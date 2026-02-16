Elindult Vizafogó legzöldebb lakóparkjának értékesítése

Új fejezethez érkezett az iDOM: a cég az elmúlt évek sikeres budapesti lakófejlesztései után a XIII. kerületben készül átadni következő nagy projektjét, miközben már elindította a Beluga Garden értékesítését is - mondta el a Portfolio-nak Zentai Péter, a vállalat tulajdonosa. A szakember szerint a vevői döntésekben egyre meghatározóbb az energiahatékonyság, a kiszámítható fenntartási költség és a gondosan megtervezett alaprajz, a központi elhelyezkedés és a zöld környezet pedig továbbra is erős keresleti tényező.

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

Idén év elején indult a Beluga Garden értékesítése – az eddigi tapasztalatok alapján mi jellemzi most a fővárosi lakóingatlan-piaci környezetet? Az előző évekhez hasonlóan magas keresletet várnak az új építésű lakásokra?

Az ingatlanfejlesztői piacon eltöltött több mint egy évtizedünk során az iDOM következetesen képviselt, magas minőségre és ügyfélközpontúságra épülő szemlélete számos visszatérő vásárlót eredményezett. Nem ritka, hogy ügyfeleink otthonukat és befektetési célú ingatlanukat is iDOM-fejlesztésben találták meg.

A Beluga Garden a hamarosan befejezés alatt álló Beluga Bayhez hasonlóan kiemelkedően nagy hangsúlyt fektet az élhető, praktikus alaprajzokra, a magas színvonalú műszaki tartalomra és az igényesen parkosított, zöld környezetre.

Zentai Péter, fotó: iDOM

Az új építésű projektek korai értékesítési szakasza ideális lehetőséget kínál azok számára, akik kedvezőbb áron szeretnék rögzíteni vásárlásukat, és még szélesebb választékból dönthetnek. Az iDOM-nál a korán elköteleződő ügyfelek bizalmát jelenleg értékes kedvezményekkel ismerjük el. Többek között ilyen például a díjmentes szerződéskötés és a motoros redőnypalást is.

Milyen lakástípusok közül választhatnak a vásárlók a Beluga Garden fejlesztésben? Mik a fő tulajdonságaik és ezek nagyságrendileg milyen négyzetméteráron mozognak?

A Beluga Garden fejlesztésben a vásárlók széles lakáskínálatból választhatnak, amely az egy- és kétszobás, praktikus elrendezésű otthonoktól egészen a tágas, három- és négyszobás lakásokig terjed. A lakások tervezésekor kiemelt cél volt a világos, napfényben gazdag belső terek kialakítása, valamint az, hogy minden otthonhoz saját erkély kapcsolódjon, amely harmonikus kapcsolatot teremt a belső élettér és a zöld környezet között. A lakások korszerű, energiahatékony műszaki megoldásokkal és okosotthon-rendszerrel készülnek, amelyek a kényelmes hétköznapot és a gazdaságos üzemeltetést is szolgálják. A lakópark egyik meghatározó, egyedi eleme az épület előtti, gondosan megtervezett parkosított zöldterület, amelyet belső, zöld udvari környezet egészít ki.

A lakások bruttó négyzetméterárai a lakások elhelyezkedésétől, méretétől és adottságaitól függően alakulnak. Az árszint összességében a XIII. kerület új építésű lakóingatlanjainak átlagos szintjéhez igazodik, miközben a projekt magas műszaki tartalma és prémium megoldásai kiemelkedő értéket képviselnek ebben a kategóriában.

Az elmúlt időszakban a vevők árérzékenysége és a finanszírozási feltételek jelentősen változtak. Hogyan alakulhat a várakozásaik szerint a befektetési célú lakásvásárlók és a saját célú vásárlók aránya? Az érdeklődők között mennyi a külföldi és a magyar vásárló?

Egy budapesti, központi elhelyezkedésű, frissen induló új építésű projekt – mint a Beluga Garden – természetes módon egyaránt vonzó a befektetési céllal és a saját használatra vásárlók számára, mivel a két célcsoport szempontjai számos ponton találkoznak: a korai szakaszban elérhető bevezető árak és a szélesebb lakásválaszték mindkét esetben meghatározó előnyt jelentenek.

A belvárosi kényelem, a zöld környezet, az egészséges élettér és a magas komfort ma mind a bérlői, mind a tulajdonosi oldalon alapvető elvárások. Ritka, hogy egy ingatlanfejlesztés egyszerre mind a négy szempontnak meg tudjon felelni, a Beluga Garden azonban pontosan ezt kínálja.

A kiváló lokáció és az iDOM által képviselt minőség együttese biztosítja, hogy az otthon valóban élhető legyen, a befektetés pedig hosszú távon értékálló és stabil hozamot nyújtson.

A zöldenergia-alapú működés hogyan hat a lakások várható rezsiköltségére, milyen nagyságrendű megtakarításról beszélhetünk hosszútávon?

A Beluga Garden zöldenergia-alapú működése elsősorban a lakások hosszú távú fenntarthatóságát és a rezsiköltségek kiszámíthatóságát teszi lehetővé. A projektben alkalmazott hőszivattyús rendszer, a korszerű hőszigetelés és az intelligens szabályozási megoldások együttesen jóval hatékonyabb energiafelhasználást tesznek lehetővé, mint amit a régebbi, hagyományos fűtési rendszerekkel működő épületeknél megszokhattunk.

Szakértői becslések szerint egy jól megtervezett, hőszivattyús rendszerrel felszerelt, modern szigetelésű épület esetében nagyságrendileg akár 30 százalékos energiamegtakarítás is elérhető a hagyományos megoldásokhoz képest. A gépészet és szigetelés kombinációja havonta akár több tízezer forintos megtakarítást eredményezhet a fűtési és használati melegvíz-költségek terén.

Az okosotthon-megoldások személyre szabhatósága hozzáadott érték: mennyire látják a vásárlókat felkészültnek/nyitottnak ezeknek a technológiáknak a használatára? Az okosotthon funkciók már igényként jelennek meg a vásárlói oldalon vagy inkább 'extra' kényelmi megoldásnak számítanak?

A Beluga Garden tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók szívesen választják az okosotthon-megoldásokat és elsősorban azok mindennapi használhatóságát értékelik.

A legnagyobb értéket számukra azok a megoldások jelentik, amelyek közvetlenül érzékelhető előnyöket kínálnak a mindennapokban, ilyen az intelligens hőszabályozás, az árnyékolók és a világítás egyszerű vezérlése, valamint az energiafelhasználás optimalizálása. Ezek a funkciók kényelmesebb használatot és gazdaságosabb üzemeltetést biztosítanak, ami egyre hangsúlyosabb szemponttá válik a vásárlói döntésekben.

A személyre szabhatóság ebben a környezetben kiemelt hozzáadott értéket képvisel. A Beluga Garden esetében az okosotthon-rendszer nem egy merev, előre rögzített csomag, hanem az egyéni életmódhoz és igényekhez igazítható megoldás, ami jelentősen csökkenti az új technológiákkal szembeni kezdeti bizonytalanságot. Gyakran a lakók csak az alapfunkciókat használják, majd idővel, fokozatosan építik be a rendszer további elemeit a mindennapi működésbe.

Milyen hatással lesz a projekt a főváros városképére, milyen előnyökkel járhat a fejlesztés az ott lakók és a környéken élők számára? Hogyan alakul a zöld területek aránya?

Az épület megjelenése, léptéke és térszervezése illeszkedik a XIII. kerület modern városszövetéhez, miközben tudatosan törekszik arra, hogy ne zárt tömbként, hanem a környezetével párbeszédet folytató, élhető városi elemként jelenjen meg. A földszinti funkciók, az átláthatóbb utcakép és a rendezett közterületi kapcsolatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlesztés természetes módon illeszkedjen a környék mindennapi életébe.

A projekt egyik meghatározó minőségi eleme az épület előtti egyedileg tervezett, parkosított zöldterület. A terület közösségi térként szolgál és zöldebb, élhetőbb környezetet teremt a lakók számára. A zöldfelület a lakók mellett a tágabb környezet számára is élhetőbb, zöldebb városi teret hoz létre, javítja a mikroklímát és emeli a közterületek minőségét. A parkot az épületen belül kialakított zöld udvar egészíti ki, amely intimebb, védettebb pihenőteret kínál a lakók számára és erősíti a természet jelenlétét a városi környezetben.

A fejlesztés egybeesik az iDOM tízéves jubileumával: visszatekintve, mik voltak a főbb mérföldkövek a cég életében? Ehhez kapcsolódóan, hogyan látják a következő években a fővárosi lakásfejlesztések irányát, melyek azok a trendek, amelyek feltehetően a jövőben meghatározók maradhatnak?

Az elmúlt évekből számos olyan fejlesztést tudunk felsorolni, melyek megalapozták jó hírnevünket a piacon: a XVII. kerületi Central Park, a XIX. kerületi Bethlen Corner, a III. kerületben megvalósított Római Residence egyaránt sikeres ingatlanfejlesztések voltak. Jelenleg a XIII. kerületben a 314 lakóegységből és üzletekből álló Beluga Bay projekt vár átadásra 2026. II. negyedévében. Ugyanezen a közel 1,5 hektár méretű telken kezdünk hozzá a 105 lakásból és 2 üzlethelyiségből álló Beluga Garden, valamint a két épületet elválasztó tágas, kb. 3500 négyzetméteres közpark megépítéséhez.

Számunkra minden projekt több egyszerű beruházásnál – hosszú távú értékteremtés, felelősségvállalás és valódi otthonok megalkotása. Akik szeretnének részletesebben tájékozódni aktuális fejlesztéseinkről, személyes ügyféltalálkozón ismerhetik meg projektjeinket: bemutatjuk a lakópark makettjét, áttekintjük az elérhető lakástípusokat és fizetési ütemezéseket, valamint értékesítési szakértőink exkluzív, személyre szabott ügyfélkezeléssel segítenek eligazodni a lehetőségek között – akár saját otthon, akár befektetés a cél.

A cikk megjelenését az iDOM Házépítő Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: iDOM

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.