A magyar kormány talált egy kiskaput, Brüsszel azonban becsapta az ajtót a pénzek előtt

Az elmúlt hónapokban ismét középpontba került a magyar kohéziós források ügye, miután tavasszal kiderült:
a kormány a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatához kapcsolódva olyan javaslatot készített, amely forrásokat mozgatna ki a jelenleg befagyasztott tételek közül.
Az Euractiv májusi értesülései szerint Budapest az új szabályok által biztosított rugalmassági lehetőségeket próbálta kihasználni, hogy az uniós kifizetéseket felgyorsítsa, és bizonyos projekteket a feltételességi mechanizmus által blokkolt kereteken kívül finanszírozzon. Ez az elképzelés komoly aggodalmakat váltott ki Brüsszelben és az Európai Parlamentben is, ahol attól tartottak, hogy a jogállamisági problémák miatt felfüggesztett források közvetve mégis elérhetővé válhatnak a magyar kormány számára.
A Portfolio az Európai Bizottsághoz fordul, hogy tisztázzuk, pontosan mekkora összegeket és milyen uniós alapokból szabadítana fel a magyar kormány. A testület válasza szerint Magyarország tavasszal nyújtotta be az első javaslatát a félidős felülvizsgálat és a programmódosítások keretében, amelyekre a Bizottság május végén hivatalos észrevételekkel reagált.
A kormánynak augusztus végéig volt ideje a végleges dokumentum benyújtására, ezt követően pedig Brüsszelnek két hónapja lesz a döntésre: vagy elfogadja a módosításokat, vagy újabb megjegyzéseket küld Budapestre.
A Bizottság hangsúlyozta, hogy jelenleg nem tud konkrét összegeket nyilvánosságra hozni, mert a tárgyalások során a számok még változhatnak, és csak a végleges megállapodás után derülhet ki pontosan, mekkora átcsoportosításokra kerül sor.
A keddi brüsszeli sajtótájékoztatón Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője világossá tette: bár a kohéziós politikában valóban léteznek rugalmassági lehetőségek, amelyek engedhetik a források átcsoportosítását,
a feltételességi mechanizmus alapján befagyasztott pénzekhez semmilyen formában nem lehet hozzányúlni.
Úgy fogalmazott, hogy ezek a blokkolt összegek érintetlenek maradnak, és a programok közötti mozgások nem érinthetik őket.
A Bizottság ezzel egyértelmű üzenetet küldött: a magyar kormány nem számíthat arra, hogy közvetve is hozzáférhet a jogállamisági viták miatt befagyasztott támogatásokhoz.
Viszont egy kiskapu így is maradt.
Hogy ez érthető legyen, hogy pontosan milyen jogcímeken vannak befagyasztva a magyar források: a jogállamisági kondicionalitási rendelet alapján a Tanács mintegy 6,3 milliárd euró kohéziós pénzt függesztett fel három programnál. A mostani válasz alapján tehát ezekhez a keretekhez sem közvetlenül, sem átcímkézéssel nem lehet hozzányúlni a felfüggesztés feloldásáig.
Ettől függetlenül a Charta-alapú horizontális feltételek – a szexuális kisebbségek jogai, az akadémiai szabadság és a menekültügyi szabályok uniós megfelelése – miatt az érintett kohéziós prioritásoknál, valamint a belügyi alapok meghatározott céljainál (ideértve az AMIF/ISF érintett részeit) sincs kifizetés.
Csakhogy itt az uniós forrásaink szerint a kormány élhet a kiskapus lehetőséggel, de nem a teljes forráskeretekig.
Vagyis a CPR szerinti félidős újratervezés keretében a kormány a nem felfüggesztett és Charta-kompatibilis részek között – bizottsági jóváhagyással és a tematikus, állami támogatási, teljesítmény- és egyéb szabályok betartásával – átcsoportosíthat forrásokat. Ez a rugalmasság azonban nem oldja fel sem a 6,3 milliárdos tanácsi felfüggesztést, sem azokat a prioritásokat, ahol a Charta-feltételek nem teljesülnek.
Összesen tehát 5,4 milliárd eurónyi tétel nagyjából 10-15 százalékánál élhet a kormány az átcsoportosítás lehetőségével.
A 2021–2027-es teljes, kohéziós és kapcsolódó keret nagyságrendileg 21,9 milliárd euró; ebből a bizottsági döntések nyomán körülbelül 12,2 milliárd vált ismét elvben hozzáférhetővé, míg mintegy 9,7 milliárd maradt befagyasztva. Azonban ebből már elveszett 1,01 milliárd euró az n+2 szabály miatt, mivel a kormány két éven át nem tudta kiszabadítani a forrásokat – ahogy arról korábban részletesen írtunk.
Továbbá kamatokkal együtt összesen nagyjából 780 millió eurót az Európai Unió Bíróságának a magyar menekültügyi eljárás hiányosságai miatt kirótt büntetése vontak már el a magyar EU-pénzekből.
A következő hónapokban így az lesz a fő kérdés, hogy Brüsszel milyen mértékben engedélyez programátalakításokat a szabadon elérhető forrásokon belül, miközben a befagyasztott tételek sorsa változatlan marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sok embert küldött el a Nespresso
Voltak üzletbezárások is tavaly.
Partra szállással kísérleteztek az orosz katonák, csúnya vége lett
Nem sikerült a sziget elfoglalása.
Felemás áttörést sikerült elérni az Epstein-botrányban, de még koránt sincs vége Trumpék kálváriájának
Sokakban maradt hiányérzet.
Valami baj van a ChatGPT-vel
Zavar a rendszerben.
Putyin az ukrajnai energiaszállítások leállítására szólította fel Szlovákiát
Mi a helyzet Magyarországgal?
Sztrájk jöhet a Lufthansánál
A pilóták szervezik.
Leleplezte digitális mestertervét a kormány, nagy változásokra készülhetünk
Solymár Károly Balázs államtitkárral beszélgettünk.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban