelkedhet a szám. Ennek 10–20 százaléka irányulhat új építésű ingatlanra, ami évente 4–8 ezer lakásnyi többletkeresletet hozhat.

A társasházi építményjog bevezetése nem egyetlen problémát old meg, hanem egyszerre több ponton változtatna a rendszer logikáján: hamarabb érkező kedvezményes hiteleket, erősödő banki kontrollt, csökkenő fejlesztési kockázatot és az árak mérséklődésének lehetőségé vonhatja maga után. Bár a modell nem minden fejlesztésnél alkalmazható, a nagyobb projektekben érezhetően javíthatja a megfizethetőséget és felgyorsíthatja a lakásépítést – így valódi fordulópontot hozhat a magyar lakáspiacon.

Még több a témában a Portfolio Future of Construction konferencián!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ