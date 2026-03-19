A Futureal Energy Partners 125 MW-os energiatároló beruházással lép be a finn piacra
A Futureal Energy Partners 125 MW-os energiatároló beruházással lép be a finn piacra

A Futureal Energy Partners, a Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházások teljeskörű megvalósításával foglalkozó üzletágának pénzügyi támogatásával lezárult a nyugat-finnországi Tuovila energiatároló projekt fejlesztése és értékesítése a Prime Capital AG vagyonkezelő számára.
A finn megújulóenergia-fejlesztő Aurinkokarhu Oy által megvalósított beruházás egy 125 MW teljesítményű akkumulátoros energiatároló rendszer, amely akár négy órán keresztül képes villamos energiát tárolni. A tranzakció egyben a Futureal Energy Partners belépését is jelenti a finn megújulóenergia-piacra, és hozzájárul Finnország villamosenergia-rendszerének kiszámíthatóbb működéséhez.

Forrás: Futureal

A Futureal Energy Partners 2025 szeptemberében nyújtott fejlesztési hitelt az Aurinkokarhu Oy számára a Tuovila projekt fennmaradó fejlesztési költségeinek finanszírozására, hogy a beruházás elérje az építésre kész (ready-to-build) állapotot. A tranzakció a projekt értékesítési folyamatát is támogatta, amely

a vártnál gyorsabb ütemben, mindössze két hónap alatt sikerrel zárult le.

A Tuovila BESS projekt egyben a villamosenergia-hálózat stabilitásának és rugalmasságának megerősítését elősegítő stratégiai beruházás is – idézte a közlemény Szentirmai Dánielt, a Futureal Energy Partners társalapítóját és vezérigazgatóját. Hozzátette, hogy a finn megújulóenergia-piacon számos izgalmas üzleti lehetőséget lát.

A Tuovila energiatároló rendszer fontos szerepet tölthet be a finn energiaátmenetében. A projekt terhelésáthelyezési, kiegyenlítő és frekvenciaszabályozási szolgáltatásokat biztosít majd, ami növeli az ország villamosenergia-termelési rendszerének ellenálló képességét. Az építési munkálatok várhatóan 2026 második negyedévében kezdődnek, a kereskedelmi üzemeltetés pedig 2027 elején indulhat meg.

Az innovatív és rugalmas energetikai megoldások támogatják a megújuló energiaforrások integrációját és hozzájárulnak Európa villamosenergia-rendszereinek hosszú távú stabilitásához.

A Futureal Energy Partners célja, hogy megfizethető, zöld energiát nyújtson a cégcsoport tagvállalatainak, ingatlanberuházásainak, valamint ügyfeleinek. Megújulóenergia-beruházásaival a társaság Európa-szerte aktívan hozzájárul a kontinens karbonsemlegességi céljainak eléréséhez. Kifejezetten az energiaátmenetre fókuszáló befektetőként stratégiai partnerségeket épít ki az európai kulcspiacokon elsősorban az onshore szélerőművek, napelemes rendszerek, illetve az energiatárolási megoldások területén.

Építőipar 2026

