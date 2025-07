Elképesztő mennyiségű élelmiszert dobunk ki, pedig léteznek jó alternatívák

Portfolio 2025. július 08. 14:00

Az élelmiszer-pazarlás globális szinten jelentős problémát okoz, mert nemcsak az étel kerül kukába, de a felesleges termelés is hozzájárul a nagy mértékű széndioxid-kibocsátáshoz. A megoldás ugyanakkor lokális szinten keresendő, a felelőségteljesebb fogyasztás az egyéni odafigyelésen túl az ellátási láncok rövidítésén, és kiskereskedelmi szereplők jó gyakorlatain is múlik. Utóbbiakból több példát is találunk a SPAR friss fenntarthatósági jelentésében.