Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés
Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés

Érdemben lassult a lakásárak emelkedése a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése miatt – írja az ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexében. Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak a szeptemberi 2,6 és az októberi 1,4 százalékos havi drágulás után.

Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege.

A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat bővült.

Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb a drágulás, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok – írja Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Sok vevő még kivárásra játszik

A következő hónapokban több ezer új építésű lakás érkezik a piacra és ezek közül több projektben használt panellakás-árban lehet új lakást vásárolni.

Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacon is.

Balogh szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja, mert ha a budapesti vevők – különösen az elsőlakás-vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start Program hatását a használt lakások piacán.

Kisebb lehet az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat

– mondta a szakértő.

A fővárosi fordulattal párhuzamosan Pest megyében továbbra is dinamikus áremelkedés figyelhető meg: novemberben 1,7 százalékos havi drágulás történt, éves összevetésben pedig 18,8 százalékos növekedés látható, ami megerősíti azt a korábbi várakozást, amely szerint sok budapesti eladó az értékesítésből származó összegből keres nagyobb, esetleg jobb állapotú lakást vagy családi házat az agglomerációban.

Erre azoknak a házaspároknak is lehetősége nyílik, akik 50-50 százalékban voltak tulajdonosai annak az ingatlannak, aminek az eladásából finanszíroznák a következő otthonuk megvásárlását akár 3 százalékos hitellel – fogalmazott Balogh László.

A lakásárindex régiós adataiból az is látszik, hogy Nyugat-Magyarországon lassabb a drágulás, Kelet-Magyarországon viszont megkezdte a felzárkózást gyorsabb ütemű áremelkedéssel. A Nyugat-Dunántúlon novemberben 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves drágulás következett be novemberben, ezzel szemben a Dél-Alföld októberhez képest  2,1, a múlt év novemberéhez viszonyítva pedig 19,4 százalékos éves növekedést produkált.

A novemberi tendenciák decemberben tovább erősödhettek: a kínálat tovább nő, a vevőjelöltek egy része pedig várja az új építésű lakások megjelenését. Balogh szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban.

Az év elején látott erős emelkedés után akár egy enyhe korrekció is bekövetkezhet.

A kínálati piacot nézve Budapesten a használt lakóingatlanok esetében négyzetméterenkénti mediánérték közel 1,4 millió forint volt.

  • Az gyorsabb ütemű áremelkedéssel a legdrágább 2 millió forint feletti összeggel,
  • a második és harmadik helyen van az I. és a XII. kerület, előbbinél 1,83 millió, utóbbinál 1,78 millió forint volt a négyzetméterárak középértéke december elején.
  • A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben ugyanakkor 800 ezer és 981 ezer forintos mediánnal számolhatnak a lakásvásárlást tervezők.
  • A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecenben a kerülnek legtöbbe a lakások és házak, a medián négyzetméterárak ott 997 ezer forintot tettek ki december elején.
  • Szeged és Győr van még a dobogón, 952 ezer és 920 ezer forinttal.
  • A középmezőnyben van többek között Kecskemét, Tatabánya, Szombathely és Nyíregyháza 732-804 ezres mediánnal.
  • A legolcsóbb megyeszékhelyek közé sorolható Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár, ezekben a városokban 285-541 ezer forint a négyzetméterárak középértéke.

