Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja
Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik az amerikai gyáripari megrendelések alakulásáról szóló adat, este pedig a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél.
Az elmúlt két napban valósággal kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett. Új kedvence van a magyar befektetőknek, a tegnapi őrületes rali után ma is nagy forgalom mellett ugrik az Amixa Holding árfolyama. Több ok is meghúzódik a mostani emelkedés hátterében.

Folytatódik a rali az Amixánál

A tegnapi ugrást követően ma tovább szárnyal az Amixa Holdings árfolyama, a csúcson eddig 25 százalékos volt a plusz, jelenleg 17,3 százalékos emelkedést láthatunk a papírnál. Kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt, jelenleg a Budapesti Értéktőzsde ötödik legforgalmasabb részvényéről beszélünk.

Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Emelkedéssel indul a nap Európában

Jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánió börze és a spanyol piac is emelkedik.

Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.

Bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét, de adatmegosztásra kötelezik a keresési piacon a verseny élénkítése érdekében - írja a Reuters. A hírt a befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták, az előzetes adatok alapján több, mint 7 százalékot ugorhat az árfolyam.

Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,88 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,87 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,39 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,18 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Amerikában pedig a szokás szerint ma érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 33,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 295,81 -0,5% -0,3% 3,9% 6,5% 9,0% 55,7%
S&P 500 6 415,54 -0,7% -0,8% 2,8% 9,1% 13,6% 79,2%
Nasdaq 23 231,11 -0,8% -1,3% 2,1% 10,6% 18,7% 87,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 310,49 0,3% -0,2% 3,7% 6,1% 9,3% 82,0%
Hang Seng 25 496,55 -0,5% -0,1% 4,0% 27,1% 44,1% 1,5%
CSI 300 4 490,45 -0,7% 0,9% 10,7% 14,1% 37,5% -7,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 487,33 -2,3% -2,8% 0,3% 18,0% 24,1% 77,4%
CAC 7 654,25 -0,7% -0,7% 1,4% 3,7% 0,1% 52,1%
FTSE 9 116,69 -0,9% -1,6% 0,5% 11,5% 9,0% 53,5%
FTSE MIB 41 727,58 -1,6% -2,2% 4,5% 22,1% 21,6% 110,1%
IBEX 14 704,2 -1,6% -2,7% 4,1% 26,8% 29,0% 110,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 809,4 -0,9% -2,2% 2,3% 29,6% 41,2% 198,7%
ATX 4 592,65 -1,2% -2,4% 3,0% 25,4% 22,9% 107,2%
PX 2 259,16 -0,5% -1,3% 2,0% 28,3% 40,6% 150,6%
Magyar blue chipek              
OTP 29 850 -0,2% -2,3% 5,4% 37,6% 62,1% 197,6%
Mol 2 890 -1,5% -1,8% -4,4% 5,9% 8,2% 74,4%
Richter 10 390 -0,8% -2,7% -0,1% -0,1% -2,8% 46,1%
Magyar Telekom 1 902 -1,9% -2,9% 9,4% 49,3% 85,4% 434,3%
Nyersanyagok              
WTI 65,95 2,5% 3,7% -3,6% -9,0% -11,5% 58,9%
Brent 69,19 1,5% 2,9% -0,8% -7,4% -10,0% 55,4%
Arany 3 511,86 1,0% 3,9% 4,9% 33,8% 40,4% 81,0%
Devizák              
EURHUF 395 0,0% -0,3% -0,8% -4,0% 0,7% 10,3%
USDHUF 338,6779 0,4% -0,4% -1,7% -14,7% -4,4% 12,0%
GBPHUF 454,9199 -0,5% -0,8% -0,3% -8,6% -2,5% 12,8%
EURUSD 1,1663 -0,4% 0,1% 0,9% 12,6% 5,4% -1,5%
USDJPY 147,2950 0,0% -0,1% -0,5% -6,3% 0,2% 38,8%
GBPUSD 1,3399 -1,1% -0,6% 1,0% 7,0% 1,9% 0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 238 1,8% -0,5% -1,8% 17,9% 88,1% 875,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,1% 0,3% 0,9% -7,1% 8,5% 553,1%
10 éves német állampapírhozam 2,75 1,6% 2,6% 4,2% 16,2% 20,7% -679,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,22 0,6% 1,4% -0,3% 9,1% 12,6% 203,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
