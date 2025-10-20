Gigantikus földbiznisz: az IKEA tulajdonosa 153 ezer hektárnyi erdőt szerzett meg

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Az Ingka Group befektetési ága összesen 153 ezer hektárnyi területet vesz meg a Södrától.

A földek közel 90 százalékát erdő borítja.

A vállalat szerint a tranzakció illeszkedik hosszú távú stratégiájához: fenntartható módon fektet be, és erősíti a helyi értékláncokat, hogy biztosítsa a bútorokhoz szükséges, felelősen kezelt megújuló alapanyagokat.

Peter van der Poel, az Ingka Investments ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a társaság "generációs távlatban" gondolkodik az erdőgazdálkodásról és az IKEA megújuló alapanyag-ellátásáról. Céljuk, hogy a kitermelt faanyagot regionálisan, balti fűrészüzemekkel és lapgyártókkal együttműködve dolgozzák fel.

Az Ingka Group 31 piacon működtet IKEA-áruházakat, és a globális IKEA-kiskereskedelmi forgalom 87 százalékát adja. Már most is 331 ezer hektárnyi erdőterületet kezel hét országban. A cégcsoport tulajdonosa egy jótékonysági alapítvány; a nyereséget osztalékfizetés helyett visszaforgatják az üzletbe és fenntarthatósági projektekbe.

A mostani ügylet nyomán az Ingka közelmúltbeli befektetéseinek összege meghaladja az 1 milliárd eurót.

A vállalat nemrég megvásárolta a Locus nevű, mesterségesintelligencia-alapú logisztikai platformot, egy zászlóshajó kiskereskedelmi és irodai ingatlant Manhattanben egy második IKEA-áruház számára, valamint kisebbségi részesedést szerzett a Vanguard Renewables-ban, amely élelmiszer-hulladékból megújuló földgázt állít elő.

A Södra vezérigazgatója, Lotta Lyrå szerint az ügylet lehetővé teszi, hogy a szövetkezet a tagjai svédországi erdeinek értéknövelésére összpontosítson. A tranzakció hatósági jóváhagyáshoz kötött.

