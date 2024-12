Óriási a zuhanás: ez vezetett idén a magyar gazdaság gyászos teljesítményéhez

Miért nem jött össze a tervezett három százalék feletti növekedés 2024-ben? Miben hibáztak a becsléseket végző szakértők? Miért nem fogyaszt a magyar lakosság, ha reálbérnövekedést tapasztal? A Portfolio Checklist évvégi különkiadásának legújabb epizódjában Madár Istvánnal , a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével beszéltük át a magyar gazdaságot legfontosabb kérdéseket, így azt is, hogy mindezek tükrében mire számíthatunk 2025-től.

Az egyik legnagyobb problémát a beruházások történelmi mértékű, 14%-os visszaesése jelentette, amelynek okai között a magas kamatszint, a csökkenő EU-s források és az állami beruházások jelentős leépítése szerepeltek.

Ez az óriási zuhanás a rendszerváltás óta példa nélküli

– emelte ki Madár István.

Az export is gyengébben teljesített a vártnál, köszönhetően az európai gazdaság lassulásának és a kereslet visszaesésének. „Az export volt a stabil növekedési motorunk, de most ez is akadozik” – fogalmazott. Mindeközben a lakossági fogyasztás sem tudta pótolni a kiesést, mivel a háztartások nagyobb arányban kezdtek megtakarítani, részben a gazdasági bizonytalanságok miatt.

Madár szerint 2025-ben „a bázishatás és az óriásberuházások aktiválása némi növekedést hozhat”, ám a pesszimizmus és az üzleti bizalom hiánya továbbra is visszafogja a gazdaságot. Az infláció csökkenése ugyan reménykeltő, de a gyenge forint és a globális bizonytalanságok újabb kockázatokat jelentenek.

A podcastban szó esett arról is, hogy a magyar gazdaság strukturális problémái – mint az alacsony vállalati bizalom és a beruházási kedv hiánya – hosszabb távon is akadályozhatják a fenntartható növekedést. „A gazdaság kilátásai óvatos optimizmusra adnak okot, de az áttöréshez mélyebb reformok kellenek” – zárta gondolatait az elemző.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro - (0:00)

Mi vezette félre a becsléseket? - (00:36)

Mi változhat jövőre? - (07:10)

A növekedés - (12:56)

Az európai növekedés - (21:58)

A döcögő autóipar - (24:16)

Infláció, euróárfolyam - (33:23)

