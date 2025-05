Ursula von der Leyen kritikus terve került sínre, a tagállamok sem álltak az útjába

Európa új szintre lép a közös védelem terén: 150 milliárd eurós pénzügyi kerettel indul a SAFE nevű uniós eszköz, amely közös fegyverbeszerzésekkel és ipari fejlesztésekkel erősíti meg a kontinens védelmi felkészültségét. Az Európai Bizottság kötvénykibocsátással teremti elő a forrásokat, a tagállamok pedig hosszú lejáratú hitelek formájában vehetnek részt a programban. Ursula von der Leyen szerint a cél nem kevesebb, mint létrehozni egy valódi európai védelmi piacot és biztosítani az unió stratégiai ellenállóképességét.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa a Security Action for Europe (SAFE) nevű új pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló rendeletet kedden. Az eddig példa nélküli, 150 milliárd eurós keretösszeggel induló program célja, hogy fokozza az európai védelmi ipari termelést, közös beszerzéseken keresztül zárja le a meglévő képességbeli hiányosságokat, és hozzájáruljon az EU védelmi felkészültségének megerősítéséhez.

A SAFE a ReArm Europe terv első pillére, amely összesen több mint 800 milliárd euró mozgósítását célozza 2030-ig a védelmi szektorban.

„Ez az első nagyszabású, uniós szintű védelmi beruházási program, amely 150 milliárd eurós nagyságrendjével új korszakot nyit. Nemcsak a soros elnökség, hanem az egész EU közös sikere ez. A biztonságba fektetett minden euró erősíti elrettentő képességünket azokkal szemben, akik ártani akarnak nekünk” – jelentette ki az uniós elnökség képviseletében Adam Szłapka, EU-ügyekért felelős lengyel miniszter.

Az Európai Bizottság is üdvözli a Tanács keddi döntését, amely Ursula von der Leyen elnök szerint

kritikus lépés az európai biztonság és védelem megerősítése felé.

A Bizottság közleménye szerint a SAFE szervesen illeszkedik a ReArm Europe terv és a Readiness 2030 stratégia kereteibe: a Bizottság a tőkepiacokon akár 150 milliárd eurót is megmozgathat, hogy ezzel pénzügyi mozgásteret biztosítson a tagállamok számára a kulcsfontosságú védelmi területek – például a lég- és rakétavédelem, a dróntechnológia vagy a stratégiai képességek – fejlesztésére.

„Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek. Üdvözlöm a mai megállapodást a SAFE-ről, az új védelmi ipari készenléti hiteleszközünkről, amely mérföldkő Európa védelmi felelősségvállalásában. A SAFE nemcsak az Unió, hanem Ukrajna és az egész kontinens számára is csúcstechnológiás védelmi képességekbe fektet” – jelentette ki von der Leyen.

Közös hitel, közös beszerzés, uniós prioritások

A SAFE részeként az EU legfeljebb 150 milliárd eurót biztosít az érdekelt tagállamoknak, amelyek saját nemzeti terveik alapján pályázhatnak a támogatásra.

A támogatás formája kedvező feltételekkel nyújtott, hosszú lejáratú, közösen felvett hitel, amelyet a tagállamoknak később vissza kell fizetniük.

A program fő célja, hogy sürgős és nagyléptékű beruházások valósuljanak meg az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (EDTIB) területén.

A kölcsönök lehívásának alapfeltétele a közös beszerzés legalább két tagállam részvételével – ezzel is elősegítve a méretgazdaságosságot és az interoperabilitást, valamint csökkentve a védelmi ipari töredezettséget. Ugyanakkor a jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel a SAFE korlátozott ideig lehetővé teszi egyoldalú beszerzések támogatását is.

A SAFE új fejezetet nyit az EU védelmi együttműködésében a harmadik országokkal, így főleg az Egyesült Királysággal és Ukrajnával.

De más EGT-EFTA országok is részt vehetnek az eljárásokban ugyanazokkal a feltételekkel vehetnek részt a közös beszerzésekben, mint az uniós tagállamok – ez azt is jelenti, hogy az ő iparágukból is történhet beszerzés.

További lehetőséget kapnak a csatlakozni kívánó, tagjelölt és potenciális tagjelölt államok, illetve azok az országok, amelyek biztonsági és védelmi partnerségi megállapodást írtak alá az EU-val.

A SAFE lehetővé teszi ezen országok bevonását egyedi két- vagy többoldalú megállapodások keretében is, amelyeken keresztül a részvételi feltételek tovább bővíthetők.

A SAFE által támogatott beszerzések az Európai Tanács által 2025. március 6-án elfogadott prioritási lista alapján két fő kategóriára oszlanak:

1. kategória:

Lőszerek és rakéták

Tüzérségi rendszerek, beleértve a mélyreható precíziós csapásmérő képességeket

Szárazföldi harci eszközök és azok támogató rendszerei, gyalogosfelszerelések

Kritikus infrastruktúra védelme

Kiberképességek

Katonai mobilitás, beleértve az ellenséges mozgáskorlátozást is

2. kategória:

Légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek

Tengeri (felszíni és víz alatti) hadviselési képességek

Drónok és drónellenes rendszerek

Stratégiai képességek: például légi szállítás, légi utántöltés, C4ISTAR rendszerek

Űreszközök és űralapú szolgáltatások

Mesterséges intelligencia és elektronikus hadviselés

A második kategóriába tartozó termékek esetében szigorúbb jogosultsági feltételek érvényesülnek: a kivitelezőknek képesnek kell lenniük a termékek tervezési, adaptálási és fejlesztési irányítására.

Mindkét kategóriánál alapkövetelmény, hogy a végtermék alkatrészeinek legalább 65%-a uniós, EGT-EFTA országból vagy Ukrajnából származzon – vagyis a harmadik országokból származó komponensek értéke nem haladhatja meg a 35%-ot.

Az uniós döntéshozók hangsúlyozzák, hogy a SAFE nem NATO-alternatíva, hanem azzal összehangolt, komplementer eszköz. Célja az interoperabilitás javítása, az ipari együttműködés fenntartása és a legkorszerűbb technológiákhoz való kölcsönös hozzáférés biztosítása megbízható partnerekkel – különös tekintettel a transzatlanti kapcsolat szorosabbá tételére.

