Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!
Az elmúlt két napban valósággal kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett. Új kedvence van a magyar befektetőknek, a tegnapi őrületes rali után ma is nagy forgalom mellett ugrik az Amixa Holding árfolyama. Több ok is meghúzódik a mostani emelkedés hátterében.
Folytatódik a rali az Amixánál
A tegnapi ugrást követően ma tovább szárnyal az Amixa Holdings árfolyama, a csúcson eddig 25 százalékos volt a plusz, jelenleg 17,3 százalékos emelkedést láthatunk a papírnál. Kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt, jelenleg a Budapesti Értéktőzsde ötödik legforgalmasabb részvényéről beszélünk.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Emelkedéssel indul a nap Európában
Jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánió börze és a spanyol piac is emelkedik.
Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.
Bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét, de adatmegosztásra kötelezik a keresési piacon a verseny élénkítése érdekében - írja a Reuters. A hírt a befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták, az előzetes adatok alapján több, mint 7 százalékot ugorhat az árfolyam.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,88 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,87 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,39 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,18 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Amerikában pedig a szokás szerint ma érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 33,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 295,81
|-0,5%
|-0,3%
|3,9%
|6,5%
|9,0%
|55,7%
|S&P 500
|6 415,54
|-0,7%
|-0,8%
|2,8%
|9,1%
|13,6%
|79,2%
|Nasdaq
|23 231,11
|-0,8%
|-1,3%
|2,1%
|10,6%
|18,7%
|87,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 310,49
|0,3%
|-0,2%
|3,7%
|6,1%
|9,3%
|82,0%
|Hang Seng
|25 496,55
|-0,5%
|-0,1%
|4,0%
|27,1%
|44,1%
|1,5%
|CSI 300
|4 490,45
|-0,7%
|0,9%
|10,7%
|14,1%
|37,5%
|-7,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 487,33
|-2,3%
|-2,8%
|0,3%
|18,0%
|24,1%
|77,4%
|CAC
|7 654,25
|-0,7%
|-0,7%
|1,4%
|3,7%
|0,1%
|52,1%
|FTSE
|9 116,69
|-0,9%
|-1,6%
|0,5%
|11,5%
|9,0%
|53,5%
|FTSE MIB
|41 727,58
|-1,6%
|-2,2%
|4,5%
|22,1%
|21,6%
|110,1%
|IBEX
|14 704,2
|-1,6%
|-2,7%
|4,1%
|26,8%
|29,0%
|110,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 809,4
|-0,9%
|-2,2%
|2,3%
|29,6%
|41,2%
|198,7%
|ATX
|4 592,65
|-1,2%
|-2,4%
|3,0%
|25,4%
|22,9%
|107,2%
|PX
|2 259,16
|-0,5%
|-1,3%
|2,0%
|28,3%
|40,6%
|150,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 850
|-0,2%
|-2,3%
|5,4%
|37,6%
|62,1%
|197,6%
|Mol
|2 890
|-1,5%
|-1,8%
|-4,4%
|5,9%
|8,2%
|74,4%
|Richter
|10 390
|-0,8%
|-2,7%
|-0,1%
|-0,1%
|-2,8%
|46,1%
|Magyar Telekom
|1 902
|-1,9%
|-2,9%
|9,4%
|49,3%
|85,4%
|434,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,95
|2,5%
|3,7%
|-3,6%
|-9,0%
|-11,5%
|58,9%
|Brent
|69,19
|1,5%
|2,9%
|-0,8%
|-7,4%
|-10,0%
|55,4%
|Arany
|3 511,86
|1,0%
|3,9%
|4,9%
|33,8%
|40,4%
|81,0%
|Devizák
|EURHUF
|395
|0,0%
|-0,3%
|-0,8%
|-4,0%
|0,7%
|10,3%
|USDHUF
|338,6779
|0,4%
|-0,4%
|-1,7%
|-14,7%
|-4,4%
|12,0%
|GBPHUF
|454,9199
|-0,5%
|-0,8%
|-0,3%
|-8,6%
|-2,5%
|12,8%
|EURUSD
|1,1663
|-0,4%
|0,1%
|0,9%
|12,6%
|5,4%
|-1,5%
|USDJPY
|147,2950
|0,0%
|-0,1%
|-0,5%
|-6,3%
|0,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3399
|-1,1%
|-0,6%
|1,0%
|7,0%
|1,9%
|0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 238
|1,8%
|-0,5%
|-1,8%
|17,9%
|88,1%
|875,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,1%
|0,3%
|0,9%
|-7,1%
|8,5%
|553,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,75
|1,6%
|2,6%
|4,2%
|16,2%
|20,7%
|-679,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,22
|0,6%
|1,4%
|-0,3%
|9,1%
|12,6%
|203,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: imaginima
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sugárzó iPhone-ok miatt ad ki frissítést az Apple
Francia tiltás után EU-szintű változtatás jön.
Olyan újítás jön Szegeden, ami évente 1,8 millió köbméter gázt spórol meg
Európa második legnagyobb geotermikus rendszere.
Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.
7 százalékos pluszban nyithat.
Németországból Miskolcra telepíti a gyártást a Bosch
Újabb bővítés jön a magyarországi üzemben.
Zivatar, viharos széllökés, jégeső is jöhet ma
De alapvetően napos idő várható.
Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét
Hatalmas eladási hullám jöhet a kötvénypiacon.
Kiterítette a lapjait Lavrov: Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből
Azért arra számít, hogy a tárgyalások folytatódnak Ukrajnával.
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.