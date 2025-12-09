Hatalmas lakásépítési boom Budapesten: több ezer új otthon jöhet jövőre

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Indotek 10-12 Otthon Start-kompatibilis budapesti lakóingatlanprojekt kiemelési kérelmét tervezi benyújtani a jövő év tavaszáig az állam beruházási programjára.

Ha ezek mind megvalósulnak, azzal 6-7 ezer lakás épülhet meg Budapesten

– mondta Hüse.

Dr. Hüse István Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i Tovább … Tovább A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i

A társaság

hét kiemelési kérelmet nyújtott be a program idei meghirdetése utáni időszakban, amelyből négy zöld utat kapott

és a Magyar Közlöny is kiemelt beruházásként tette közzé őket. Ezek a projektek összesen nagyjából 3400-3500 lakást jelentenek, ha megépülnek majd.

Kiemelt beruházások, amelyeket az Indotek tervez építeni

XV. kerület 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok, Rákospalotai Növényolajgyár - Közvágóhíd utca 4.

88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok, Rákospalotai Növényolajgyár - Közvágóhíd utca 4. XI. kerületében 3047/2 helyrajzi számon bejegyzett ingatlan, Hotel Ventura - Fehérvári út 179.

3047/2 helyrajzi számon bejegyzett ingatlan, Hotel Ventura - Fehérvári út 179. XI. kerület 43573/2 helyrajzi szám, Savoya Park - Hunyadi János út 19.

43573/2 helyrajzi szám, Savoya Park - Hunyadi János út 19. XI. kerület 3830/10 és 3830/11 helyrajzi számú ingatlanok, Revital Park L7 és L9 ütem - Szerémi út 57. - Barázda utca 1.

A további három kérelemből egy fejlesztésre – ahol 400 lakást tudtak volna létesíteni, de a beépítést zsúfoltnak találta a minisztérium – egyértelmű elutasítást kaptak, egy XIV. kerületi projekt esetében az illetékes szervek még vizsgálják annak támogathatóságát, egy IV. kerületi pedig az országképi eljáráson már átment és támogatást kapott, de társadalmi egyeztetésre még nem bocsátotta a minisztérium. Ez utóbbi két ingatlankomplexum összesen 500 lakást foglal magában.

A kiemelést azok a fejlesztések kaphatják meg az államtól, ahol többségükben – legalább 70%-ban – az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, és legalább 250 lakás épül egy projekten belül. Az otthon startos feltételek szerint az ár nem lépheti át a bruttó 1,5 millió Ft-ot négyzetméterenként és egy lakás összességében a 100 millió Ft-ot.

Az Indotek fejlesztési igazgatója szerint

tavasz vége felé várhatóan már kevésbé lesz intenzív a munka a minisztériumnál, április magasságától pedig valószínűleg megáll,

emiatt szükséges még legkésőbb január-februárban benyújtani a lehető legtöbb kérelmet.

Nem mindenki örül azonban az újonnan bejelentett lakóingatlan-fejlesztéseknek. A XI. kerületi alpolgármester, Erhart Attila a helyben tervezett fejlesztések kapcsán elmondta a Portfoliónak, hogy az

az önkormányzat félelme, hogy az itt majdan megépülő lakások túlterhelhetik a közlekedési és az egészségügyi infrastruktúrát,

és ha lenne is terítéken közösségi közlekedési fejlesztés, az jóval lassabban épülhetne csak ki, mint ahogy a lakásokat átadják. Példaként Bécset hozta fel, „ahol először viszik ki a metrót egy helyszínre és utána épülnek oda lakások". Szerinte az állam feladata lenne gondoskodni a megfelelő tömegközlekedési infrastruktúráról, hiszen sem a budapesti, sem a helyi önkorményzatnak nincs meg erre a szükséges pénzügyi kapacitása.

Az önkormányzati kritikákra válaszul Hüse elmondta, hogy a fejlesztő folyamatosan egyeztet minden szervvel, beleértve az önkormányzatokat is.

A múlt héten a cég a XV. kerületi önkormányzattal tárgyalt, amelyen a polgármester mellett az Indotek tulajdonosa is részt vett.

"Az egyeztetések kifejezetten konstruktív hangulatban teltek" – tette hozzá.

Az alap infrastruktúra tekintetében minden fejlesztésük esetében maguk építik ki az úthálózatot, a csomópontokat, a teljes közműhálózatot, a közvilágítást, majd térítésmentes vagyonátruházással átadják az önkormányzatok vagy közműszolgáltató vállalatok részére.

A közlekedési kérdésekkel kapcsolatban Hüse kifejtette: "Egy jól végiggondolt városfejlesztés, ami egyébként tömegközlekedési csomópontokhoz kapcsolódik, a forgalmat nem növeli, hanem csökkenti", hiszen itt a lakások tömegközlekedéssel elérhetőek. A XI. kerületben tervezett lakásprojektek – a Ventura, a Savoya Park, illetve a Revital Park következő, tervezett üteme a Fehérvári úton – mindegyike tömegközlekedési csomópontokban van, és

mindegyik esetében megvalósítható a 15 perces városkoncepció.



A 15 perces városkoncepció olyan várostervezési megközelítés, amelynek célja, hogy a mindennapi szükségletek – munka, oktatás, egészségügy, bevásárlás, rekreáció – gyalog vagy kerékpárral legfeljebb 15 percen belül elérhetők legyenek a lakóhelytől. Ez csökkenti az autófüggőséget és a kibocsátást, miközben élhetőbb, biztonságosabb és közösségileg erősebb városrészeket hoz létre.

A zöldfelületek, illetve azok szűkülése szintén gyakran szóba kerül, amikor az új fejlesztésekkel kapcsolatban fogalmaznak meg kritikát. Ez elsősorban zöldmezős beruházások esetében merül fel, Hüse szerint mivel az Indotek fejleszései esetében már eleve beépített területekről van szó, náluk még növekedni szokott az eredeti zöldfelület. A Fehérvári úti építkezés esetében például ez a korábbi 6% környékiről – amely lényegében a betonból sarjadó gondozatlan növényzetet jelentette – az átadásra 36-38%-ra fog nőni.

Hatásvizsgálatok kapcsán bevont szakértők demográfiai számítása szerint

ezer lakáshoz nagyjából 40 bölcsődei férőhelyre és 60 óvodai férőhelyre van szükség.

A XV. kerület egy elöregedő kerület, amely saját maga is intézménybezárásokra kényszerült, és több létesítménye 60-70%-os kihasználtsággal működik. A XI. kerület esetében az utóbbi 15 év adata szerint a lakosság nagyjából 143 ezer főről 130 ezer főre csökkent, tehát nincs szó a meglévő infrastruktúra túlhasználatáról.

A Savoya Park esetében 65 méter magas épületet engedélyezett a szeptemberig érvényben lévő fővárosi keretterv, a Fehérvári út esetében pedig a Buda Park építménymagasságát kérték, mint maximális érték. A legtöbb helyszínen azonban 20-33 méter közötti magasságban terveznek építkezni, illeszkedve a környező panelépületekhez. Ez a magasság azonban csak egy lehetőség, amit nem biztos, hogy ki fog használni a fejlesztő.

Egy ingatlanfejlesztő nem úgy gondolkodik, hogy van egy lehetőség és akkor annak határait maximálisan megpróbálom kitölteni, hanem úgy, hogy egy olyan terméket szeretnék létrehozni, amit meg fognak venni

– mondta Hüse.

A kiemelést kapott projektek közül a Fehérvári úttal fogják kezdeni a megvalósítást, ahol az eredeti feltételrendszer szerint 1864 lakásra rendelkeznek építési engedéllyel.

A nemzetgazdasági kiemelés a terület 14%-áról szól, a másik 86%-on az eredeti feltételek szerint haladnak.

A folyamat február közepére juthat el koncepcióterv szintig, áprilisban építési engedélyük lehet, majd 3-4 hónap múlva kiviteli tervük. "Valamikor nyár legvégén vagy ősz elején tudunk elkezdeni építeni" feltéve, hogy a fejlesztések hamar zöld utat kapnak a hatóságoknál – mondta Hüse.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ