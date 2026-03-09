  • Megjelenítés
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében az OTP-ről volt szó. A magyar tőkepiacot sok más piaccal egyetemben nem hagyta érintetlenül a bő egy hete tartó iráni háború. A BUX legnagyobb komponense, az OTP is idei legalacsonyabb szintjén kereskedett a mai nyitás után, és a múlt heti negyedéves jelentése után most sok befektető keresi az irányt a legnagyobb hazai részvényben. Nagy Viktorral, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével ezeket a kilátásokat tekintettük át. A műsor második részében a forintról beszélgettünk, hiszen a közel-keleti háború kitörése óta sokat gyengült a devizánk. A forint szempontjából lehetséges forgatókönyveket Beke Károllyal a Portfolio makrogazdasági elemzőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • OTP – (01:18)
  • Forint – (12:05)
  • Makronaptár – (23:09)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

